Tak si ty domy koupíte, vymyslel Josef Monsport řešení pro lidi z Horoměřic

140 milionů korun by mohlo spasit šedesátku rodin, kterým soud nařídil vystěhování z jejich domů H-Systemu v Horoměřicích. Taková částka by mohla stačit na to, aby si pozemky i domy lidé koupili. O řešení, jež včera naznačil správce konkurzní podstaty Josef Monsport, píše MF Dnes.

„Hodnota dostavby činila 90 milionů korun, lidé si tak mohli domy i s pozemky odkoupit za 140 milionů,“ popsal Monsport pro MF Dnes. Pro každou rodinu by to tak znamenalo 2,5 milionu korun. To však již před lety rodiny nepřijaly. Jak uvedl například Richard Stadler, cena je to pro něj nepřijatelná. „My se chceme domluvit celou dobu, ale za původní hodnotu, kterou ty pozemky měly, ne dneska,“ sdělil.

Fotogalerie: - Lidé, které chtějí vystěhovat

Lidé tak nyní spoléhají na Ústavní soud, který je jejich šancí. Měsíční lhůta na vystěhování se však automaticky nepřeruší, je nutné o její prodloužení také požádat. „Justice si dala vlastní gól, nebo si spíš píchla nůž do zad. Předešlé soudy vyhověly lidem s odkazem na dobré mravy a až nejdůležitější rozsudek Nejvyššího soudu vyzněl proti nim. Spravedlnost se stala nepředvídatelnou,“ řekl k celé věci právník Jaroslav Ortman.

Kromě toho, že by si lidé domy koupili, by si je mohli také pronajmout. Tím se však jen oddálí řešení. Domy jsou totiž stále součástí konkurzu firmy.

A posledním řešením samozřejmě je ono vystěhování. To je však nepravděpodobné, neboť rodiny se na úterní večerní schůzce shodly, že byty dobrovolně neopustí.

Psali jsme: Končí možnost podávání připomínek k Metropolitnímu plánu Hejtmanka Pokorná Jermanová: Udělám vše pro to, aby lidem v Horoměřicích jejich domovy zůstaly Jan Ziegler: Kauza H-Systému je smutná, zásahy Zemana ještě horší Vysílal veřejnoprávní rozhlas v sobotu dopoledne tvrdé porno? Éterem se neslo pojednání o penisu. Posluchači byli zděšeni, šéf stanice hovoří o citlivém umění a hledání orientace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef