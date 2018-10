TOP 09 je mrtvá. Silná slova o straně založené Kalouskem

08.10.2018 8:29

Politolog Daniel Kunštát z CEVRO Institutu hodnotí výsledky komunálních a senátních voleb jako neúspěch pro hnutí ANO. „Je to větší neúspěch, než to vypadá,“ poznamenává Kunštát a dodává, že šéf hnutí Andrej Babiš podruhé selhal. Ještě tvrdší slova pak Kunštát volí vůči TOP 09. „Volby pro TOP 09 dopadly katastrofálně,“ říká. Píše to server Lidovky.cz.