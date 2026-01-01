Silvestrovský Babiš řádil. Juchelka, býčí koule, vaječňák a přání do roku 2026

Staronový premiér Andrej Babiš a jeho ministr průmyslu Karel Havlíček spolu natočili už přes třicet dílů podcastu Sorry jako. Dvaatřicátý díl natočili jako silvestrovský speciál. A zrodilo se něco opravdu nevídaného.
A hned přivítal speciálního hosta. Ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelku. „To je náš entertainer Medúza – Aleš Juchelka,“ využil Babiš anglický výraz pro slovíčko pro baviče. „A já hned začnu s tím, co jsem si tady na vás připravil. A to jsou tradice,“ pokračoval rozjetý Babiš, který okamžitě sáhl pod stůl, vytáhl tři skleničky a lahev vaječného koňaku. Práskl na sebe, že má plnou lednici vaječného koňaku.
Z mobilu pustil hudbu, a zatímco svým spolustolovníkům rozdával oplatky s medem, Karel Havlíček nalil koňak do tří skleniček.
„To je hlavní symbol Vánoc, to je dvoubarevný keks. To se tak okusuje,“ vysvětloval Babiš u oplatků. „To pekla moje prababička i babička, máma a konkrétně tohle dělala moje starší dcera Adriana,“ vysvětloval premiér. Jedním dechem dodal, že také jedí čočkovou polévku. „Moje máma vždycky říkala: ‚Musíme mít čočku, abychom měli moc peněz‘. A pak taky děláme, bramborák, teda jako bramborový salát.“
„My děláme cukroví, ale toto vidím poprvé,“ ozval se Juchelka. „Je to výborné,“ pochvaloval si Juchelka.
„Co já dělám? Já jsem teď ministr,“ odvětil se smíchem a stejnou červenou čepičkou na hlavě Juchelka, který na sebe také práskl, že momentálně váží 105 kg a uložil si za úkol dostat se pod stovku.
Babiš se rozesmál. „Ministra může dělat každej, ne?“ ptal se okamžitě.
„Ale nezapomeň, že to točíme 23. prosince a bude se to vysílat 31. prosince, tak abys ještě byl ministr,“ upozornil Juchelku Havlíček.
„Důvěru dostaneme až 13. ledna,“ připomínal Babiš.
„A do té doby na tom postu vydržím, pane premiére?“ ptal se Juchelka Babiše. Babiš se smál.
Když se dostal ke slovu Karel Havlíček, prozradil, že jako klukovi mu udělalo pod stromečkem radost sedm dílů Káji Maříka. A dodnes obdivuje starší vlaky, např. Motoráček Hurvínek, nebo ještě parní lokomotivu Albatros.
Babiš prozradil, že jeho v dětství asi nejvíc potěšil plyšák. Premiér ho předvedl i na fotce. „S tím jsem i spával,“ zdůraznil. Šlo o Mickey Mouse. „A když jsem byl malej, tak jsem sbíral angličáky. Stály pět korun,“ řekl Babiš. A pokud jde o vlaky, prý má rád slavný Orient Expres, kterým prý také cestoval.
„To jsem chtěl dát manželce jako dárek, ale uvidíme, jestli na to budu mít čas,“ pousmál se ministr práce a sociálních věcí.
„Nebudeš, Alešku, nebudeš,“ mírnil jeho nadšení se smíchem Havlíček.
Pánové se poté shodli, že mají rádi film Láska nebeská. „Nejúžasnější tam je ten premiér,“ přisadil si okamžitě Juchelka.
„Ale já neumím tak tancovat,“ ozval se okamžitě Babiš.
Pokud jde o novoroční předsevzetí, která si lidé v tomto čase dávají, od Juchelky zaznělo, že si před osmi lety dal předsevzetí, že zhubne a teď to konečně splnil. „Ale vám přeju, ať vám to vyjde z roku na rok,“ obrátil se ministr práce na diváky do kamery.
V průběhu posezení ve studiu s číslicí 2026 v pozadí Babiš sem tam přečetl nějaké přání od voličů a voliček ANO, případně otázku. Jeden z dotazů zněl, jaké nejodpornější jídlo pánové jedli.
„Já jsem to teda rychle spolknul, neměl jsem odvahu do toho kousnout. To bylo teda fakt jako drsný. A když mi to teda zmizelo tadyhle v žaludku, tak oni přinesli celou mísu,“ vyprávěl se stínem zděšení v očích ministr.
„Já nevyhledávám ústřice. Ani žádné jiné pohlavní orgány,“ ozval se zase po čase Juchelka. „Býčí koule, varlata, jako super,“ kroutil hlavou tak trochu nevěřícně Juchelka.
Babiš na sebe práskl, že o Silvestrech nikdy moc neřádil. Prý jen rád tančí. To Juchelka se nechal slyšet, že v mládí občas dělal na Silvestra věci, o kterých nemůže mluvit. „Přestože jsem abstinent, tak si dokážu toho Silvestra užít,“ zdůraznil.
Než se rozloučili s diváky, popřáli lidem všechno nejlepší do roku 2026. Hlavně pevné zdraví. „A hlavně přeji nám všem, abychom více věřili státu a státním institucím. A já vám garantuju, že pro to uděláme všechno,“ přislíbil Havlíček.
„A hlavně tu lásku,“ zdůraznil Babiš.
Nakonec si pánové přiťukli šampaňským a rozešli se.
