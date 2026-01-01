Kaprálová (PRO): Být v té správné společnosti

Přátelé, tak vám tak přemýšlím… (řiložila jsem ke svému příspěvku několik snímků (ZDE), které jste jistě viděli, protože je jimi internet zaplavený. A říkám si… Vždyť tyto snímky (a i mnoho jiných) musely doputovat i k těm, kterým jsme přiřadili pracovní zkratku „libtardi“. Myšleno - voliči bývalé vládní čtyřkoalice a levicových extremistů, kteří si dali název Piráti.
Na těchto snímcích „libtardi“ jasně vidí, že ti, kteří nemají stud využívat náš sociální, zdravotní, školský systém s odůvodněním, že se v místech, kde žijí, válčí, najednou míří i se svými potomky do míst té krvavé vřavy, aby zde prožili vánoční svátky.
I naprosto tupý člověk přeci musí vidět, že s námi kdosi hraje nečistou hru. A fascinující je, jak se tito voliči bývalé vládní pětikoalice ještě nad naší rozmrzelostí z tohoto stavu věcí pobuřují a směrem k nám vysílají například následující slova: „Vždyť přeci jsou Vánoce – a každý má právo být se svými blízkými.“ Tedy já se ptám…v zákopech? V polorozbořených domech, kde každou chvíli hrozí, že přiletí smrtonosný dron?
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
Chtěla bych jenom trochu připomenout těmto voličům bývalé vládní kapely, že oni Ukrajinci zde nejsou na pionýrském táboře, oni využívají status dočasné ochrany, což je něco, co nám již prokazatelně likviduje státní kasu a snižuje životní úroveň našich občanů.
Tedy pokud jim nehrozí žádné nebezpečí (což musí vidět každý normální člověk, že nehrozí), není nejmenší důvod, aby zde z tohoto titulu přeci pobývali. Pokud zde chtějí žít, pracovat či podnikat, musí si přeci z logiky věci projít celým tím náročným procesem, jako každý jiný cizinec.
Stejně tak musí „libtardi“ narážet v on-line prostoru na záběry z některých západních měst a škol, jak probíhá ona „zvládnutá migrace“ a jaké jsou její fatální dopady. Stejné je to s různými grafy a tabulkami, které ukazují, kam nás ekonomicky Fialova vláda dovedla.
Tedy se vrátím k tomu, nad čím to vlastně přemýšlím… Přátelé, já přemýšlím nad tím, co vedlo takové množství voličů to této bandě znovu hodit a stále je obhajovat. Přitom mnoho z těchto jejich voličů a zastánců patří do té tzv. střední třídy. Zastávají třeba i důležité pozice, tedy by nemuseli být zákonitě ducha mdlého.
A já na to asi přišla! Liberálním progresivistům (spíše tedy jejich loutkovodičům) se totiž povedl geniální kousek! Pomocí médií, ve kterých jsou nalezlí, a pomocí neziskovek, které jsou zase nalezlé ve školách, se jim podařilo nabulíkovat určité části společnosti, že kdo pochybuje o vakcíně, o migraci, o válce na Ukrajině, o klimatické krizi, milionu pohlaví… že je člověk zpravidla bez práce, člověk nevzdělaný, člověk utápějící se v exekucích…
Tedy přátelé. Oni si nechávají kálet na hlavu jenom proto, protože jim někdo vsugeroval, že když budou zastávat ty správné názory, že budou mít ten správný společenský obraz! Chápete to, oni raději padnou ekonomicky na dno, budou se bát vylézt z domu, budou nám pro blázny… Jenom proto, aby měli tu správnou „libtardy“ nastavenou image…!
To nevymyslíš…
