Studenti chystají na čtvrtek stávku za obranu ústavních hodnot Česka

Účastníci budou moci podepsat svůj souhlas se zněním výzvy. Mezi požadavky je například, aby prezident plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Studenti rovněž požadují, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky a aby proti nedodržování ústavních zvyklostí důrazně vystoupil Senát.

Dokument nemá být peticí. „Pokud ho někdo podepíše, pak listiny shromáždíme na DAMU a vymyslíme, jak s nimi dále naložit. Odneseme je třeba do Senátu nebo Kanceláře prezidenta republiky. Studenti nám také mohou poslat svoje vlastní požadavky a my s nimi třeba vytapetujeme DAMU a vyfotíme je, aby bylo vidět, jak velký ohlas byl,“ uvedl Strýček. Účastníci protestu mají na sociálních sítích sdílet fotografie a videa s hashtagem #VyjdiVen.

Pokud bude mít akce dobrou odezvu, mohla by se stát základem pro vznik studentského fóra. „To by se mohlo nejenom vymezovat negativně, ale i přednášet pozitivní témata, o kterých by se mělo mluvit,“ podotkl Strýček. Potenciál pro tuto iniciativu podle něj existuje. “Samozřejmě si také nemyslíme, že se po té čtvrteční akci jako mávnutím kouzelného proutku něco zásadního změní a všichni ústavní činitelé si sáhnou do svědomí a dál už nebude o čem mluvit,“ dodal.

Vyhlášení protestní stávky podle něj plně podporují studentská komora akademického senátu DAMU a děkanka DAMU.