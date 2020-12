To bych od Rychetského nečekala. Benešová ví, co chystá šéf ÚS

reklama

Úvodem se Benešová vyjádřila k tomu, že policie obvinila za necelé tři roky již druhého souce z korupce - nejprve šlo o soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischer, nyní jde o Zdeňka Sováka. "Je to druhý soudce. A to už nevěstí nic dobrého. Nicméně problémy soudce Sováka se s ním táhnou hluboko do historie. Teď do penze odchází s takovouto ostudou – a to je myslím škoda, protože to byl velmi schopný soudce," vzpomněla Benešová i na to, že do jeho senátu jako státní zástupkyně chodila ráda. "Byl chytrý a ta jednání vedl úžasně. My státní zástupci jsme se doslova prali, abychom u něj mohli soudit, protože to byl koncert. A kde se stala ta chyba, že se takhle změnil? Nevím. Spoustu let jsem ho neviděla," poznamenala.

"Jestli je to selhání jednotlivců, nebo systému, to podle mne záleží na tom, co nám ukáže policejní vyšetřování, které teď běží. Mne ale mrzí, jak unikají do tisku citlivé údaje z odposlechů. To by se nemělo dít," dodala.

Velký ohlas vzbudil nedávný rozhovor předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského pro Českou televizi. Vyjádřila se k němu i Benešová. Mimo jiné zejména k tomu, že Rychetský označil jarní zákaz vycestovat za absolutně protiústavní, a to i přesto, že stížnost na toto Ústavní soud odmítl.

"To, že pan předseda označil v televizi za protiústavní něco, co ale plénum ÚS za protiústavní neoznačilo, nepůsobí vůbec dobře. Sama jsem na to všechno zůstala koukat. Bylo to od pana předsedy překvapivé. Od něj bych to opravdu nečekala. Ono to jeho vyjádření bylo ale mnohem širší, než jak uvádíte. Pan předseda v tom televizním rozhovoru také přes média kádroval našeho pana premiéra, a přitom kdyby se někdo podíval i do minulosti pana předsedy, tak by v ní také našel nějaké zádrhely. Byl také v komunistické straně, a teď ji hodnotí? Mě to jeho vyjádření hodně překvapilo," sdělla Benešová. Pode ní mají Rychetského slova nějakou příčinu a souvislosti.

"Myslím, že zahájil svou volební kampaň v cestě stát se příštím prezidentem republiky," spekuluje Benešová, přestože Rychetský tuto možnost v televizním rozhovoru vyvrátil.

