Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Tuzemská chátra národní závisti nám do čela zvolila zas nové Biľaky s Husáky a k tomu kopii Mongola, jenž kdysi šéfoval za ruble rudému churalu. To všechno v bizarním pelmelu s pohrobky Göebelse a klonem Lenina, též némlich prasáka s příjicí ve tváři. Zapít tu trpkou chuť skleničkou šampáňa alespoň pro dnešek pomůže,“ pravil někdejší člen Rady ČT nekompromisně.
Ing. Andrej Babiš
Tomio Okamura
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Zavřít se v kvartýrech anebo v chalupách, ohluchnout, oslepnout a sbírat jen známky anebo motýly v chabounké útěše, že roky se šmejdy zas nějak přečkáme, je cesta do pekel. Že nám a spojencům upeče proruská obskura z Oválu s masovým vrahounem v kremelské pracovně ,mír', v němž bude skrz Fica v rubašce vartovat rusácký oficír na naší hranici, je zase blíž reálu,“ varoval Šarapatka.
Přesto bude podle Šarapatkova názoru možné chovat se v roce 2026 důstojně. Jen lidé musí být aktivní, stejně aktivní, jako když si prezidentem republiky zvolili Petra Pavla a nikoli Andreje Babiše, jehož Šarapatka nazval „císařem zlodějů“.
„Rok dvacet šest musí být náš. Zdraví, sílu a víru, moji milí…,“ uzavřel Šarapatka na sociální síti Facebook.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.