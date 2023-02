Táááák, to jsme mu to zrušili. Pětikoalice se raduje, že zařízla Zemanův projekt

reklama

Rozloučení, které vláda přichystala prezidentu Miloši Zemanovi v podobě zrušení jeho snu o zrealizování projektu kanálu Dunaj–Ondra–Labe, jej zřejmě nepotěší. Zeman projekt představoval jako spolehlivé a levné napojení na moře. Propojení chybí hlavně průmyslovým firmám, které na rozdíl od konkurence nemohou své výrobky dostat do světa po vodě. Vodní koridor byl zakotven ve vodocestném zákonu z roku 1901. Jeho velkým zastáncem byl i Tomáš Baťa se svým bratrem. Na průplav se ale jen stěží nacházely peníze.

Ke zrušení kanálu se vládní koalice zavázala v programovém prohlášení. Na Twitteru se tak vládní strany pochlubily, že tento svůj slib dotáhly do zdárného konce.

V tiskové zprávě a posléze na sociální síti Twitteru o definitivním konci projektu informovali vládní Piráti. „Zemanův kanál Dunaj–Odra–Labe nebude! Tento megalomanský projekt se potýkal s hojnou kritikou odborníků a starostů, přesto se ho Babišova vláda snažila protlačit. Je to hazard s krajinou a rozhazování veřejných peněz, proto uvolníme územní rezervy, a projekt se tak stane minulostí,“ zdůvodnila rozhodnutí Pirátská strana.

Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe nebude! Tento megalomanský projekt se potýkal s hojnou kritikou odborníků a starostů,přesto se ho Babišova vláda snažila protlačit. Je to hazard s krajinou a rozhazování veřejných peněz, proto uvolníme územní rezervy a projekt se tak stane minulostí. pic.twitter.com/VmJcMrx1Eo — Piráti (@PiratskaStrana) February 8, 2023

„Rušíme zbytečný projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe,“ oznámilo následně na sociální síti hnutí STAN.

Rušíme zbytečný projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe. pic.twitter.com/0csnxVvrpz — Hnutí STAN (@STANcz) February 8, 2023

A komentář připojila i koalice SPOLU: „Megalomanský projekt kanál Dunaj–Odra–Labe je ekonomický nesmysl a je rizikový pro krajinu. Proto jsme ho zrušili! Splnili jsme tak i jednu z priorit našeho programového prohlášení!“ uvedla.

Megalomanský projekt kanál Dunaj-Odra-Labe je ekonomický nesmysl a je rizikový pro krajinu. Proto jsme ho zrušili! Splnili jsme tak i jednu z priorit našeho programového prohlášení! pic.twitter.com/aDj4KPA68u — Koalice SPOLU (@SpoluKoalice) February 8, 2023

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík si zaříznutí Zemanova velkého plánu doslova vychutnal a prezidentovi se vysmál následujícími slovy: „Je hezké, že po prezidentovi, který mluvil jako kanál a choval se jako kanál, nezbude ani kanál. Dobrý krok vlády,“ vyjádřil se k osudu vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe.

Je hezké, že po prezidentovi, který mluvil jako kanál a choval se jako kanál, nezbyde ani kanál. Dobrý krok vlády. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) February 8, 2023

O své nadšení se podělil i šéf lidovců Marian Jurečka: „Jsem rád, že tento nesmyslný a megalomanský projekt posíláme jednou pro vždy do propadliště dějin. Že odblokujeme nesmyslné územní rezervy,“ uvedl s tím, že budoucnost nákladní tranzitní dopravy se rozvíjí především v železniční síti.

Jsem rád, že tento nesmyslný a megalomanský projekt posíláme jednou pro vždy do propadliště dějin. Že odblokujeme nesmyslné územní rezervy.

Budoucnost nákladní tranzitní dopravy rozvíjejme především v železniční síti. https://t.co/jCWWB5GhAn — Marian Jurečka (@MJureka) February 8, 2023

Ministr dopravy Martin Kupka také zmínil, že existují lepší způsoby transportu. „Kanál DOL díky nám skončil v propadlišti dějin. Dnes jsme na vládě udělali další krok, zrušili jsme územní rezervu, která pro možnou stavbu kanálu blokovala území. Obce a města na trase se tak mohou rozvíjet. K naplnění našich dopravních priorit použijeme lepší nástroje,“ dodal.

Kanál DOL díky nám skončil v propadlišti dějin. Dnes jsme na vládě udělali další krok, zrušili jsme územní rezervu, která pro možnou stavbu kanálu blokovala území. Obce a města na trase se tak mohou rozvíjet. K naplnění našich dopravních priorit použijeme lepší nástroje. pic.twitter.com/3QPdSlEBFD — Martin Kupka (@makupka) February 8, 2023

Podle bývalého eurokomisaře Pavla Teličky byl kanál Dunaj–Odra– Labe od samého počátku utopie: „Tak prý Zemanův kanál Dunaj–Odra–Labe je mrtvý. Byl mrtvý od první zmínky. Nikdy by se nestal součástí transevropských dopravních sítí, proto by na něj ani nikdy nebyly finance EU. Komerční by dal jen blázen. A že stát by na to nikdy neměl, nemusím dodávat,“ napsal na svém twitteru.

Tak prý Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe je mrtvý. Byl mrtvý od první zmínky. Nikdy by se nestal součástí transevropských dopravních sítí, proto by na něj ani nikdy nebyly finance EU. Komerční by dal jen blázen. A že stát by na to nikdy neměl, nemusím dodávat. — Pavel Telička (@Telicka) February 8, 2023

A zaradovali se i někteří novináři a političtí komentátoři.

„Kanál odešel se Zemanem a Zeman do kanálu,“ napsal komentátor Alexandr Mitrofanov.

Kanál odešel se Zemanem a Zeman do kanálu. https://t.co/gEgTiz5rk5 — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) February 8, 2023

„Kanál Dunaj–Odra–Labe: konec. Taková blbost od začátku a kolik s tím bylo blbnutí,“ přidal se novinář Jindřich Šídlo.

Kanál Dunaj - Odra - Labe: konec. Taková blbost od začátku a kolik s tím bylo blbnutí. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) February 8, 2023

Středeční rozhodnutí vlády se netýká možných úprav toku Labe v úseku od Pardubic po státní hranici Česká republika/Německo a toku Vltavy v úseku Mělník–Praha–České Budějovice.

Podle studie proveditelnosti zpracované předchozím kabinetem Andreje Babiše (ANO) měl projekt vyjít téměř na 586 miliard korun.

Podle zastánců by projekt přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítali, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

