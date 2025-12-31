Armáda ČR: České zvyky a tradice v mezinárodním prostředí zahraničních operací

Strávit vánoční svátky v teple domova s blízkými je pro většinu z nás samozřejmostí, pro část vojáků Armády ČR však zůstala i během Vánoc služba na prvním místě, ať už při zajišťování pohotovosti doma, nebo při plnění úkolů v zahraničních operacích stovky kilometrů daleko. A právě v zahraničních operacích, daleko od svých rodin a domova, strávilo letošní vánoční svátky přibližně šest set českých vojáků.
Vánoce pro ně měly především pracovní charakter. Nepřetržitě plnili své operační úkoly a udržovali jednotky v požadované pohotovosti. Tomu se plně přizpůsobil i průběh Štědrého dne, který se odvíjel podle aktuální bezpečnostní situace v místě nasazení.
Nejtěžší je odloučení od rodiny
„Vánoce v misi jsou pokaždé o silných emocích. Nejtěžší je pro nás všechny okamžik, kdy víte, že rodina sedí doma u stolu a vy tam nejste, abyste viděli radost svých dětí a nejbližších u vánočního stromku,“ říká zástupce velitele úkolového uskupení AČR v Lotyšsku major J. L.
„Díky Vánocům v misi jsem si uvědomil, jak je pro mě důležitá přítomnost blízkých. Nikdy jsem si nemyslel, že se mi ve čtyřiceti letech bude stýskat tak moc, a to především po dětech, Šimonovi a Ladě,“ podělil se o své pocity jeden z vojáků mise v Iráku.
Vojákům pomáhalo ale vědomí, že jsou tam jeden pro druhého jako druhá rodina. Přání od rodin a dětí, stejně jako sdílení drobných dárků, jim dodávají důležitou morální podporu. „Ohromnou vzpruhou byly pro nás balíčky z domova i vzkazy od kamarádů“, říká s vděčností major J.L.
Tam, kde to operační situace a technické podmínky dovolují, udržují vojáci kontakt s blízkými také prostřednictvím telefonátů nebo videohovorů. „I na dálku jsme mohli sdílet radost a podporu. Vánoce jsou o lidech a my jsme tu jeden pro druhého“, připomíná podplukovník L.M., velitel úkolového uskupení v misi MFO na Sinaji.
Krájení jablka, mše i zpívání koled
Snaha vytvořit alespoň symbolickou sváteční atmosféru a připomenout si české vánoční tradice byla společná napříč všemi zahraničními operacemi.
Na některých základnách se konala společná setkání, bohoslužby nebo chvíle u vánočního stromku, které pomáhaly překonat pocit odloučení a posilovaly pouto k domovu. V Lotyšsku vojáci nezapomněli na klasické české pohádky, v Litvě a na Slovensku zase kaplani úkolového uskupení vedli vánoční mši, v Iráku…..Vojenští policisté v Kosovu nezapomněli na koledy. Nechybělo ani krájení jablka nebo vánoční cukroví.
Trochu netradiční Vánoce prožili vojáci nasazení v misi MFO na Sinajském poloostrově. „Slavnostně vyzdobená jídelna, nealkoholický punč a poslech fidžijského sboru zpívajícího anglické koledy dodávají svátkům trochu bizardní, ale také upřímně roztomilý ráz. Vánoční ryba nechybí ani zde, i když místo zasněžené krajiny sváteční náladu dokresluje šumění moře a datlové palmy. Jsou to jiné Vánoce, ale všichni se těší, že příští rok je vymění za ty české – ať už na sněhu, nebo na blátě“, přiblížil Vánoce v odlišných podmínkách velitel uskupení AČR v misi MFO na Sinajském poloostrově.
Česká stopa Vánoc v mezinárodním prostředí
V prostředí mezinárodních misí trávili čeští vojáci svátky společně s kolegy jiných národů, se kterými sdíleli nejen službu, ale i své tradice a kulturní zvyky. Právě tato mezinárodní soudržnost a vzájemná podpora všem pomáhala zvládnout vánoční období mimo domov a posílila pocit sounáležitosti i morálku, a to i přesto, že hlavní prioritou zůstalo plnění úkolů mise.
