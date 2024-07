Boje na Ukrajině jsou stále v plném proudu. A přestože Ukrajinci při obraně své vlasti umírají, případně platí cenu v podobě trvalých zranění, průzkum, na který upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW), ukázal, že ukrajinská společnost většinově odmítá ruská ultimáta. Kremelský vládce Vladimir Putin sice dal najevo ochotu jednat o míru, ale stanovil vyjednávací mantinely tak, že by se fakticky jednalo o ukrajinskou kapitulaci, které se obyvatelé napadené země odmítají podvolit.

„Nedávný ukrajinský průzkum veřejného mínění naznačuje, že Ukrajinci odmítají ruské požadavky na úplnou ukrajinskou kapitulaci a zdůrazňují, že podmínky Kremlu pro ukončení války jsou pro Ukrajinu nepřijatelné a zcela nepopulární. Ukrajina nadále prokazuje svou ochotu jednat s Ruskem za vlastních podmínek. A požadavky Ukrajiny na mírové urovnání jsou v souladu s mezinárodním právem – v přímém kontrastu s neochotou Ruska zapojit se do jednání, která končí čímkoli jiným než úplnou ukrajinskou kapitulací,“ napsal ISW.

Putinovo rámcování totální kapitulace Ukrajiny jako rozumného předpokladu pro mírové jednání je také součástí pokusu podkopat ukrajinské snahy získat mezinárodní podporu pro vlastní legitimní vyjednávání pozice.

Britská veřejnoprávní BBC však zároveň upozornila, že jsou čím dál nepopulárnější odvody do armády a hněv veřejnosti padá i na hlavy vojáků, kteří mají odvody na starosti. Např. když vytahují mladé muže vší silou z prostředků městské hromadné dopravy. To, co slýchávají od ostatních cestujících, by si za rámeček nedali.

BBC divákům popsala i příběh mladého páru z Oděsy, který uspořádal svatbu, ale s překvapením zjistli, že polovina hostů nedorazila. Bojí se vystrčit nos. Aby je náhodou nesebrali vojáci na ulici a neposlali je k odvodové komisi.

„Samozřejmě se bojím a nechci (do armády),“ řekl jeden z hostů. „Taky se bojím. … Nemyslím si, že bych byl užitečný v první linii, ale vím, že kdybych byl draftován, tak to bude špatně,“ přidal se další.

„V dnešní době je složité najít dobrovolníky ochotné narukovat do armády,“ doplnila k tématu BBC.

Jenže vojáci, kteří chodí po ulicích, to vidí jinak. „Pokud nám dojdou muži, nepřítel přijde do jejich domovů,“ řekl BBC jeden z nich. „Budou znásilňovat jejich ženy a zabíjet jejich děti,“ dodal.

