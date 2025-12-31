Ministr Vojtěch: Systém by měl být vyrovnaný

Ještě k pojišťovnám. Jak jsem uvedl v ČT24, dědíme systém po bývalé vládě, který výrazně sahal do rezerv zdravotních pojišťoven, takže to není tak, jak tvrdil pan exministr, že by se nedělo “vůbec nic” (ZDE). Děje se hodně.
Pokud bychom tento krok stabilizace pojišťoven neudělali, mohly by se některé z nich dostat do platební neschopnosti. Do budoucna budu chtít přijít se změnou legislativy, která zamezí vydávání úhradových vyhlášek které jsou deficitní. Zvlášť v situaci, kdy k tomu není důvod.
Systém by měl být vyrovnaný.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.