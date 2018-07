Ten pan kritický veleduch Lukeš, co šíří slávu Čechů až v Bostonu… Kubal z něj zůstal perplex, glosátor se u televize skvěle bavil

Střet profesora Igora Lukeše s někdejším spolupracovníkem exprezidenta Václava Klause Ladislavem Jaklem stále vzbuzuje pozornost veřejnosti. Lukeš ve čtvrtečních Událostech, komentářích České televize tvrdil, že prezident USA Donald Trump vystupoval na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách takřka zrádcovsky. Zato Jakl Trumpa hájil. Kus práce prý Trump odvedl v rozhovorech se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, dobře prý popíchl britskou premiérku Theresu Mayovou kvůli brexitu a tvrdě účtoval jak s partnery v NATO, tak s partnery v G7.

Když to slyšel Lukeš, pořádně se do Jakla pustil. „Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly," zlobil se profesor.

Nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. Je to např. bývalý ředitel CIA John Owen Brennan. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě," poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

Kubal se v tu chvíli Jakla zastal. „Já myslím, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, pojďme se bavit o tom, jaké argumenty tady zaznívají," požádal profesora. „Já ten koňský ohon nevidím a nikdy bych ho nezmínil, nebýt toho, že tady slyším ty absurdní lži, které jsou vypůjčené ze slovníku Kremlu, který dezinformuje diváky právě tímhle způsobem," rozčiloval se dál pan profesor.

Glosátor Zdeněk Holásek k tomu v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes poznamenal, že se Lukeš vlastně odkopal.

„Tak zatímco Ladislav Jakl řekl svůj kladný názor na Donalda Trumpa a jeho politiku v posledních dvou měsících, kterými si to u něj Trump prý hodně vylepšil, tak ctihodný pan profesor (fuj, to se k němu krutě nehodí) se nám rovnou odkopal a vypustil páchnoucí pšouk nenávisti nejen k Donaldu Trumpovi, což nakonec zcela korunoval závěrečným hodnocením, ale zcela iracionálně vůči Ladislavu Jaklovi. Nebýt to debata po telefonu, kdo ví, jak by to dopadlo. Igor Lukeš si to vyřídil s Ladislavem Jaklem zcela vědecky. Ohodnotil ho naprosto mimo mísu jako osobu s koňským ohonem a pochopitelně zcela vědecky jej také zařadil mezi osoby, které říkají absurdní lži vypůjčené ze slovníku Kremlu. Kdyby byl býval Jakl tyto lži o Trumpovi neříkal, Igor Lukeš by se byl prý nikdy o koňském ohonu nezmínil. Inu, pan Lukeš je holt vědec zvyklý kritickému myšlení, to bylo vidět na první pohled," napsal glosátor.

„Nebohý redaktor pan Kubala byl z toho perplex a musel krotit našeho významného vědce, který šíří slávu Čechů v dalekém Bostonu, slovy, že to, jak někdo vypadá, není přece v této věci důležité a že by se měl profesor Lukeš vrátit k položené otázce. Kdepak s takovou poznámkou na věhlasného a svou zlobou zcela zpitomělého vědce, mlel prostě dál. Byl to opravdu mazec, Ladislav Jakl se výborně bavil a sledoval toho mamlase, jak se ne a ne dostat k tématu, aby nějak věcně zhodnotil buď to, co řekl druhý diskutér, anebo co udělal či neudělal americký president," pokračoval ve slovní kanonádě Holásek.

Glosátor doufá, že tímto svým vystoupením si Lukeš podepsal konec spolupráce s ČT. Autor má za to, že by se pan profesor měl omluvit jak Jaklovi, tak Kubalovi, tak i divákům, že museli sledovat jeho vystoupení. Pokud se Lukeš neomluví, panu Holáskovi se tím prý jen potvrdí, že veřejnoprávní Česká televize je vlastně zbytečná. Alespoň on sám to tak vnímá.

Vzkaz Igora Lukeše českým „nenávistníkům“:

