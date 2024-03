Tak už i Německo: Volič se naštval

reklama

Server nejčtenějšího německého listu Bild upozornil, že v Německu vládnoucí koalice sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených se mění v koalici „zakrslíků“. Průzkumy v Sasku, ve spolkové zemi sousedící s českým Ústeckým krajem, ukazují, že všechny tři strany dohromady mají podporu jen asi 13 procent lidí. „Semaforová koalice je na cestě k politickém trpaslíkovi, kterému voliči nevěří už téměř nic,“ napsal německý deník Bild.

Voliči podle listu nevěří tomu, že stávající vláda dokáže účinně řešit energetickou krizi, dokáže efektivně probrat k životu churavějící ekonomiku a dokáže se vypořádat s migrační krizí...

Podle deníku Bild Němci zkrátka a dobře čekají na vládu, které opět začnou věřit. Věřit, že dokáže účinně řešit uvedené problémy a nezůstane jen u nedělních projevů plných frází.

Pro někdejší východní Němce může být takovou silou Alternativa pro Německo (AfD). Ukázal to průzkum agentury Insa, podle něhož má AfD podporu 34 procent voličů, pokud by se volby konaly teď. Ve skutečnosti zemské volby proběhnou až za půl roku. Další opoziční strana, CDU, má v průzkumu uveřejněném taktéž v deníku Bild, podporu 30 procent voličů.

O slovo se hlásí také nová strana Aliance Sahry Wagenknechtové (Bündnis Sahra Wagenknecht). Wagenknechová je bývalou místopředsedkyní Die Linke, která v roce 2024 založila novou stranu a v průzkumu v Sasku má podporu 11 procent voličů.

V rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung varovala, že Německo musí opravit komunikace, rozšířit síť optických kabelů, dát do pořádku mosty a udělat řadu dalších věcí, protože její země pomalu chátrá, proti čemuž se dlouho nic nedělalo.

Další problém vidí v cenách energií.

„Například v Německu se utrácejí obrovské peníze, aby se zakryly důsledky neúspěšné energetické politiky. Žádná jiná země nevynaložila tolik peněz na energetické dotace jako my. Více než 70 miliard eur šlo do energetických společností plus dalších 40 miliard na kontrolu cen. Přesto máme nejvyšší ceny energií v EU,“ upozornila.

„Komisařka pro ozbrojené síly právě představila svou zprávu, podle níž jsou v Bundeswehru stále zásadní nedostatky. Vojenský rozpočet se ale roky zvyšoval, dokonce i před přelomem století. Kam jdou peníze? Když jsem se dočetla, že bylo objednáno rádiové zařízení za více než miliardu eur, které se nevejde ani do standardních terénních vozů a tanků, nebo že se náklady na přepravní vrtulníky ztrojnásobily, zjevně je do toho zapojen lobbing a některé firmy dostávají peníze. To není seriózní způsob nakládání s penězi z daní. Potřebujeme Bundeswehr, který je schopen bránit naši zemi. To je jeho poslání. V současnosti máme největší rozpočet na zbrojení v německé historii, a přesto se nedaří odstranit nedostatky? Daňový poplatník je zde očividně okrádán, protože politici, jako paní Strack-Zimmermannová, která sama zasedá v lobbistických sdruženích obranného průmyslu, se cítí příliš úzce spjati s jejich přáními. Na dodávky zbraní na Ukrajinu má být v roce 2024 vynaloženo nejméně osm miliard eur. Nyní jsme jejich zdaleka největším finančníkem a dodavatelem zbraní, zatímco ostatní země včetně USA ustupují od financování této války, protože vidí, že Ukrajina ji nemůže vojensky vyhrát,“ pokračovala.

Server německého listu Die Welt upozornil, že volby mohou dopadnout ještě jinak.

„Volební průzkumy obecně vždy podléhají nejistotě. Mimo jiné oslabování stranických vazeb a stále častějšího rozhodnutí až těsně před volbami koho volit. To ztěžuje ústavům pro výzkum veřejného mínění posoudit váhu shromážděných dat.“

