Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

01.01.2026 11:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka vykreslil rok 2026, který nás čeká s vládou Andreje Babiše (ANO), v temných barvách. „Tuzemská chátra národní závisti nám do čela zvolila zas nové Biľaky s Husáky a k tomu kopii Mongola, jenž kdysi šéfoval za ruble rudému churalu,“ zhodnotil situaci Šarapatka.

Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 22677 lidí
Někdejší člen Rady České televize a bývalý poradce Miloše Zemana z časů jeho premiérování Zdeněk Šarapatka má za to, že rok 2025 byl ještě po většinu roku slušný a měl evropskou úroveň, rok 2026 bude jen šedý, protože ho zanese špína běžných dní.

„Tuzemská chátra národní závisti nám do čela zvolila zas nové Biľaky s Husáky a k tomu kopii Mongola, jenž kdysi šéfoval za ruble rudému churalu. To všechno v bizarním pelmelu s pohrobky Göebelse a klonem Lenina, též némlich prasáka s příjicí ve tváři. Zapít tu trpkou chuť skleničkou šampáňa alespoň pro dnešek pomůže,“ pravil někdejší člen Rady ČT nekompromisně.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 15635 lidí
Konstatoval, že dobře víme, kteří z politiků, novinářů a obecně veřejně činných osobností chtějí kolaborovat s protivníkem a táhnout nás na východ. A zdůraznil, že těmto lidem je třeba se postavit a jasně jim čelit. Zavrhl myšlenku, že by pomohlo zavřít se na své chalupy a toto období nějak přečkat.

„Zavřít se v kvartýrech anebo v chalupách, ohluchnout, oslepnout a sbírat jen známky anebo motýly v chabounké útěše, že roky se šmejdy zas nějak přečkáme, je cesta do pekel. Že nám a spojencům upeče proruská obskura z Oválu s masovým vrahounem v kremelské pracovně ,mír', v němž bude skrz Fica v rubašce vartovat rusácký oficír na naší hranici, je zase blíž reálu,“ varoval Šarapatka.

Přesto bude podle Šarapatkova názoru možné chovat se v roce 2026 důstojně. Jen lidé musí být aktivní, stejně aktivní, jako když si prezidentem republiky zvolili Petra Pavla a nikoli Andreje Babiše, jehož Šarapatka nazval „císařem zlodějů“.

„Rok dvacet šest musí být náš. Zdraví, sílu a víru, moji milí…,“ uzavřel Šarapatka na sociální síti Facebook.

Psali jsme:

Ludwig obvinil Klause a Motoristy. Šíření ruské propagandy. To, co říká Putin
Rakušan: V EU jsem byl za „jestřába migrace“. Solidarita je základ
Realita úplně jiná než v televizi. Kekely má zprávy přímo z Ukrajiny
Desetina národa? Hamplová ostře k počtu Ukrajinců v ČR

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , demonstrace , EU , Okamura , opozice , protesty , Rusko , Šarapatka , vláda , SPD , ANO , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Zdeněk Šarapatka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

11:55 Chátra, zvolili nám do čela Husáky. Rok 2026 musí být náš. Šarapatka si pomohl šampaňským

Publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka vykreslil rok 2026, který nás čeká s vládou Andreje Babiše …