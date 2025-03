Svobodní: Nenechme si nalhávat, že zákaz spalovacích motorů nelze zvrátit

„Nenechme si nalhávat, že mezinárodní závazky, které jsme dříve podpořili, není možné zrušit! Evropská komise může prohlašovat cokoliv za definitivní, ale je jen na nás, jestli se s tím smíříme,“ zdůrazňuje Vondráček.

Podle něj se EU žene do slepé uličky a ignoruje realitu. Zatímco Čína ovládá 70 % světové produkce lithia, 80 % kobaltu a 90 % grafitu, Evropská unie si naivně myslí, že si zajistí energetickou nezávislost přechodem na elektromobily. Výsledek? Místo závislosti na ruském plynu se Evropa dostane do područí Pekingu.

„EU si hraje na ekologického zachránce, ale nemá ani infrastrukturu, ani technologie, které by umožnily masový přechod na elektromobily. Green Deal znamená dražší domácnosti, ztrátu pracovních míst a větší ekonomickou závislost na Číně,“ varuje Vondráček.

Podle Svobodných se čeští politici schovávají za argument „už s tím nic neuděláme“, aby nemuseli bojovat za české zájmy. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) sice tvrdí, že chce zákaz spalovacích motorů zrušit, ale když došlo na hlasování, vládní poslanci odmítli přijmout závazek, že budoucí vláda bude o zrušení zákazu skutečně usilovat.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kupka a Fiala lidem lžou! Tvrdí, že chtějí zákaz zrušit, ale ve skutečnosti nic nedělají. Pokud by to mysleli vážně, přijali by závazek, že Česko v roce 2026 aktivně vystoupí proti zákazu. Místo toho jen mlží a nechávají Green Deal ničit českou ekonomiku,“ kritizuje Vondráček.

Svobodní připomínají, že Evropská unie není neomylná a mnoho nařízení bylo v minulosti zrušeno či přepracováno pod tlakem veřejnosti a politiků. Tvrdí, že pokud bude dostatečná vůle, zákaz spalovacích motorů lze zvrátit. Markéta Šichtařová, ekonomka a lídryně Svobodných pro letošní parlamentní volby, varuje, že slepé přijímání nařízení z Bruselu povede k hospodářskému úpadku.

„Evropa oslabuje svou konkurenceschopnost v době, kdy se svět posouvá dál. Zatímco USA a Čína hledají cesty, jak podpořit průmysl a energetiku, my si sami zavádíme restrikce a děláme z energetiky luxus. Pokud budeme v tomto kurzu pokračovat, Evropa přestane být hospodářskou mocností a stane se skanzenem zelených regulací,“ varuje Šichtařová.

Svobodní vyzývají občany, aby odmítli pasivitu a bojovali za zachování svobodného trhu a technologické neutrality v automobilovém průmyslu.

„Nejhorší, co můžeme udělat, je smířit se s tím. Přesvědčili nás, že zákaz je definitivní – ale není! Je to jen politické rozhodnutí, které může být změněno. Pokud tohle přijmeme jako nezvratitelný fakt, co přijde dál? Zákaz plynových kotlů? Omezení masa? Tohle není boj o auta, ale o naši svobodu,“ uzavírá Vondráček.