Štěpánek (Trikolora): Zelený kabátek s rudou podšívkou

Tentokrát za klima a proti Motorkám na ministerstvu životního prostředí. Suma sumárum je to takové „poručíme větru, dešti“ v inovovaném provedení. Však to známe. Skoro se mi chce napsat: Vše při starém! Jenže ono je něco přece jenom dost jinak.
Když se lidové masy dají do pohybu, občas něco opravdu změní. A kapitalista na tom kdysi obvykle tratil. Však jen vzpomeňme na všechny ty revoluce a převraty, co jich jen ve 20. století bylo. Velká říjnová, Vítězný únor, Fidel a Kuba, Hugo a Venezuela atd.
Jenže pokrok nezastavíš. A tak si tentokrát lidové masy zapřáhnul sám velkokapitál. Za své zájmy. Pročež lidové masy zase demonstrují a stávkují, občas dokonce drží nějakou tu hladovku, leč nikoli za svůj vlastní prospěch, nýbrž aby se velkokapitálu co nejvíc hejbaly kšefty. Sečteno, podtrženo: impresivní přehlídka užitečných idiotů. Tak to už dávno říkal Lenin, jen se to tak nějak prohodilo.
O čem je řeč? O boji proti klimatickým změnám. Přesněji o zeleném byznysu. Celé to klimatické šílenství totiž není o ničem jiném, než jak z lidí vytahat ještě více peněz a nasměrovat je do těch správných kapes. Velkokapitálových, ba přímo nadnárodních. Je to legrační, ale je to tak. Buržuj si navlékl zelený kabátek s rudou podšívkou a penízky se jen sypou. Darmožrouti z politických neziskových ziskovek to organizují.
Tohle prostě nevymyslíš! Je to fakt doslova geniální. Lidové masy, a nejvíce zpovykané zmanipulované děti, stávkují a demonstrují za to, aby jimi demonstrativně nenáviděný kapitalista měl ještě vyšší zisky. Přičtěme zbabělé, populistické, nemyslící a často i všehoschopné politiky a my ostatní, co na rozdíl od těch zpovykanců ještě máme v hlavě mozky, to zacálujeme spolu s nimi.
Že by to tentokrát s aktuálně nastupujícími politiky mohlo být jinak? Počkejme si. Uvidíme.
Jo jo, pokrok nezastavíš. Dřív lidové masy velebily dělnickou třídu, dnes se novodobí svazáci perou za velkokapitál. Kupředu, levá!
(psáno pro Deník TO)
Mgr. Petr Štěpánek
