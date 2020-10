Teď jde o JIPky. Nemůžete na měsíc zavřít dva miliony lidí! U Moravce se řešilo, jak zachránit seniory

reklama

Šedo hned v úvodu poznamenal, že by vláda udělala mnohem lépe, kdyby posílila stávající kamenné nemocnice, a nestavěla v Letňanech nemocnici polní. Stávající kapacita je, podle Šeda, obří. V Česku je k dispozici asi 47 tisíc lůžek. Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 12585 lidí

Přesto prý může mít smysl polní nemocnici budovat.

„Ale na druhou stranu, to je rozhodnutí, které nelze udělat ze dne na den, a je třeba být připraven. My věříme tomu, že ta přijatá opatření oploští tu křivku, ale my musíme být připraveni i na situaci, kdy by se to nestalo, ať už z důvodů subjektivních, či objektivních,“ upozornil Šedo.

Problematickým místem jsou teď, podle náměstka, lůžka na jednotkách intenzivní péče. „Počítáme, že malé nemocnice už budou mít tu intenzivní péči obsazenou, a ty nemocnice velké ještě nějakou kapacitu mají,“ uvedl Šedo.

Šonka upozornil, že i praktičtí lékaři jsou dnes přetížení a zůstávají v ordinacích den co den asi o 2 až 3 hodiny déle. Řeší jak covidové pacienty, tak jiná onemocnění. Stejně tak chtějí vyjít vstříc těm lidem, kteří se chtějí nechat očkovat proti chřipce, V praxi je to prý tak, že v některých regionech neschází ani jeden praktický lékař, jenže pak jsou regiony, kde je v karanténě už tolik lékařů, že tam situace začíná být kritická.

Jestliže vláda nařídí plošné testování celé populace na covid, pak podle Šonky budou praktičtí lékaři potřebovat pomoct. Podle Šeda ale nemusí jít o otestování všech občanů, ale o průřezové testování napříč celou společností – ale ne všech občanů. Až pilotní projekt, který bude otestován v Uherském Hradišti, prý ukáže, co může přijít dál.

Podle Šonky bude problém už jen to, dostat ty občany nějak na testování.

Pokud jde o udržení českého zdravotnictví v chodu, podle Šeda je třeba redistribuovat správné lidi na správná místa, přesunout je z míst, kde nejsou zapotřebí tolik, na místa, kde to hoří. To podle Šeda zahrnuje i zapojení studentů z lékařských fakult.

Zcela zásadní podle Šeda je, aby veřejnost dodržovala základní protiepidemická opatření, jako je nošení roušek. „Pokud se k těmto opatřením budeme dál stavět zády, tak budeme jen dál počítat, kolik ještě potřebujeme lůžek,“ upozornil Šedo.

Psali jsme: Flegr přitvrdil: Omezte práva lidí, rychle! Sledovat telefony, platební karty

Průzkumy společnosti Kantar ukazují, že většina lidí nevěří, že by se epidemie zbrzdila do konce roku. Jen asi každý pátý člověk věří, že v příštím roce bude v Česku líp, ať už po zdravotní, či po ekonomické stránce.

„Ten vývoj je do značné míry v našich rukou,“ upozornil Šedo. „Převáží-li rozum a ochota spolupracovat, pak to samozřejmě své výsledky přinese,“ dodal náměstek ministra zdravotnictví.

Nechápavě kroutil hlavou nad lidmi, kteří říkají, že povinnost nosit roušku znamená výrazný zásah do jejich svobody. Stejně tak odmítl myšlenku, že by bylo dobré izolovat ohrožené občany, a ty ostatní nechat, ať se promoří. „S promořením to už je věc překonaná. A ti ohrožení občané, to nejsou jen ti v seniorhousech. Jde asi o 2 miliony lidí, které nemůžete na měsíc někam zavřít. To je nereálné,“ upozornil náměstek.

Šonka žádal, aby vláda spustila kampaň, kde by lidem vysvětlila, co mají dělat, pokud na sobě cítí různé příznaky respiračního onemocnění. Prý by to bylo lepší, než den co den lidem říkat, kolik máme volných lůžek v nemocnicích, kolik přibylo zemřelých a tak podobně.

Psali jsme: Zdražování může některé přivést až pod most. Ekonom Křeček varuje, že podzimním utrpením to nemusí končit Dominik Duka: Několik slov k současné krizové situaci Prezident Zeman: O lidské životy může bojovat každý z nás Prezident Zeman se tvrdě vložil do boje s nákazou: Policie půjde po antirouškařích. Neposlouchejte Šmuclera, Pirka a další, kteří o epidemii nic nevědí!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.