Hrozí, že situace v Sýrii se vyvine podobně jako v africké Libyi, kde byl v roce 2011 svržen diktátor Muammar Kaddáfí, ale po jeho pádu zemi zachvátil chaos a různé skupiny lidí byly pronásledovány a není zcela jasné, kdo drží moc pevně v rukou.

V Sýrii byl sice v závěru roku svržen Bašar Asad, ale v zemi rozhodně nepanuje klid. Americký komentátor Tucker Carlson upozornil, jakému pronásledování jsou vystaveni tamní křesťané v časech, kdy podstatnou část Sýrie ovládá Abú Muhammad al-Džulání se svými lidmi, kteří se kdysi oddělili od Al-Kájdy.

„Jakkoli je to předvídatelné, je stále vzrušující to vidět. Po desetiletí Bašár al-Asad chránil menšinové náboženské komunity v Sýrii, včetně početné křesťanské populace v zemi. Nikdo v USA si toho nesměl všimnout a každý, kdo to udělal, byl neokony (neokonzervativci) okamžitě odsouzen jako nebezpečný extremista,“ napsal Carlson na sociální síti X.

Jedním dechem dodal, co se dělo, když Asadova moc v zemi slábla. „Čím byl Asad slabší, tím více křesťanů zemřelo. Během let, kdy neokonzervativci na západě podporovali válku proti Asadovi, se procento křesťanů v Sýrii snížilo z deseti procent na dvě procenta,“ upozornil Carlson.

Svůj krátký komentář uzavřel poznámkou, že akce neokonzervativců často vedly k odchodu křesťanů z oblasti Blízkého východu. Ale to podle Carlsona americké neokonzervativce příliš netrápilo. Carlson k tomu přidal video, které ukázalo, jak se dnešní vládci Sýrie chovají ke křesťanům podobně jako ke koním.

