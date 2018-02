Studená sprcha pro Macrona. Jeho velký plán byl rozcupován na kousky

Jak oba autoři kriticky laděného textu poukazují, Macron při svém převzetí prezidentského úřadu sliboval, že v rámci jeho plánu budou více slyšet názory lidí mimo politiku. Podle Chwaliszové a Van Reybroucka však jeho plán selhal na celé čáře. „I očekávání nás dvou byla vysoká. Když jsme se však s jeho návrhy mohli nyní seznámit, jsme hluboce zklamáni. Macronem nabízený model je zastaralý, elitářský a vůbec nekoresponduje se současným vývojem politiky.“

„Macronův návrh spočívá v zasílání on-line dotazníku, v rámci kterého by měli občané zodpovědět tak banální a neurčitě otázky, jako co pro ně znamenají evropské hodnoty. Dotazník je navíc ryze dobrovolný, takže se průzkumu zúčastní jen vzdělaní městští intelektuálové mužského pohlaví. Netřeba dodávat, že jejich názory rozhodně nebudou reprezentovat širokou veřejnost. Kde pak zazní hlas třiapadesátileté Rumunky z venkova?“

Oba politologové se tak pozastavují nad celým navrhovaným procesem, kdy názory lidí bude posuzovat „výbor moudrých Evropanů“. Považují to za elitářské a nevěří, že by takto přetlumočené názory a postoje obyčejných lidí odpovídaly realitě. „Dalším problémem je fakt, že jediným výsledkem bude předlouhý seznam nerealistických požadavků. Elitáři je tak budou ignorovat a pouze si udělají čárku, aby mohli tvrdit, že přece všechno s lidmi konzultovali.“

Macronův plán „reformy demokratických procesů“ podle autorů textu neumožní skutečnou diskuzi na celoevropské úrovni. „Diskuze bude probíhat jen v rámci malé a nesourodé skupiny lidí v jednom státě. Výše zmíněné chyby tak jen přispějí k další deziluzi, což může být pro budoucnost Evropské unie značně škodlivé,“ tvrdí Chwaliszová s Van Reybrouckem a navrhují svoji vlastní verzi, která by měla zapojit více Evropanů do rozhodovacích procesů.

„Například by mohl být vybrán náhodný vzorek jednoho sta osob v každém ze sedmadvaceti členských států EU. Šlo by o reprezentativní vzorek. Vybraní lidé by se mohli několikrát setkat a společně pohovořit o pohledu na budoucí vývoj EU. V další fázi by se potom ze 2 700 účastníků vybralo náhodně 10 zemí. Při dalším setkání by se potom oněch 1 000 lidí shodlo na klíčových 25 bodech, které by představovaly priority v rámci reformy EU.“

„Schválené body by potom byly součástí referenda v každém ze členských států. Referendum by se uskutečnilo společně s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Před referendem by každý občan obdržel brožuru, ze které by se dozvěděl argumenty pro i proti ke každému bodu, což je běžnou praxí ve Švýcarsku,“ navrhují oba autoři s tím, že návrhy Macrona jen zvýší nedůvěru lidí k EU. „Kdo je pak bude moci obviňovat z toho, že raději dali svůj hlas populistickým stranám?“

autor: pro