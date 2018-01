Švédsko buduje agenturu, chránící volby před vlivem z Ruska. Ruce pryč, hřímá premiér

Švédský předseda vlády Stefan Löfven oznámil, že nechá vybudovat novou vládní agenturu, která by měla občany této severské země chránit před dezinformacemi ze zahraničí a ponechat jim tak svobodu demokratického rozhodování bez toho, aby se jim do něj někdo vlamoval. Informuje o tom server EUobserver.

Švédové mají obavy z toho, že se zahraniční státy pokusí ovlivnit průběh zdejších demokratických voleb. Hlavní hrozbu podle premiéra Stefana Loefvena představuje Rusko, ale údajně nelze vyloučit, že by se o absolutně nepřijatelné ovlivňování demokratických voleb ve Švédsku mohly pokusit i jiné země. Vedle agentury na ochranu před dezinformacemi proto dostanou víc peněz i švédské tajné služby.

„Vzkazuji komukoliv, kdo uvažuje o tom, že se pokusí ovlivnit volby v naší zemi: Ruce pryč!“ vypálil švédský premiér.

Švédský premiér chce o šíření dezinformací hovořit také s novináři a s provozovateli sociálních sítích. Stranou jeho pozornosti nezůstanou ani členové ostatních politických stran. I s těmi chce Stefan Löfven hovořit. Věří také, že v boji s dezinformacemi pomůže Švédům jejich vzdělání.

Celý článek v angličtině naleznete zde.

Šíření dezinformací však není jedinou hrozbou, kterou musí EU řešit. Bezpečnostní výzvou pro celé společenství je i válka, kterou vede Rusko na východě Ukrajiny. „Ruská akce na Ukrajině ohrožuje evropský systém bezpečnosti tak výrazně, jak jsme to za posledních 25 let ještě neviděli,“ uvedl premiér. To je také důvod, proč bude Švédsko i nadále podporovat sankce EU vůči Rusku.

Tato válka však podle Stefana Löfvena nemění nic na tom, že EU musí udržovat vztahy s Ruskem.

autor: mp