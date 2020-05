Tak mě do ČT nezvěte! vypálil Vojtěch Filip na Kubala. Bylo dusno. Nedal se zastavit

reklama

Vystrčil probíral svou schůzku s prezidentem Zemanem a uvedl, že se s prezidentem shodl, že dopis na Hrad dorazil, ale už se neshodli, zda je logické, když podle jedněch nebyl adresován Jaroslavu Kuberovi, že byl bývalému předsedovi Senátu předán. A také se neshodli na tom, zda jsou nesrovnalosti ohledně původu dopisu důležité. "Můj závěr je, že byť jsme se neshodli a máme na ty věci rozdílný názor, tak dnes i díky ČT je možné si to vyslechnout a to, že se neshodujeme, je také výsledek. Jsou tady dva politici, kteří mají jiný názor, a to i na to, jak by měla Česká republika reagovat na tu agresivitu Čínské lidové republiky, resp. jejího velvyslanectví." Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 80% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 13% hlasovalo: 1835 lidí

Tato agresivita prý pokračuje. "Nedávno volal radní čínské ambasády mému řediteli kanceláře a upozorňoval ho na to, že není vhodné, abych já poblahopřál nově zvolené tchaj-wanské prezidentce k jejímu zvolení v rámci inaugurace a učinil tak dříve, než jsem cokoliv učinil já. To znamená, on mi vlastně začal diktovat, jak bych se měl chovat. To jsou věci, které si myslím, že jsou nepřijatelné a nikdy jsem je z americké strany nezaznamenal. Aby nám někdo ještě předtím, než jsme něco udělali, začal říkat, jak se máme chovat a co udělat," přidal Vystrčil příklad.

Vojtěcha Filipa postup čínské ambasády neznepokojuje. "Já to beru tak, že každé velvyslanectví dělá svou práci," pravil předseda KSČM a na adresu Spojených států připomenul, že z nich přišla hrozba na uvalení daně z motorových vozů, když Česko uvažovalo o zavedení digitální daně. "Někdo to nazývá agresivitou, já to nazývám lobbingem," dodal s tím, že v suverénní zemi z toho není nutné dělat skandál, stačí posoudit a rozhodnout se podle sebe.

Psali jsme: Generál Blaško: Novotný? Zaflusaná putyka. A mám ,,atomovou bombu”, co se chystá „Rouška v květnu? Opruz, hazard se zdravím.“ Politik Jiří Kacetl, bez roušky vyvedený z jednání: Brbláte u piva, nenechte si líbit nesmyslné nařízení. Poženu to k soudu Vojtěcha Filipa odvolat, říká významný hlas z ČSSD. A místo něj... Že jsem blbej? Kauza Schillerová: Jiný pohled na věc narůstá. Silné srovnání

Kubal namítl, že u USA se jedná o reakci na ekonomické opatření ekonomickým opatřením, zatímco Čína reaguje ekonomickou pohrůžkou na politické rozhodnutí. Filip reagoval, že všechno má ekonomické konsekvence a dodával, že Tchaj-wan je pouhou provincií Číny, i když si "hraje na suverénní stát" a neuznává ho ani OSN. Dodal, že ČR stále dodržuje princip Jednotné Číny. "Tak se podle toho musíme chovat. Nebudeme jezdit do provincie, když předtím nenavštívíme hlavní město toho suverénního státu."

Anketa Líbí se vám zatím kanál CNN Prima News? Líbí 3% Nelíbí 93% Zatím jsem nesledoval(a) 4% hlasovalo: 6575 lidí

Vystrčil se ještě ozval, že na čínské ambasádě nemohli vědět, zda bude nebo nebude někomu psát blahopřejný dopis, přesto mu začali říkat, co může a nemůže. Ke své možné cestě na Tchaj-wan prohlásil, že jak už dříve uvedl, nechce, aby byla vnímána jako nějaká pomsta. "Na druhé straně je pravdou, že pokud s vámi někdo začne jednat jako s lokajem, jako s někým, komu může říkat, co smí a nesmí, tak to tu vaši chuť prokázat, že jste svébytnou, samostatnou a demokratickou zemí, zvyšuje. A v tomto smyslu jsem se vyjádřil, že ta má cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější," dodal. A doplnil, že na Tchaj-wan by jel hájit i ekonomické zájmy.

Filip pak pochyboval, že by na čínské ambasádě Vystrčilovi něco výslovně zakázali, byť dopis (dle Vystrčila se ovšem jednalo o telefonát - pozn.red) neviděl.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovalo téma Rusko a Filipovy výroky o československých legionářích pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda, kde předseda KSČM pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky a navážel se do ministra zahraničí Petříčka, že nezabránil odstranění sochy maršála Koněva.

Filip uvedl, že za svá slova o legionářích nemá důvod se omlouvat. "Já si myslím, že člověk má právo na svobodný názor, Já vycházím u našich legií, kterých si velmi vážím a spolupracuji s československou obcí legionářskou, z toho, co napsal Jaroslav Hašek ve své známé knize Velitel města Bugulmy. Prostě ta historie není jednobarevná a já jsem se v tom rozhovoru vyjádřil jenom k tomu, že se nedivím, že některá města nechtějí postavit pomník našim legionářům, protože měli historicky špatnou zkušenost." A porovnával, že Česko kritizuje Rusko, že nestaví pomníky, a přitom je samo bourá. Také dodal, že Koněv byl vyznamenán nejen Sovětským svazem, ale také USA, Velkou Británií, Francií i Československem.

Předseda KSČM dále mluvil o tom, jak je Česká republika dědicem těch, kdo bojovali proti nacistickému Německu. Moderátor Michal Kubal "historický exkurz" přerušil se slovy "Pojďme respektovat tento formát", což se u Filipa nesetkalo s pochopením. "Buď chcete slyšet můj názor, nebo si říkejte svoje názory a nezvěte mě do České televize," vystartoval místopředseda Sněmovny. Kubal se bránil, že své názory neříká, ale upozornil, že na československé legie existuje ještě jiný než bolševický pohled. "Byla to armáda, díky níž teď stojíme v samostatném státě," uvedl.

Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

"Přijďte se podívat do mé kanceláře, já tam mám Washingtonskou deklaraci z roku 1918, protože to považuji za jeden ze základů Československého státu, který byl v roce 1992 rozbit neústavním a nelegitimním způsobem. To je také pravda. jestliže si tady budeme vyčítat historické konsekvence, tak si je musíme vyslechnout. A já to chci dokončit. Pan ministr Petříček se přidal k těm, kteří měli na konci třicátých let fašistické vlády. Já se nemohu smířit s tím, že stojí na stejné straně, jako ti, kteří velebí zbraně Wehrmachtu a nebo oslavují vojáky, kteří bojovali proti našim lidem. Ať už jsou to vlasovci nebo banderovci nebo lotyšské či jiné pobaltské fašistické jednotky," argumentoval Filip "historickou pravdou".

"My se nemůžeme připojit k těm, kteří v roce 1939 až 1941 byli ještě na straně hitlerovského nacismu," apeloval Filip, načež Kubal poznamenal: "1939 až 1941 byla přesně ta léta, kdy na straně hitlerovského nacismu stála i Moskva, pane místopředsedo." Na což Filip reagoval, že to není pravda a Kubal se v debatě chtěl posunout dál. "My jsme nepřátelé s Polskem, když pakt Ribbentrop- Piłsudski také existoval? Prosím vás, nevykládejte věci, které jsou historicky jinak," poučoval nasupený předseda komunistů a Kubal na něj reagoval, že popírá jednu část historie a že do roku 1941 byl Sovětský svaz spojencem Hitlera. "Měl smlouvu o neútočení, kterou Hitler roztrhl jako cár papíru," nechtěl ustoupit komunista. "A dodával jim suroviny," pokračoval Kubal a Filip hned dodával, že Američané také. Načež se Kubal obrátil na Vystrčila s tím, že z Událostí komentářů nechce dělat hodinu dějepisu.

Fotogalerie: - Procházka s Minářem

Anketa Vadí vám, že ministryně Schillerová možná neumí dobře anglicky? Vadí 7% Nevadí 93% hlasovalo: 9341 lidí

Filip naopak trval na tom, že za špatné vztahy může "vzrůst fašistických tendencí". "Když se podíváme na tu situaci, která je v ostatních zemích Evropy, tak nikde není tak velký příklon právě k těm, kdo bojovali na straně hitlerského nacistického vojenského uskupení. Protože když se podíváme na to, jak se zachovali vlasovci, jak se zachovali banderovci, tak ti samozřejmě vraždili české lidi. Ať už na Ukrajině, kde byla část lidí z Lounska, z Olomoucka, ať už to bylo u nás v České republice, nakonec i Česká republika odvysílala ten pořad o Zákřově, když tady stavíme památník vlasovcům, tak si musíme uvědomit, že pan Buňačenko je válečný zločinec, který byl odsouzen, Američané ho vydali tehdejšímu Sovětskému svazu, protože se podílel na masakru amerických vojáků v Saint-Lô..." vrátil se Filip k exkurzi do historie a Kubal ho opět upozorňoval, že nesedí v Historii.cs.

A Filip nakonec dodal, že rozhodnutí radnice Prahy 6 nepovažuje za legitimní, protože i ona musí dodržovat smlouvy uzavřené Českou republikou a zmínil často citovanou smlouvu o pomnících a válečných hrobech, kterou si podle něho není možné vykládat jednostranně. Ale Vystrčil reagoval: "Socha maršála Koněva podle vyjádření ministra zahraničních věcí, alespoň jak já mám zprávy, pod tuto smlouvu nespadá."

Psali jsme: Ministr Metnar napsal do Ruska: Vážíme si rudoarmějců, ale sochu Koněva dát Moskvě nemůžeme Jiří Dolejš na ČT kritizoval spolustraníky kvůli Koněvovi. Petříček mu vadí, ale proto, že je málo aktivní v EU KSČM podpořila svého předsedu proti Petříčkovi: Nese odpovědnost za nárůst fašistických tendencí v ČR „Rusáci a Číňani jsou ko*oti?“ Hnědé proudy. Zemana kritizují, ale u Novotného mlčí. Předseda Změny a bývalý primátor má velké obavy z fyzického násilí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.