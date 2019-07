Takto to dopadá, když si děti hrají s granáty. Kauza kolem ministra Staňka se prý dostala někam, kde ji vůbec nikdo nechtěl

„Přesně takhle občas začínají války – dotyční si nezodpovědně hrají s granáty, které vybuchnou, a oni se pak diví, že to okolostojící berou osobně a vyhlašují jim válku. Tak vznikla poslední vládní krize na ose Zeman–Babiš–Hamáček,“ napsal Pečinka na serveru Reflex.cz.

Zmíněnou hrou s granáty je podle komentátora i současný souboj o ministra kultury Antonína Staňka mezi prezidentem Milošem Zemanem, předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a jeho koaličním partnerem Janem Hamáčkem (ČSSD). Nikdo z těchto pánů pravděpodobně nepočítal s tím, že tato koaliční krize může skončit až předčasnými volbami. Ale stalo se.

Komentátor tento stav spojuje i se situací přímo v ČSSD, kde část politiků opakovaně prohlašuje, že vstup do vlády byl velkou chybou a tuto chybu je co nejdříve třeba napravit. Tyto nespokojence navíc posiluje prezident Miloš Zeman, který přání sociální demokracie okatě přehlíží a odmítá odvolat ministra Staňka.

„Do funkce šéfa kultury navrhli ze svého středu místopředsedu Šmardu. Prezident Zeman to považoval za zradu a řekl, že Staňka neodvolá a Šmardu nejmenuje. Výsledkem je zablokovaná situace, o které se premiér Babiš vyjádřil slovy, že z ní vidí východisko v podobě předčasných voleb. Ty ovšem ve skutečnosti většina parlamentních politických stran nechce,“ pokračoval Pečinka.

Teoreticky podle publicisty existuje cesta, jak vrátit pojistku zpátky do dnes odjištěného granátu. Pokud by si koaliční strany prohodily některá ministerstva, ANO by si vzalo pod patronát ministerstvo kultury a zařídit změnu ve vedení resortu s tím, že resort už nepatří ČSSD, takže ho nemá ovládat sociální demokrat. Jan Hamáček by se tím mohl dostat z kleští, které podle Pečinky drží na jedné straně Zeman a na straně druhé nespokojenci v ČSSD.

autor: mp