Ministr Vojtěch: Systém by měl být vyrovnaný

01.01.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k záchraně kolabujících zdravotních pojišťoven

Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch

Ještě k pojišťovnám. Jak jsem uvedl v ČT24, dědíme systém po bývalé vládě, který výrazně sahal do rezerv zdravotních pojišťoven, takže to není tak, jak tvrdil pan exministr, že by se nedělo “vůbec nic” (ZDE). Děje se hodně.

Pokud bychom tento krok stabilizace pojišťoven neudělali, mohly by se některé z nich dostat do platební neschopnosti. Do budoucna budu chtít přijít se změnou legislativy, která zamezí vydávání úhradových vyhlášek které jsou deficitní. Zvlášť v situaci, kdy k tomu není důvod.

Systém by měl být vyrovnaný.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/843592981984190

MZ , zdravotní pojišťovny , Vojtěch , ANO

