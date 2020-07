Štvavé vysílačky, štvavá propaganda. Znovu po třiceti letech. Ladislav Jakl popsal vlastní šílenou zkušenost s Kartousovými elfy

Jakl úvodem svého komentáře vzpomíná na to, na co si, podle jeho slov, jeho generace pamatuje dobře.

„Štvavé vysílačky, které údajně šířily mezi lidmi lži a pomluvy. Bylo třeba chránit veřejnost před jejich škodlivým působením. A tak bylo nutné rušit je rušičkami, zakazovat poslech a uvádět jejich vysílání na pravou míru. A také cokoli, co nešlo tehdejšímu režimu pod fousy, se vydávalo za plod působení nepřátelské imperialistické agitace. A už to máme zase,“ poznamenává Jakl.

A poukazuje na to, že se ruší, maže a odlišný názor se vydává za případ jakési cizí propagandy. A jsou na to, jak tvrdí, vytvořeny speciální instituce – a také směřovány pěkné peníze pro pochybné partičky.

„O ty peníze se totiž horlivě hlásí skupinky, slibující neúnavný boj s propagandou, která má za svůj ničemný cíl vnést mezi pracující lid nepokoj a zasít v něm nedůvěru vůči vládnoucímu liberálně demokratickému euroekomultikulti režimu. Partičky musejí vykázat nějakou činnost, aby předvedly, že si své peníze zaslouží. A tak vykazují,“ sděluje Jakl.

V tu chvíli poukazuje na web Čeští elfové. Ten nese podtitul „bojovníci proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu“, všímá si Jakl. A zároveň rozporuje, že by jim šlo o napravování nějakých věcných omylů.

„Jsou to jen pěšáci propagandistického útoku na odlišné názory a hlavně na jejich nositele. Oni přesně vědí, na koho se má útočit, a koho je třeba šanovat. Obsahy je tak nezajímají,“ dodal. A poukázal na skutečnost, že každý týden vydávají souhrn své práce, svého hledání na internetu, a u čeho prý shledali původ v cizích štvavých vysílačkách.

„V tom souhrnu svým donátorům předvádějí, jak se celý týden snažili, aby si vydělali na večeři a nájem. Přinášejí výčet údajných témat, kterým se agenti a užiteční idioti cizích temných sil věnují, a hlavně přehled webů, se kterými se čistý euročlověk nesmí špinit, seznam lidí, kteří v těchto médiích dostávají prostor, a také seznam těch, na něž se v oněch webech prý útočí. Pochopitelně nespravedlivě a neprávem útočí, proto je takové oběti třeba chránit a podporovat. Ať už říkají cokoli,“ dodal Jakl.

Ten se do přehledu dostal sám, svěřil se na svém blogu. A jak? „Vydal jsem na svém blogu článek ‚Dezinformátoři Šarapatka, Šafr, Neumann: jejich tempo je šílené, jejich rajonem je internet, jejich zbraní pomluva‘. Text převzalo mnoho internetových médií. Nejspíš desítky z nich. V blogu jsem usvědčil Rekonstrukci státu, Hlídací Pes a Forum24 ze šíření lží o mé osobě. Lži to byly natolik prokazatelné, že se všechny tyto weby musely postupně stydlivě omlouvat,“ řekl, ale že toto elfíkům vůbec nevadilo.

„Kde byli, když jejich chráněnci šířili lži a pomluvy? Kde? U svých počítačů. Hledali tam zrovna špínu na ty, na které mají přikázáno ji hledat. Že tu někdo jim blízký šíří dezinformace, to jim bylo jedno, to do své rešerše nedali. A co tam dali? Můj blog, kterým ony lži vyvracím. Neuvěřitelné. Lež jim nevadí, poukázání na onu lež jim vadí. Proto také do seznamu těch, na které se prý útočí, zařadili právě ty weby, které o mně šířily lži. Chápete to? Ony ‚správné‘ weby se nedostaly do seznamu lhářů, ale obětí, protože na jejich lži si někdo dovolil poukázat. A naopak ty weby, které blog přejaly a tím vlastně dělaly za elfíky to, co elfíci vydávají za své poslání, tedy odhalování lží, se dostaly na seznam těch, co prý šíří cizí propagandu. Místo aby je elfíci přivítali ve svých řadách coby bojovníky proti lžím,“ uzavřel Jakl.

A shrnul, že nejde o žádné cizí kampaně ani o boj s dezinformacemi – ale jde o dobře placený boj proti těm ošklivým (ať říkají cokoli) a o chránění těch hodných (ať říkají cokoli).