„Někdo nám to řekl.“ Oganesjan a pozadí útoku na Rajchla

Mike Oganesjan neboli MikeJePan byl hostem podcastu Antiyoutuber. Zpovídal ho Josef Kůrka. Kontroverzní podnikatel, youtuber a aktivista se hned v úvodu svěřil, že s médii příliš nekomunikuje, a dokonce už jedno žaloval.
„My jsme v minulosti žalovali Extra.cz nebo ne nevím, jestli jsme je žalovali, ale posílali jsme tam předžalobku na 500 a já je nemám rád. Já s nimi nechci bojovat. Mně je to jedno, co o mně píšou. Oni píšou jeden týden dobře, jeden týden špatně. Já si nehoním péro ani nad tím, že píšou dobře, ani nad tím, že píšou špatně,“ sdělil Oganesjan.
Připustil, že nějaká spřízněná média přece jen má. „Jsou to seriózní média a novináři, ale moc s nimi nekomunikuju,“ zdůraznil Oganesjan.
A pokračoval: „Teď jsem si dělal prdel z pána ze Seznam Zpráv, nevím, jak se jmenuje, ale vím, kde bydlí. Dával na nějaký úřad dotaz ve věci mojí osoby a ke mně to samozřejmě došlo. Tak jsem mu napsal e-mail, že ho klidně proškolím ve věci zákona o svobodném přístupu k informacím. Nedivím se, že pak píšou negativně. Mně to nevadí. Je mi to úplně jedno,“ ujistil youtuber.
Uvedl, že „tupý humor pro chytré lidi“ na internetu tvoří už deset let. „Na začátku to byla one man show. Bydlel jsem s rodiči na Praze 1 a točil jsem tupý humor, který jsem sám editoval a zveřejňoval na wifině v Paládiu, protože doma jsme měli pomalý internet. Chodil jsem do kasina, ne tam, kde jsou automaty, tam to bylo rozdělené na dvě části. Chodil jsem do kavárny. Koupil jsem vždycky dort za 40 Kč a uploadoval jsem to tam, protože oni měli v Paládiu sice omezenou rychlost internetu, omezovali download, a ne upload. Ta videa tehdy neměla 50 GB jako teď, měla třeba šest sedm, osm možná. A tehdy to bylo extrémně rychlé. Takže jsem přišel, dal jsem si za 40 Kč dort, nějakou vodu, nahrál jsem video a šel jsem domů zpátky,“ zavzpomínal na youtuberské začátky.
Už od počátků točil strážníky městské policie a odtahy autovraků. „Obsah jsme obměňovali, protože jsme nechtěli skončit jako sezónní hit, takže nikdy nebyla čtyři videa na stejné téma po sobě. Vždycky ta videa vycházela na přeskáčku,“ přiblížil, jak při práci postupuje.
Připustil, že produkce jednotlivých videí trvá dlouho. „Třeba teď někdy budeme vydávat množírnu, kterou jsme natáčeli v létě, a my tam jsme prostě v pantoflích a v tričku s krátkým rukávem. Lidé to o nás vědí. Na začátku psali: ‚Ty vole, jak je možný, že ty vydáš video v bundě, pak vydáš video v tílku a pak vydáš video, kde je venku sníh.‘ Nám ta produkce vždycky dlouho trvala, zejména ta postprodukce, ale ono to asi nikomu nevadí. Bavíme davy,“ soudí youtuber.
Od „Jak vyjebat s revizorem“ k reportáži o množírně psů
Vyjádřil se i k tomu, proč video o množírně zatím nezveřejnil. „Existuje jedna věc, kvůli které jsme nějaké straně vyšli vstříc, proč to zatím nevydávat. A není to ta strana těch zkurvenejch množitelů, rodina Gáborovců. Prostě jsme přes někoho byli požádaní, že by bylo fajn ještě s tím vydržet. Takže jsme vydrželi. Bohužel v průběhu toho mi volala buchta z iDnes, já ji neznám, která o stejné rodině chtěla psát článek, a já jsem jí říkal: ‚Hele, nevím, proč voláte mě.‘ Ona říká: ‚No, já jsem mluvila se svědky, všichni mě odkázali na vás, že vy o tom víte nejvíc a že jste tam i pro to nejvíc udělali.‘ Já říkám: ‚Jo, ale ten článek prostě nepište.‘ Já jsem jí řekl objektivně ty důvody, proč. Normální člověk by je pochopil. Co udělala buchta? Napsala o tom článek a ještě to dala za paywall. Takže fakticky nepomůže psům, nepomůže těm lidem, kteří si od nich chtějí koupit psa, protože si to nepřečtou, protože nemají iDnes prémium, a ještě rozmrdá to, proč my jsme to jako zatím nevydali,“ líčil s nespokojeným výrazem.
Naznačil i možnou finanční ztrátu. „A to zrovna je věc, kde my jsme finančně třeba mínus 50 nebo možná 40 a je v našem zájmu to co nejdřív vydat. A to je zrovna věc, kterou máme hotovou. My to můžeme za 5 minut zveřejnit,“ řekl Oganesjan.
Ke svým začátkům ještě řekl: „Vydali jsme asi dvacet videí a nějaké médium napsalo: ‚Tohle je drsňák Mike.‘ Pak bylo vidět, jak si kradou ten obsah. Najednou to napsala tři média za den. Druhý den to dokonce bylo v tištěném Blesku. Za dva dny na televizi Barrandov, tehdy ještě byla docela normální. Tehdy se to zlomilo. Dokonce s Barrandovem jsme pak pár reportáží dělali. Jedna z nejsledovanějších byla „Jak vyjebat s revizorem“. To jsme točili spolu,“ přiblížil Oganesjan.
Identifikovali jsme ho podle hrbolů, co má od syfilisu na obličeji
To, že si během své kariéry znepřátelil mnoho lidí, považuje za účel své práce. Vyjádřil se také ke střetu s poslancem Jindřichem Rajchlem (SPD). „Zdravím pornoherce Rajchla. Natočil porno nejenom se svojí ženou, natočil dokonce i profesionální porno v německé produkci, u toho krbu. To je profi produkce,“ zdůraznil youtuber a vysvětlil, jak se ke kauze dostal.
JUDr. Jindřich Rajchl
„My už jsme to říkali mockrát. Pojďme ten čas tím nevysírat. Někdo nám prostě řekl návod, jak se k tomu proklikat. Proklikali jsme se k tomu prvnímu na veřejně dostupném fóru. Přišli jsme na ten web. Díky tomu návodu jsme věděli, kam klikat, co stáhnout. Stáhli jsme to na úložišti podobném, jako bylo dřív Ulož to, které dnes už není. Podívali jsme se na to, nějak jsme identifikovali, že to je fakt on – podle díry v zubech, podle hlasu, podle těch hrbolů, co má od syfilisu na obličeji. A to jsme vydali. Proběhlo to všemi médii, jako že to je domácí péčko. Ono to není domácí péčko. To péčko lítalo na webu Amatéři a lítalo na tom fóru několik let, než my jsme to vytáhli. Dokonce to původně bylo na Ulož to. A když Ulož to končilo, tak to někdo přenahrál na ten druhý web, teď relativně čerstvě,“ popsal Oganesjan.
Dále hovořil o tom, že na veřejném porno webu bylo Rajchlovo profesionální video od německé produkce. „Tak jako já s tím jsem úplně OK. Já mám v okolí pár kamarádů, kteří točí péčko. Dokonce jsme s některými z nich točili rozhovory, a tak mně to vůbec nevadí. Jsou lidi, které to vzrušuje, si to točit doma. Ale ty nemůžeš na druhé straně chodit a říkat: ‚Tradiční rodina, nemám rád homosexuály.‘ To přece nejde,“ soudí youtuber.
