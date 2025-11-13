Tam Zelenskyj slavil narozeniny. Obří korupční skandál na Ukrajině bobtná

Vyšetřování, které probíhá již od léta, přináší podle ukrajinských médií podezření, že lidé z prostředí prezidentské kanceláře mohli po dobu několika let ovlivňovat veřejné zakázky, energetické projekty i personální rozhodnutí v klíčových státních institucích.
Ranní zásah v centru Kyjeva
V pondělí 10. listopadu krátce po půl sedmé ráno dorazily před dům na prestižní adrese v Kyjevě dva minibusy a terénní vůz. V budově, známé svými luxusními byty, měli agenti NABU provést domovní prohlídky v několika nemovitostech patřících Timuru Mindyčovi.
Prohlídky trvaly téměř dvanáct hodin ve čtyřech bytech na různých podlažích. V jednom z nich, v 18. patře, dříve slavil prezident Zelenskyj narozeniny; v jiném bytě na 15. patře Mindyč bydlel. Právě zde se podle zveřejněných snímků nachází tzv. „zlatá koupelna“, která se stala symbolem luxusu ukrajinské elity.
K prohlídkám však došlo v době, kdy se Mindyč již nenacházel v zemi. Z Ukrajiny odjel několik hodin před zásahem – v noci na pondělí překročil hranici s Polskem. Zdroje z vyšetřovacích orgánů tvrdí, že o akci věděl předem.
Podezření z úniku informací
Vyšetřování ukazuje na to, že se o plánovaných úkonech dozvěděli někteří z podezřelých již o několik dní dříve. Získané elektronické komunikace z pátku 7. listopadu obsahují zprávy typu: „Musíme to do pondělí uklidit.“
Vyšetřovatelé zvažují možnost, že informace o plánované operaci unikly přímo z prostředí prokuratury nebo bezpečnostních složek. Zdroje deníku Ukrajinska pravda spekulují, že na úniku se mohl podílet zástupce šéfa Speciální protikorupční prokuratury Andrij Sinyuk, který by v případě odvolání šéfa SAP Alexandra Klymenka převzal jeho funkci.
Napětí mezi prokuraturou, SBU a protikorupčními úřady se podle dostupných informací dále stupňuje. Objevují se tvrzení, že různé složky si přehazují odpovědnost za to, že dosud nebyla vznesena formální obvinění vůči některým podezřelým.
Mindyč a jeho síť
Timur Mindyč byl dlouhá léta součástí okruhu prezidentových nejbližších přátel. Podle dostupných informací měl přístup k vysoce postaveným úředníkům, ovlivňoval energetické zakázky a disponoval rozsáhlou finanční sítí vedenou svým spolupracovníkem Alexandrem Zuckermanem, přezdívaným „Sugarman“.
Zuckerman i Mindyč podle všeho v říjnu odletěli do Izraele a pouze první z nich se na krátkou dobu vrátil na Ukrajinu. Vyšetřovatelé mají za to, že oba financovali a organizovali korupční schémata, která se týkala zejména státní energetické společnosti Energoatom.
Při prohlídkách byly údajně nalezeny materiály o sledování zaměstnanců NABU – včetně vedoucího úřadu Semena Kryvonosa a šéfa detektivního oddělení Alexandra Abakumova, který řídil operaci Midas. To naznačuje, že lidé z Mindyčova okruhu měli přístup k informacím z policejních databází a mohli být informováni o krocích vyšetřovatelů.
Vysocí politici pod drobnohledem
Do případu je podle NABU nepřímo zapojen i bývalý vicepremiér Alexej Černyšov, později jmenovaný ředitelem společnosti Naftogaz a následně ministrem v nově vytvořeném resortu pro národní jednotu. Vyšetřovatelé tvrdí, že Černyšov a jeho rodina získali z Mindyčovy finanční sítě více než milion dolarů a že prostřednictvím nastrčených firem stavěli čtyři luxusní vily v obci Kozyn nedaleko Kyjeva.
Mindyč na uniklých nahrávkách o Černyšovovi hovoří pod přezdívkou „Che Guevara“. Jejich rozhovory se týkají financování staveb i obav z možného prozrazení. „Pokud se to provalí, jsme v p*deli,“ zaznívá na jedné z nahrávek, kterou zveřejnilo NABU.
Zdroje z politického prostředí tvrdí, že právě Mindyč Zelenskému Černyšova doporučil a že následně se první dáma Olena Zelenská začala přátelit s Černyšovou ženou. „Jsou to kmotři. To všichni vědí. První dáma pokřtila dceru Černyšovových. Neustále trávili čas společně jako rodiny,“ uvedl bývalý vlivný ukrajinský politik.
Blízké osobní vazby měly podle nich ovlivnit i rozhodnutí prezidenta neodvolat Černyšova, když se poprvé objevila podezření. Naopak – Černyšov byl povýšen a jmenován vicepremiérem a ministrem nově vymyšleného ministerstva jednoty. Toto vysoké jmenování Černošova se časově shodovalo s narozeninami jeho manželky.
Mezinárodní rozměr a reakce prezidenta
Politická krize vyvolaná systematickým rozkrádáním státního rozpočtu ze strany nejbližších přátel Zelenského se již stala předmětem diskusí v okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně kritizoval úroveň korupce na Ukrajině.
Podle informací serveru Ukrajinská pravda se o možné praní špinavých peněz, do kterého mohli být zapojeni Mindyč a Zuckerman, zajímá dokonce i FBI.
Ukrajinská vláda se tak ocitá pod tlakem nejen domácí veřejnosti, ale i západních partnerů, kteří dlouhodobě podmiňují finanční pomoc a vojenskou podporu reformami v oblasti právního státu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na zveřejněné informace oznámením sankcí proti Mindyčovi a Zuckermanovi a vyzval ke změnám ve vedení ministerstva spravedlnosti a energetiky. Zdůraznil přitom, že vláda musí „prokázat nulovou toleranci ke korupci“.
Zda však tato prohlášení povedou k reálným krokům, zůstává nejasné. Kritici upozorňují, že podobné sliby zaznívají na Ukrajině po každém skandálu, zatímco systémové změny se prosazují jen pomalu.
Opakující se vzorec ukrajinské politiky
Analytici připomínají, že případ Midas zapadá do dlouhodobého trendu, kdy se nové politické elity po několika letech u moci proměňují z reformátorů v uzavřené skupiny ovládané loajalitou a osobními vazbami.
Od éry Viktora Juščenka přes vládu Viktora Janukovyče až po období prezidenta Petra Porošenka se podle historiků opakuje stejný scénář: koncentrace moci, vzestup přátelských sítí, ústup nezávislých institucí a nakonec korupční skandál.
Současná situace kolem Zelenského podle komentátorů ukazuje, že ani prezident, který vzešel z protikorupční rétoriky a sliboval „vládu obyčejných lidí“, není vůči tomuto mechanismu imunní.
„Naposledy se antikorupční seriál ukrajinské produkce, na který občané tak čekali, jmenoval ´Služebník lidu´. Ale zdá se, že v určitém okamžiku se herci, scenáristé a producenti odchýlili od scénáře natolik, že se mohli proměnit v ty, proti kterým bojovali,“ poznamenává zdroj deníku Ukrajinska pravda.
Protikorupční orgány pokračují ve vyšetřování a slibují zveřejnit další materiály. Zůstává však nejasné, jak daleko jejich práce dojde, pokud se vyšetřování bude dotýkat samotné prezidentské kanceláře.
Ukrajinská společnost, která od ruské invaze očekává od svých lídrů především transparentnost a jednotu, sleduje kauzu Midas s rostoucím znepokojením. Mnozí se obávají, že korupce v době války může podkopat nejen důvěru občanů, ale i podporu ze zahraničí.
