Silvestrovský Babiš řádil. Juchelka, býčí koule, vaječňák a přání do roku 2026

01.01.2026 10:22 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Ministra může dělat každej, ne?“ Premiér Andrej Babiš (ANO) se v poslední den roku pořádně rozjel. Pro své spoluobčany natočil silvestrovský speciál, u kterého nechyběly zlaté konfety, na stole vaječný koňak i prastarý recept od Babišovy prababičky. Došlo i na býčí koule. Premiér také prozradil, s kým spával v dětství a jestli na Silvestra někdy řádil.

Silvestrovský Babiš řádil. Juchelka, býčí koule, vaječňák a přání do roku 2026
Foto: YouTube Sorry jako
Popisek: Andrej Babiš, Karel Havlíček a Aleš Jucelka slaví Silvestr

Staronový premiér Andrej Babiš a jeho ministr průmyslu Karel Havlíček spolu natočili už přes třicet dílů podcastu Sorry jako. Dvaatřicátý díl natočili jako silvestrovský speciál. A zrodilo se něco opravdu nevídaného. 

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 22677 lidí
„Vážení diváci, vážení posluchači, vítám vás u speciálního vydání našeho podcastu Sorry jako, který je silvestrovský,“ odstartoval rozhovor Babiš. O pár vteřin později Karel Havlíček leknutím nadskočil. Mezi politiky totiž kdosi odpálil zlaté konfety. „Ježiš Maria,“ ošil se Babiš. 

A hned přivítal speciálního hosta. Ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelku. „To je náš entertainer Medúza – Aleš Juchelka,“ využil Babiš anglický výraz pro slovíčko pro baviče. „A já hned začnu s tím, co jsem si tady na vás připravil. A to jsou tradice,“ pokračoval rozjetý Babiš, který okamžitě sáhl pod stůl, vytáhl tři skleničky a lahev vaječného koňaku. Práskl na sebe, že má plnou lednici vaječného koňaku.  

Z mobilu pustil hudbu, a zatímco svým spolustolovníkům rozdával oplatky s medem, Karel Havlíček nalil koňak do tří skleniček. 

„To je hlavní symbol Vánoc, to je dvoubarevný keks. To se tak okusuje,“ vysvětloval Babiš u oplatků. „To pekla moje prababička i babička, máma a konkrétně tohle dělala moje starší dcera Adriana,“ vysvětloval premiér. Jedním dechem dodal, že také jedí čočkovou polévku. „Moje máma vždycky říkala: ‚Musíme mít čočku, abychom měli moc peněz‘. A pak taky děláme, bramborák, teda jako bramborový salát.“  

„My děláme cukroví, ale toto vidím poprvé,“ ozval se Juchelka. „Je to výborné,“ pochvaloval si Juchelka.

Silvestrovské Sorry jako


Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 15635 lidí
„A vy děláte co?“ ptal se Babiš s vánoční červenou čepičkou na hlavě. 

„Co já dělám? Já jsem teď ministr,“ odvětil se smíchem a stejnou červenou čepičkou na hlavě Juchelka, který na sebe také práskl, že momentálně váží 105 kg a uložil si za úkol dostat se pod stovku. 

Babiš se rozesmál. „Ministra může dělat každej, ne?“ ptal se okamžitě. 

„Ale nezapomeň, že to točíme 23. prosince a bude se to vysílat 31. prosince, tak abys ještě byl ministr,“ upozornil Juchelku Havlíček. 

„Důvěru dostaneme až 13. ledna,“ připomínal Babiš.

„A do té doby na tom postu vydržím, pane premiére?“ ptal se Juchelka Babiše. Babiš se smál.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
24%
2%
1%
3%
hlasovalo: 25514 lidí
Juchelka také prozradil, že na Vánoce musí mít kapra. Babiš okamžitě oponoval, že má rád zvířata a nemůže se dívat na to, jak kapry zabíjí. 

Když se dostal ke slovu Karel Havlíček, prozradil, že jako klukovi mu udělalo pod stromečkem radost sedm dílů Káji Maříka. A dodnes obdivuje starší vlaky, např. Motoráček Hurvínek, nebo ještě parní lokomotivu Albatros. 

Babiš prozradil, že jeho v dětství asi nejvíc potěšil plyšák. Premiér ho předvedl i na fotce. „S tím jsem i spával,“ zdůraznil. Šlo o Mickey Mouse. „A když jsem byl malej, tak jsem sbíral angličáky. Stály pět korun,“ řekl Babiš. A pokud jde o vlaky, prý má rád slavný Orient Expres, kterým prý také cestoval.

„To jsem chtěl dát manželce jako dárek, ale uvidíme, jestli na to budu mít čas,“ pousmál se ministr práce a sociálních věcí. 

„Nebudeš, Alešku, nebudeš,“ mírnil jeho nadšení se smíchem Havlíček. 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pánové se poté shodli, že mají rádi film Láska nebeská. „Nejúžasnější tam je ten premiér,“ přisadil si okamžitě Juchelka.

„Ale já neumím tak tancovat,“ ozval se okamžitě Babiš. 

Pokud jde o novoroční předsevzetí, která si lidé v tomto čase dávají, od Juchelky zaznělo, že si před osmi lety dal předsevzetí, že zhubne a teď to konečně splnil. „Ale vám přeju, ať vám to vyjde z roku na rok,“ obrátil se ministr práce na diváky do kamery. 

V průběhu posezení ve studiu s číslicí 2026 v pozadí Babiš sem tam přečetl nějaké přání od voličů a voliček ANO, případně otázku. Jeden z dotazů zněl, jaké nejodpornější jídlo pánové jedli. 

Silvestrovské Sorry jako

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

97%
1%
2%
hlasovalo: 21248 lidí
A tady si vzal slovo Havlíček a prozradil, že jako podnikatel vycestoval do Ázerbájdžánu, kde mu předložili místní pochoutku. Býčí koule. 

„Já jsem to teda rychle spolknul, neměl jsem odvahu do toho kousnout. To bylo teda fakt jako drsný. A když mi to teda zmizelo tadyhle v žaludku, tak oni přinesli celou mísu,“ vyprávěl se stínem zděšení v očích ministr. 

„Já nevyhledávám ústřice. Ani žádné jiné pohlavní orgány,“ ozval se zase po čase Juchelka. „Býčí koule, varlata, jako super,“ kroutil hlavou tak trochu nevěřícně Juchelka. 

Babiš na sebe práskl, že o Silvestrech nikdy moc neřádil. Prý jen rád tančí. To Juchelka se nechal slyšet, že v mládí občas dělal na Silvestra věci, o kterých nemůže mluvit. „Přestože jsem abstinent, tak si dokážu toho Silvestra užít,“ zdůraznil.

Než se rozloučili s diváky, popřáli lidem všechno nejlepší do roku 2026. Hlavně pevné zdraví. „A hlavně přeji nám všem, abychom více věřili státu a státním institucím. A já vám garantuju, že pro to uděláme všechno,“ přislíbil Havlíček.

„A hlavně tu lásku,“ zdůraznil Babiš.

Nakonec si pánové přiťukli šampaňským a rozešli se. 

Psali jsme:

Ludwig obvinil Klause a Motoristy. Šíření ruské propagandy. To, co říká Putin
Rakušan: V EU jsem byl za „jestřába migrace“. Solidarita je základ
Realita úplně jiná než v televizi. Kekely má zprávy přímo z Ukrajiny
Desetina národa? Hamplová ostře k počtu Ukrajinců v ČR

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , děti , důvěra vládě , Havlíček , Juchelka , MPO , MPSV , premiér , rodina , vláda , Vánoce , Silvestr , nový rok , ANO , cukroví , sorry jako

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dokážete si Silvestr užít i bez alkoholu stejně jako Aleš Juchelka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

11:55 Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

Publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka vykreslil rok 2026, který nás čeká s vládou Andreje Babiše …