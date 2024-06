Summit o Ukrajině ve Švýcarsku. Cyril Svoboda řekl Kolářovi, co si o něm myslí

Delegáti z 80 zemí se tento víkend účastní dvoudenní „mírové konference“ v letovisku Bürgenstock ve středním Švýcarsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se bude snažit apelovat na ty státy, které byly k osudu jeho země více než dva roky po ruské invazi v plném rozsahu lhostejné.

Ruský prezident Vladimir Putin na summit nebyl přizván a Kreml dle The Financial Times oznámil, že by pozvání stejně nepřijal. Čína, Saúdská Arábie a Brazílie odmítly účast z důvodu nepřítomnosti ruského prezidenta. Účastnit se nebude ani prezident USA Joe Biden.

Akce pořádaná Švýcarskem nenavrhuje ukončit válku během jediného víkendu. Místo toho je konference navržena tak, aby položila základy pro vícestupňové mezinárodní úsilí o ukončení konfliktu, píše deník Swissinfo. „Hlavním cílem summitu je inspirovat budoucí mírový proces,“ uvedla švýcarská vláda. „Švýcarsko má příležitost ukázat, že může hrát roli v mezinárodní mediaci,“ cituje server Swisinfo.ch bývalého vyjednavače Švýcarska Michaela Ambühla. „Naše diplomacie by mohla světu ukázat, že Švýcarsko chce v tomto procesu i nadále hrát konstruktivní roli.“

Vedle této příležitosti existuje riziko, že konference nemusí dosáhnout ničeho konkrétního. Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis přirovnal úkol, který je před námi, jako „výstup na horu“. „Není nic nejistějšího než summit o míru, zvláště když zúčastněné strany jsou stále vojensky aktivní,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci. Švýcarsko se rozhodlo rozdělit agendu summitu na dílčí body. Rozhovory se budou zabývat konkrétními globálními obavami z ohrožení jaderných elektráren v konfliktní zóně, udržení ukrajinského vývozu obilí do světa a humanitárními ztrátami způsobenými boji. Tato témata byla vybrána, protože již byla nezávisle vznesena v několika zemích, vysvětlil švýcarský ministr Cassis. „Pokud dokážeme najít řešení (k těmto bodům), tento malý krok nám dodá sebevědomí, abychom udělali druhý krok,“ řekl.

Podle nově zvoleného europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) se však nejedná o mírovou konferenci, nýbrž o „bojovou poradu“. „Volodymyr Zelenskyj sám klade důraz na to, aby se jednalo například o potravinové bezpečnosti, o tom, jak budou zajištěny námořní koridory v Černém moři a podobné věci. Tím se snaží naklonit si státy globálního jihu,“ řekl v pořadu 360° na CNN Prima News. Upozornil, že absence Ruska, Číny a prezidenta USA naznačuje, že konference nepřinese významné mírové dohody. „To, že tam nebudou Čína a Rusko, ukazuje, že to opravdu není konference, která dojedná mír,“ řekl Kolář.

„Státníci odtamtud neodjedou s papírem, na kterém bude znepřátelenými stranami podepsáno, že uzavírají mír a že dál spolu bojovat nebudou. ... Možná se budou bavit i o tom, co předložila Čína, a určitě bude dobré, když to budou tlačit dalšími kroky k tomu, aby se jednou Ukrajina a Rusko potkaly u stolu. Ale pakliže bude Rusko dál vyhrožovat, provádět vojenské operace a klást si ultimáta, tak ta cesta bude velmi kostrbatá,“ sdělil Ondřej Kolář.

Druhým hostem pořadu byl bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Ani dle jeho názoru se nejedná o mírovou konferencí. Pokud by se konference neuskutečnila, nestalo by se nic zásadního, protože schůzka pouze sjednocuje země podporující Ukrajinu v jejich postojích. „Konstatuji, že mír uzavírají nepřátelé. To znamená, že konference není mírová, ale je to konference zainteresovaných, kteří podporují Ukrajinu. Budou ladit svůj postoj,“ řekl Svoboda. „Já jsem skeptik, podle mě ta konference, kdyby se neodehrála, tak se nic nestane.“

Svoboda také komentoval ruské požadavky. Prezident Putin nedávno jako podmínku pro jednání s Ukrajinou uvedl stažení ukrajinských vojáků z východu a jihu Ukrajiny. Podle Svobody tyto požadavky ukazují ruskou představu o míru jako neutralizaci Ukrajiny, což je něco jiného než neutrální postavení. Podle něho je důležité, aby bylo jasně dáno najevo, že mír zahrnuje nejen absenci bojů, ale také svobodu, právní stát a důvěru ve státní instituce.