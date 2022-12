Takže dneska si mě užijete... Babiš přišel do sněmovny a stálo to za to. Soda nepřítomnému Jurečkovi

reklama

Nejprve Babiš navrhl nový bod s názvem „Hodnocení plnění programového prohlášení vlády Petra Fialy“.

„17. 12. 2021 ještě v osm ráno jsme měli radu pro zdravotní rizika. Ve 12.30 jsme vyrolovali červený koberec, čekal jsem s kytkami pro ministryně a předal jsem panu premiérovi Fialovi všechno v deskách, krásný dopis. Chtěl jsem založit takovou tradici, jako mají američtí prezidenti, že mu tam něco napíšu. Mimochodem, ten dopis nikdo nikdy nezveřejnil a bylo by fajn, kdyby pan premiér, pokud nebude předávat úřad sám sobě, v tom pokračoval. Myslím si, že jsme to předali v mašličkách. Všichni říkali, jak ten Babiš, stejně jako Trump, nebude chtít opustit tu Strakovku, a udělali jsme rekord v demisi. No a proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože to programové prohlášení vlády, které tady mám... Tak v sobotu je 17. prosince. Je to přesně rok, co nastoupila vláda Petra Fialy. Za ten rok ta vláda ani jednou nepředstoupila před veřejnost, aby složila účty. Protože už to programové prohlášení vlády byl takový slabší odvar těch předvolebních slibů. Já tomu nerozumím, proč to tak je,“ pohoršil se Babiš a ukazoval své programové prohlášení vlády (myšleno za vlády, kdy on byl premiérem).

„To měli za úkol ministři vyhodnocovat každých šest měsíců. My jsme měli 657 úkolů. Programové prohlášení této vlády není ani očíslované. Mimochodem 24. června 2019 jsem o tom mluvil. Tady mám výpis z médií, že jsme měli 657 úkolů, v porovnání se Sobotkovou vládou, ta měla 111 úkolů. My, když jsme odcházeli, tak jsme splnili téměř 80 % toho programového prohlášení vlády a ta procenta, která jsme nesplnili, tak jsme i zdůvodnili. No a vláda pana premiéra Fialy se tím vůbec nezabývá, ani jednou nedošlo k vyhodnocení. Teď jsem vlastně četl ta vyjádření. Například pan ministr financí Stanjura v rozhovoru pro Blesk 23. listopadu 2022. Otázka. Záměr programového prohlášení, že se bude rodičovský příspěvek, který je 300 tisíc - hnutí ANO mělo v programu 400 tisíc – pravidelně valorizovat, ptají se. To je v programovém prohlášení vlády,“ sdělil Babiš.

„A za naší vlády jsme měli dramatické období, a to byl covid. ODS se dneska chlubí, že zvládli covid. Ale vy jste žádný neměli. Vy jste žádný covid neměli. A ještě se chlubíte, že jste neměli lockdowny. No, proč byste měli? Vy jste nikdy neměli zahlcené nemocnice jak my. Vy jste nikdy nebyli v té situaci. Vy jste nemuseli s covidem nic dělat. Ano, my jsme i v rámci covidu to programové prohlášení vlády vyhodnocovali a skládali účty,“ pokračoval dále Babiš. A hovořil o tom, že vláda Petra Fialy ještě nezačala své programové prohlášení plnit, ale on jej už dnes vyhodnotí.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tato vláda se stále vymlouvá na válku na Ukrajině. Ano, je to hrozná věc. Nemělo se to stát. A někdo stále tvrdí, že je to těžší, než byl covid. A není to pravda. Není to pravda. Není to pravda i v tom, že když se podíváme na to, jak se vyvíjel hrubý domácí produkt HDP v roce 2020, tak my jsme měli propad 5,5 %. Tento rok je plus 1,2 % a příští rok 0,1. Takže je to mělká recese. Takže to, co my jsme zažili – a my jsme bojovali proti neviditelnému nepříteli, co byl covid – co všechno jsme museli zorganizovat, a vy jste nám vůbec nepomáhali, tak to bylo podstatně horší než dopad války na Ukrajině. Jaký je dopad války na Ukrajině? No, dopad války na Ukrajině je samozřejmě ceny energií, ceny potravin. Ano, to je. Já jsem nikdy neříkal Fialova drahota, i když pan premiér říkal, že Babišova drahota. My jsme měli inflaci 5,3 a teď to vyběhlo na 18, potom to kleslo na 15, teď to zase vyběhlo na 16. A ano, nikdo se netrefil, ani pan guvernér Rusnok, který samozřejmě nám navýšil tady pro české firmy, které nemají přístup k euro, máme nejvyšší úroky,“ uvedl Babiš.

Nejhůř ze všech pak podle jeho slov pracuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Ano, blíží se Vánoce a pravděpodobně to budou Vánoce jedny z nejtěžších, které mnoho lidí a bohužel i dětí v naší zemi zažije. Jistě, vláda neustále lidem slibuje, že je nenechá padnout, dokonce zaplatila kampaň, aby se lidé nebáli dojít na úřad práce a říct si o příspěvek na bydlení, příspěvek na děti nebo dokonce pro dávky hmotné nouze. Jaksi ale zapomněla, že úřady práce už prostě nejsou schopny takový nápor lidí zvládnout. V důsledku neskutečně vysoké inflace a enormních cen energií se spousta lidí, kteří by na to dříve ani nepomysleli, ocitli na hranici chudoby a na dávky by už měli nárok. K tomu musíme přičíst ukrajinské uprchlíky, ti všichni se valí na úřady práce, kde sedí mizerně, ano mizerně zaplacené, přetížené a zoufalé pracovnice. Nástupní plat na úřad práce je údajně kolem 20 až 21 tisíc. To je skutečně skandální. Skandální. To ale vládu nezajímá. Je jí jedno, že sociální systém kolabuje, protože prostě nestíhá, nemůže stíhat. No a jak to MPSV spolu s vedením úřadu práce vyřešilo? No představte si, že omezili do konce roku úřední hodiny. No tak to by snad skutečně nevymysleli ani v Kocourkově. Takže to je ten úvod. A pojďme teď věci pojmenovat pravým jménem. Sociální systém, který by měl být onou záchytnou sítí pro lidi propadající se do chudoby, kolabuje. Vláda Petra Fialy neustále vyzývá ohrožené skupiny lidí, aby si žádaly o příspěvek na bydlení. Je neuvěřitelné, že pan premiér se chlubí tím, že stoupá počet lidí, kteří jsou závislí na dávkách. To jsem ještě nezažil. Pravdou je, že v současné době ho využívá pouze čtvrtina těch, kteří by na ně měli nárok. Já si ale myslím, že celá vláda se v duchu modlí, aby si ty zbylé tři čtvrtiny lidí, kteří by o ně mohly zažádat, na úřad nikdy nedošly. A proč? No protože už nyní ten systém nezvládá,“ sdělil Babiš.

„Možná to pro vás bude úplnou novinkou, ale víte, že jsou rodiny, které již několik měsíců nedostaly sociální dávky? Ano, několik měsíců. Ne týdny, ale měsíce. A to ne proto, že by na úřadě něco zapomněly doložit, nebo proto, že by se jejich situace změnila a ony už dávky nepotřebovaly. Ale prostě a jednoduše proto, že úřady práce jsou natolik přetíženy, že nestíhají. Víte vůbec, že tu máme matky s těžce postiženými dětmi, kterým celé roky dávky chodily v pořádku, a nyní jsou už třeba i čtvrtý měsíc bez příjmů? A to jsou dopisy na Nadaci AGROFERTU, takže já si nevymýšlím. To jsou dopisy těch matek, kam já posílám svoje příjmy z politiky. A co má taková matka teda dělat? Myslíte si, že pronajímatel s nájmem tak dlouho počká? Přitom rodiny s postiženými dětmi nemohou využít vaše skvělé rady, jak ušetřit. Nemůžete dítěti, které je jen ležící, snížit teplotu v pokoji. Nemůžete ho přestat vozit autem k lékařům. Ano, to bylo to zastropování nafty na 36 korunách, když nám psaly matky, že už nebudou vozit děti každý den - postižené děti bohužel - do nemocnice a do školy, že nemají na benzín, že budou jezdit každý druhý den. Tehdá jsme s tím přišli - a já se k tomu ještě dostanu. Takže není to možné, aby se přestaly vozit děti autem k lékařům. Stejně tak nemůžete vypnout plicní ventilátor, abyste ušetřili na energii. Takže dámy a pánové, musíme si to přiznat, stojíme před obrovskou katastrofou, která může vyústit v rodinné tragédie,“ dodal.

„Ale není čas na výčitky a musíme jednat. Takže právě v tuto chvíli přichází lidem nové rozpisy záloh na rok 2023. V mnoha domácnostech budou enormně navýšené. Jistě budete argumentovat zastropováním cen. Promiňte, ale strop 6 000 korun je pro rodinu v nouzi stejné, jako by strop nebyl. 18. února 2022 jsem tady vystoupil a vyzval jsem pana ministra Síkelu, aby zastropoval ceny elektřiny na 1 500 korun za megawatt, protože 16. února 2022 o tom mluvil bývalý ministr obchodu Sulík, který si zavolal slovenské elektrárny a řekl jim – bude to 1500 korun, jinak vás zdaním a vůbec se s vámi nebudu o tom bavit. – Potom přišla nějaká jiná vláda a hned tady naše vláda říkala – no ten Babiš mluvil, že to není pravda... No je to pravda, premiér Heger to potvrdil. Takže Česká republika, která vyrábí elektřinu z jádra za 500 korun megawatt, vyváží elektřinu na Slovensko, kde mají občané 1500 korun megawatt. A u nás mají naši občané za 6000 korun. Čtyřikrát víc. Je to normální, tohle? Je to normální? My vyrábíme elektřinu nejlevněji k Evropě, a naši lidi mají nejdražší, nejdražší v Evropě. Takže pokud teď chodí ty zálohy a ty vaše stropy, kde jste ještě ani nevysvětlili těm firmám, kterých se to týká, jak to budete platit vlastně... Já vím, že vy si uděláte ze všech podnikatelů a živnostníků a zaměstnavatelů banku, to je ta vaše slavná windfall tax. To je jenom banka. Vy si půjčíte peníze a potom v roce 2024 zjistíte, že vlastně tu daň nevykázali, takže to budete vracet. No geniální, geniální, abyste zničili náš průmysl a naši ekonomiku,“ zmínil Babiš.

Psali jsme: Senátorka Kovářová: Diamantová svatba? Moji kolegové se evidentně lekli mediální hysterie Petr Hampl: O přijatelných nerovnostech ČEZ: Víkendovým večerním výstupem na nejvyšší rozhlednu v republice KSČM: Česká republika porušuje své vlastní zákony

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama