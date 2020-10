Šup s nima! Čtvrtníček se pomstil Klausovi a Šmuclerovi. Ten jim dal

Klaus a Šmucler? Do útulku! Tam už by nemohli hlásat tyhle svoje blbosti. Bavič Petr Čtvrtníček, který prodělal nemoc covid-19, se s tím nepáral.

Exprezident Václav Klaus a prezident České stomatologické komory patří k nejhlasitějším kritikům vládních opatření v boji s koronavirem.

Druhý český prezident Václav Klaus na jedné straně prohlašuje, že nechce koronavirovou situaci zlehčovat, ale na druhé straně říká, že covid-19 považuje za nástroj na změnu společnosti, který napomůže „levičákům“. Zdá se mu, že přínos epidemiologů, jako jsou Roman Prymula, Rostislav Maďar a další, byl v koronavirové krizi minimální.

„Originalita a přínos pánů Prymulů, Maďarů, Dušků a dalších byly poměrně malé. Teprve v úterý 26. května 2020 přiznal pan Dušek (ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky – ÚZIS Ladislav Dušek), že šedesát procent úmrtí uváděných ve statistikách COVID nebylo primárně na COVID-19,“ napsal v květnu tohoto roku pro server E15.cz.

Už při první vlně na jaře varoval, že si lidé zvykají nepracovat a jen sedí doma.

„Na nabídkové straně naší ekonomiky se ukazuje, že ‚nejsou lidi‘. Že je velmi sporné, zda se rychle vrátí pracovní síly ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Dělám si větší starosti, zda se nám vůbec vrátí zaměstnanci naši, z nichž mnozí si – při štědré státní podpoře – zvykli na nepráci. Je nejasné, jak budou pokračovat dodávky zboží z Číny, když ji naši komunální politici tolik nenávidí,“ konstatoval Klaus.

Prezident České stomatologické komory je v případě koronavirové krize podobně skeptický.

„Není důvod více ochromovat společnost. Na jaře, na základě špatných čísel z Číny, došlo k ochromení nejenom ekonomiky, ale i medicíny, a to stojí pacienty mnoho problémů a může je to stát i život. Třeba v USA poklesla diagnostika rakoviny o 40 %. V Británii se zhoršuje přežití u nádorů. Kvůli covidu nemůžeme vydat pacienty na jistou smrt. Pro mladé je covid nebezpečný asi jako jízda autem,“ prohlásil Šmucler v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

„Máme mnoho infikovaných, kterým skutečně nic není. Pak jsou pacienti s velmi lehkým průběhem a pacienti prodromální – nemoc se ještě nerozeběhla. Co má pan profesor na mysli, nevím. Zatím pozorujeme case/mortality na úrovni 2,3 promile (Rakousko, v Česku data nejsou) – to je něco nad průměrnou a něco pod ‚těžkou‘ chřipkou,“ popisoval svůj náhled na epidemii v rozhovoru pro PL.cz.

Podle Šmuclera je covid nebezpečný jen asi pro 3 procenta populace.

Stávající náměstek ministra zdravotnictví Aleksi Šedo to ale vidí jinak. Prohlásil, že do rizikové skupiny spadají asi 2 miliony lidí, tedy asi 20 procent populace.

V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize odmítl myšlenku, že by bylo dobré izolovat ohrožené občany, a ty ostatní nechat, ať se promoří. „S promořením to už je věc překonaná. A ti ohrožení občané, to nejsou jen ti v seniorhousech. Jde asi o 2 miliony lidí, které nemůžete na měsíc někam zavřít. To je nereálné,“ upozornil náměstek.

Herec Petr Čtvrtníček, který nemoc covid-19 sám prodělal, se rozhodl oběma pánům poslat vzkaz. Konstatoval, že by oba pány měli zavřít do útulku, kde by si mohli dělat, co by jim bylo libo, ale už by nemohli hlásat ty svoje „blbosti“.

„Já si myslím, že ty klucí, kterejm teďka zavřeli fitka, že by mohli nastoupit do odchytový služby, takovýhle pitomce si vždycky dát na tu dlouhou tyč s tím okem, chytit, hodit na korbu nějakýho náklaďáku a šup s nimi do útulku. Tam by mohli výt celý noce na měsíc. Tam by toho Klause zavřeli,“ pravil Čtvrtníček ve videovzkazu, který se objevil v satirickém pořadu Šťastné pondělí Jindřicha Šídla na TV Seznam.

Čtvrtníček by prý do útulku posla i Šmuclera.

„A to už by tam seděl Šmucler, kterej by se mu podíval na tu klapačku a říkal, ‚pane prezidente, ta šestka vlevo nahoře, ta se mi nelíbí, ta půjde ven‘. A Václav by říkal, ‚ne ne, ta nepůjde ven‘. A takhle by si tam mohli nazkoušet divadlo nebo muzikál. Hlavně by nemohli už potom hlásat tyhlety blbosti,“ nešetřil oba pány.

„Já si myslím, že to není vůbec žádná legrace, i když jsem teda nebyl na přístrojích, jak psal bulvár. Ty už mě pohřbívali. Tak mě to jako lehce políbilo. Myslím si, že trošku vím, o čem to je. A ta opatření, i když někomu připadaj bizardní, jsou myslím jako hodný respektu, takhle si to myslím,“ uzavřel Čtvrtníček.

