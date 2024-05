Tlak veřejnosti a médií na obchodní řetězce polevil. A už se to děje zase

reklama

Radost z nižší inflace v prvních měsících roku netrvala dlouho. V dubnu vzrostly spotřebitelské ceny oproti březnu o 0,7 procenta. V meziročním srovnání tempo inflace zrychlilo na 2,9 procenta z březnových 2 procent. Tato skutečnost zaskočila i odborníky, protože například Česká národní banka ve své aktuální prognóze počítala pouze s výši 2,5 procenta a analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ještě méně, 2,4 procenta. U prognózy na nejbližší měsíc se odborný odhad od skutečnosti tak výrazně liší málokdy.

„Až taková chyba odhadu nebývá častá, ale v tomto případě se to dá pochopit. Stojí za ní především ceny potravin, které v dubnu zdražily meziměsíčně skoro o 2 procenta. Je to skoro nemožné odhadnout z měsíce na měsíc, jak obchodníci zrovna zahýbou cenovkami. Vypadá to tak, jako by Velikonoce uťaly předchozí zlevňování potravin a najednou je vše opět ve starých kolejích. Bez ohledu na výrazně klesající ceny zemědělských výrobců,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.

Pokud zákazník víc nakupuje, nic zvyšování cen nebrání

Je zřejmé, že inflaci „vystřelily“ nečekaně vysoké ceny potravin. Ekonom Lukáš Kovanda ve svém nedávném vyjádření dokonce prohlásil, že příčinou je hlavně „habaďůra“ obchodních řetězců. „Možná si obchodníci před Velikonocemi řekli, že svátky jsou příležitost pro zdražení a stalo se. Nevím, je to otázka na ně. Pokud zákazník stále – a nyní i více – nakupuje, nic zvyšování cen nebrání. Tentokrát už nevypadají příliš výhodně ani nákupy v Polsku, takže prostor pro vyšší ceny tím pádem najednou existuje,“ vysvětluje Petr Dufek.

Obchodníci vnímají zprávy o reálném růstu mezd

„Za růstem cen potravin vidím primárně tři důvody. Za prvé Velikonoce. Obchodníci na Velikonoce, které letos připadly na přelom března a dubna, zvýšili ceny a už je tam po svátcích nechali. Za druhé obchodníci podle mě vnímají zprávy z tuzemské ekonomiky o tom, že spotřebitelská důvěra rychle roste, domácnostem začínají růst reálně mzdy a začínají více nakupovat. A to mohl být i impuls využít toto ke zdražení. A za třetí a rozhodně ne v neposlední řadě v posledních měsících začaly v meziměsíčním srovnání růst ceny zemědělských výrobců, tj. primární ceny surovin,“ nabízí Miroslav Novák svůj pohled.

Mezi dalšími zdůvodněními dubnového nárůstu cen potravin se objevuje i to, že řetězce držely ceny potravin v letošním roce poměrně nízko, aby dokázaly, že do nich promítly nižší DPH. Když pak tlak médií a veřejnosti na ně polevil, ceny kolem Velikonoc zvedly a vracejí je do zaběhnutých kolejí. „Změna DPH se na zlevnění potravin projevila, ale nic moc více. Přitom ceny energií jsou nižší než před rokem-dvěma, pohonné hmoty levnější a ceny od zemědělců dál klesají, pokud jde o produkci rostlinné výroby,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.

Když se mi cena nelíbí, nekupuji nebo beru levnější variantu

Zmíněnou taktiku obchodních řetězců, když po novoročním snížení cen potravin je nyní opětně navýšily v souvislosti se zlepšenou spotřebitelskou náladou, považuje Miroslav Novák za možné vysvětlení. „Obchodníci mediální prostředí samozřejmě bedlivě sledují, stejně jako hospodářský vývoj a ochotu spotřebitelů nakupovat. Nastavování cen – pricing – je důležitou součástí byznysu, ať se nám to líbí, nebo ne. Jedinou možností je to, pokud se mi cena nelíbí, že nekupuji nebo kupuji v minimálním množství a čekám na slevovou akci nebo se snažím produkt nahradit levnější variantou,“ doporučuje analytik AKCENTA CZ.

Je otázkou, jakému vývoji cen potravin budou analytici při prognózách květnové inflace spíše věřit. Zda jejich stabilizaci, dalšímu růstu, nebo třeba i návratu k předvelikonočním cenám. „Zatím bych další zlevňování potravin neočekával. V létě poklesnou ceny zeleniny, pak možná i některého ovoce, ale výraznějšího poklesu cen se nejspíš nedočkáme. Celkově v lepším případě zůstanou ceny potravin tam, kde jsou nyní. Samozřejmě rozhodnou nakonec cenovky v obchodech a ty stanovují řetězce. Takže je to otázka především na ně,“ podotýká Petr Dufek.

V květnu ceny potravin nezlevní, spíše dál mírně porostou

„Na předvelikonoční ceny potravin se v květnu v průměru podle mě nedostaneme. V květnu na některé potraviny – hlavně na zeleninu – sice začíná působit sezónnost a dochází ke zlevnění, na druhé straně však ceny zemědělských výrobců mírně rostou a ochota spotřebitelů nakupovat se zvyšuje. Pro květen tak předběžně počítám s tím, že ceny potravin dále porostou – cca od půl do jednoho procenta. V lepším případě budou ceny potravin meziměsíčně stagnovat. Zatím však nemám k dispozici ceny podpůrných statistik, jako je vývoj cen vybraných potravin, takže to pro květen je z mé strany hodně hrubý odhad,“ přiznává analytik Miroslav Novák.

