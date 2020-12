To by byla hrůza. Prymula odpálil bombu kolem covidu-19!

reklama

Vláda údajně nebude v pondělí jednat o přechodu do 5. stupně systému PES. Podle premiéra se tak stane nejdříve ve středu. Není to podle Prymuly chyba a nebude to pozdě? „Musíme si uvědomit, že my jsme zrovna tady v prudkém nárůstu. A je jasné, že čím dříve ta opatření budou přijata, tím lépe.“ Prohlásil zarouškovaný poradce.

Zakládáme si podle Prymuly touto nečinností na situaci srovnatelnou s říjnem, kdy se počty nakažených pohybovaly nad deseti tisíci za den? „Ono to má konsekvence, které jsou politického rázu. To znamená schválení toho nouzového stavu a pak lze činit opatření, ale máte pravdu, že oddálení znamená vyšší nárůst, který bude zatěžovat zdravotnická zařízení, a ukazovat na pražská zařízení není úplně šťastné, protože v Praze ta situace je mnohem mírnější a kapacita v Praze je silně naddimenzovaná. To znamená, že to nereflektuje obrázek celé republiky,“ řekl Prymula moderátorce.

Evropské země omezují spojení s Velkou Británií, údajně kvůli nové mutaci koranoviru. Tato mutace podle odborníků není nebezpečnější, ale je nakažlivější. Již vyvinutá vakcína by měla být účinná i proti tomuto typu. Co na to Prymula? Jak velký je to problém? „Ta mutace je v podstatě závažná, protože tam dochází k řadě změn na tom spikovém proteinu, oproti kterému se snažíme navodit imunitu očkováním, a minimálně tři z těchto mutací, které tam vznikají, mají klinickou závažnost,“ vysvětloval zasvěceně bývalý ministr.

„V reálu to znamená, že tato mutace se šíří podstatně rychleji než ta původní, a když tady máme reprodukční číslo 1,2, dejme tomu, tak díky tomu novému viru by se zvýšilo na 1,6 až 2,1. To znamená, že to reprodukční číslo by výrazně vzrostlo, protože ten virus se šíří v populaci až o 70 procent rychleji než ten původní,“ uvedl dále Prymula.

Psali jsme: Co to děláte, vyčetl Babiš lidem po návratu z terénu. A Zaorálek zrudne Praha 5 otevřela Kluziště Smíchov Kalousek: Uživím se. Kdybych napsal do knihy, co jsem všechno zažil... Konec ohňostroje na silvestra? Takto to dopadlo v Praze. Pokuta až 100 tisíc





