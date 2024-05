Tisíce Kč jen za procházku. Chorvati v létě pořádně přitlačí

reklama

Anketa Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu? Měli 37% Neměli 58% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 1604 lidí



Kdo se chystá letos do Chorvatska poprvé, musí se připravit na to, že se v tomto státě na východním pobřeží Jadranského moře platí i za vstup k přírodním krásám, a neexistuje tak možnost, že by se mohli turisté svobodně procházet po národních parcích zadarmo, jak je to zvykem v Česku, Německu, na Slovensku, Skandinávii i v mnoha zemích západní Evropy. Každý turista, který se těší, že spatří nádhernou přírodu, v níž se natáčel legendární Vinnetou, se tak musí připravit na to, že nepůjde o bezplatnou podívanou.



A ten, kdo se vrací a již dávno ví, že se v Chorvatsku platí i za možnost vidět mnohé přírodní krásy, pak možná bude žasnout nad tím, kolik do nich aktuálně stojí vstupenka. Nejde totiž o žádné symbolické vstupné, jak jej známe například v podobě vstupného do polského Krkonošského národního parku, kde turisté platí v přepočtu přibližně 50 korun za celodenní vstup, což by se dalo označit za částku, která je pochopitelná, vzhledem k tomu, že údržba turistických cest a péče o přírodní bohatství není zadarmo.

Fotogalerie: - Chorvatsko 2022

Nejslavnější a také největší a nejnavštěvovanější chorvatský národní park Plitvická jezera oproti tomu dokáže „provětrat“ rodinný rozpočet, jelikož jednodenní vstupné pro dospělého do něj v letní sezóně od 1. června do 30. září vyjde na 40 eur, což je téměř rovných 1000 korun. Aby se tak mohla na Plitvická jezera podívat rodina složená ze dvou dospělých a dvou dětí ve věku mezi 7 až 18 lety (které stojí vstup 15 eur), musí u pokladny při vstupu zanechat 110 eur. Kolem 2750 korun je tady rázem pryč.



A i přestože dáte přes 100 eur jen za vstup, musíte počítat rovněž s tím, že zadarmo nebude ani parkování, pokud se k parku vydáte autem. Jedno euro vás bude stát každá hodina ještě na parkovném, mezitím, co se budete kochat jezery, vodopády a jeskyněmi.



V případě, že si hodláte Plitvická jezera důkladně projít, vhod vám přijde – vedle dvoudenní vstupenky za 60 eur pro jednoho dospělého – také ubytování na místě. Pokud nechcete žádný luxus a vystačíte si s tříhvězdičkovým hotelem Jezero u vstupu do národního parku, počítejte s nejlevnější cenovkou 256 eur za noc pro 2 dospělé (6380 korun), případně 280 eur (necelých 7 tisíc korun), která však již zahrnuje i vstup do národního parku.

Fotogalerie: - Telč malířky Doležalové

Asi těžko počítat s tím, že by někdo jel do Chorvatska pouze za Plitvickými jezery a pokud už je tak blízko národní park Krka, známý především svými vodopády, byla by škoda nevidět i ten. Jak už je však v Chorvatsku zvykem – zadarmo to opět nebude.



Národní park Krka v sezóně vyjde totožně na 40 eur (1 tisíc korun), případně na 20 eur (500 korun) s omezeným vstupem jen do části lokalit. Děti od 7 do 18 let zde platí 15 eur. V případě vstupu do celého parku tak zde rodina nechá opět 110 eur. V případě, že si během dovolené v Chorvatsku rodina zajede do těchto dvou parků, rázem je o 5500 korun lehčí. A to se jedná pouze o vstupy bez parkovného, ubytování a občerstvení.



Existují také levnější národní parky – například NP Paklenica již vyjde na 10 eur na den (250 korun) dospělého a 5 eur (125 korun) dítě. Pokud si však stanovíte za cíl rodinné dovolené poznávat přírodní krásy a navštívíte takovýchto míst několik, pak musíte počítat s tím, že je Chorvatsko zemí, kde neplatí, že by se dalo v přírodě ušetřit. Tisíce korun v této zemi turisté zanechají i bez započtení ceny za využití jediného hotelu či restaurace.

Psali jsme: „Zlý“ Orbán dostane miliardu od Němců. Právě oznámeno „Rodina je základ společnosti, zdroj našich hodnot a síly.“ Tři prezidenti Evropy, náš ne 58 Kč za půllitr. Nebo ještě víc. Na pláži v Chorvatsku si radši připravte peněženku „Češi chtějí euro a Fiala to ví.“ Pak přišla pravda. Jiná

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE