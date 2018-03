TOP 09? Politický Titanik. Jiřího Pospíšila si Pražané nezaslouží. Přečtěte si ostrý komentář

Petr Holec v textu pro server INFO.cz zhodnotil situaci v TOP 09, kterou teď vede Jiří Pospíšil. To je podle Holce zoufalec týdne, protože je jako předseda strany takřka neviditelný a jako europoslanec a občan ze západních Čech by se zřejmě rád stal primátorem Prahy, což si prý Pražané nezaslouží.

„Tak tohle chce fakt totální bezostyšnost. Anebo spíš zoufalství. Není to tak dlouho, co hnutí STAN opustilo TOP 09, protože prostě pochopilo, že lepit se dál na politický Titanic Miroslava Kalouska je sebevražda. Načež se zkusilo přilepit na lidovce, po nich to zkoušelo s miliardářem Daliborem Dědkem a teď… Teď se STAN vrací domů k TOP 09. Bludný kruh – či spíš veletoč – se uzavírá,“ zahájil svůj komentář Petr Holec.

Do jisté míry prý rozumí tomu, co se dnes mezi TOP 09 a STAN děje. Obě strany prolezly do Parlamentu s odřenýma ušima a jejich zoufalství je prý spojuje. Otázkou je, zda jim spojení sil nějak pomůže, když se vezme v potaz, že ve volebních průzkumech se obě strany pohybují pod 5 procenty. Pravda, zatím spojily své síly jen pro komunální volby v Praze, ale podle Holce to není moc dobrá zpráva.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komentátor připomněl, jak za TOP 09 kandidoval na primátora Zdeněk Tůma, který se po vyhraných volbách z politiky stáhl a raději se věnoval byznysu. A po Tůmovi přišel Tomáš Hudeček z Olomouce, který se podle Holce v Praze hádal skoro z každým. A teď se zdá, že chce být primátorem Jiří Pospíšil, předseda TOP 09 a europoslanec.

„Ano, právě kvůli nejzručnějšímu politickému manipulátorovi lidé kdysi dokonce demonstrovali, když ho expremiér Petr Nečas odvolal z vlády. To je ale minulost. Coby šéf strany Pospíšil dokáže být až obdivuhodně neviditelný, a to i když ho v TV sledujete v přímém přenosu. I kvůli němu se mi začíná stýskat po tiskovkách s Kalouskem, jenž si za čtvrt století ve vysoké politice vypěstoval slušný herecký talent a umění velkého patosu,“ doplnil Holec.

Hnutí STAN prý už prokázalo, že toho v Praze mnoho nesvede a kdyby se k tomuto dvojlístku přidali třeba ještě Zelení, tak by se zrodila politická síla, kterou si podle Holce Pražané nezaslouží.

Psali jsme: Jiří Pospíšil pro PL: Kdyby Zeman v inauguračním projevu mluvil jen o Bakalovi, nechá mě to chladným. Ale když zpochybní nezávislá média, každý demokrat se musí ozvat. Třeba odchodem Starého psa novým kouskům nenaučíš. Před kamerou ČT se střídaly špičky TOP 09, ODS, lidovců a STAN a cupovaly prezidentův projev Mrtvola TOP 09? Další průzkum posílá Kalouskovu stranu do háje Babiš, Bartoš a Okamura. První tři šéfové stran v únorovém průzkumu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp