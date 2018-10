To je ale špína. Zbabělec. Nevidí si do… Zaorálek navrhl stažení českých vojáků z Afghánistánu a tohle nám řekli kníže, Filip, Okamura, Keller či Klaus ml.

ANKETA Exministr zahraničí a předseda zahraničního výboru Sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD řekl, že byla chyba jít do Afghánistánu a důsledky jsou negativní. Podle něj je třeba hledat cestu, jak české vojáky postupně stáhnout s tím, že nechce vidět další mrtvé vojáky vracející se do ČR.

„Byla chyba do Afghánistánu jít, problém Usámy bin Ládina se měl řešit jinak, to byla chyba stejně jako válka v Iráku,“ řekl Zaorálek a zdůraznil, že nás to stálo biliony dolarů, ale důsledky jsou vesměs negativní.

„Na druhé straně jsme spojenci a držíme basu, nemůžeme prostě jednat sami. Ale dohodu je třeba hledat a hledat způsob, jak se stáhnout. Tak aby to nebyly ztráty tam, a tak aby nepokračovaly ztráty naše. S Tálibánem máme společného nepřítele, a to je al-Káida, protože Tálibán nebyl nikdy expanzivní. Nesouhlasím s tím, když někdo tvrdí, že Tálibán představuje terorismus v Evropě. To prostě není pravda. Tyhle věci se v minulosti zjednodušovaly. Nechci vidět další mrtvé vojáky vracející se do České republiky,“ sdělil Zaorálek a dodal, že si rozhodně nepřeje, abychom byli v Afghánistánu padesát let.

Obrácení Ferdyše Pištory

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si myslí o slovech Zaorálka, že byla chyba jít do Afghánistánu, důsledky jsou negativní a že je třeba hledat cestu, jak české vojáky postupně stáhnout. Někteří politici souhlasí se stažením vojáků, někteří Zaorálka za tento návrh kritizují a někteří ho kritizují za to, že s takovým návrhem přichází až nyní, když dříve mise svým hlasováním podporoval.

„Je tragické, že si lidé jako pan Zaorálek, kteří po celou dobu aktivně prosazovali a hlasovali pro zahraniční mise českých vojáků v Afghánistánu, přiznávají chybu až dnes, protože vojenská přítomnost NATO v Afghánistánu přinesla pouze tisíce mrtvých vojáků a místních civilistů – a to navzdory tomu, že víme, že Tálibán ihned po utoku 11. září USA nabídl vydání bin Ládina a navzdory faktu že Tálibán nikdy neútočil v zahraničí, takže záminka o boji s terorismem je lehce vyvratitelná lež, za kterou umírají zbytečně i Češi,“ uvedl předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Je to jako obrácení Ferdyše Pištory. Proč tedy pro mise ještě v červnu letošního roku hlasoval? Že se nestydí. KSČM bude podporovat ukončení mise v Afghánistánu a navrhne prostředky ušetřené v rozpočtu použít na zvýšení mezd a platů,“ sdělil ParlamentnímListům.cz předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„Velký omyl poslance Zaorálka. Dokud existuje rozšířená hrozba mezinárodního terorismu, nesmíme připustit, aby získal kdekoli pevné základy. Je to existenční zájem všech civilizovaných států,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„Myslím si to stejné jako při minulém atentátu. Moje názory byly široce mediálně rozebírány,“ reagoval na dotaz poslanec ODS Václav Klaus ml. Ten nedávno uvedl: „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a Parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím.“

„Pan Zaorálek je ten, který naše vojáky do této operace jako bývalý ministr zahraničních věcí za ČSSD podpořil za tehdejší vládu vyslat. Dále ČSSD svou zahraniční politikou dlouhodobě prosazuje a podporuje činnost působení našich vojáků v Afghánistánu. Je pro mě překvapivé, jak při neustále klesajících preferencích ČSSD může ještě někdo opustit její program a otočit o 180 stupňů. To svědčí o politikaření a zoufalství, ve kterém se nemohou voliči ČSSD vyznat,“ uvedl člen předsednictva SPD a místopředseda sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích.

„Česká republika spojenecké země NATO potřebuje pro zajištění naší vlastní obranyschopnosti a bezpečnosti. Účast České republiky na zahraničních misích je pro naši zemi jako členský stát NATO velmi důležitá. Není vhodné při nynějších tragických událostech činit impulzivní politické komentáře, které zpochybní naši roli v NATO,“ říká exministryně obrany a poslankyně ANO Karla Šlechtová.

Zbabělec

„Nejsem vojenský expert ani důstojník vojenského štábu, proto by jakákoli moje odpověď mohla být označena za nekompetentní. Hluboce jsem však přesvědčen, že svět by se stal bezpečnějším místem pro život, pokud by šli vojenští experti a důstojníci velících štábů bojovat do první linie,“ reagoval europoslanec Jan Keller.

„To je zbabělé prohlášení pana Zaorálka. Já lituji všech lidských obětí při výkonu povolání horníků, policistů, hasičů, profesionálních řidičů. Cítím s pozůstalými... Něco jiného je, pokud v zemi působí teroristické skupiny mimo zákon a pokud je terorismus povýšen na státní politiku, což se bez aliančních vojsk může v Afghánistánu stát. Proto tam jsme, abychom Tálibánu bránili se rozrůstat! Já bych rád připomněl panu Zaorálkovi jeho řeč, když loni v květnu obhajoval na plénu Sněmovny dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií a Afghánistánem, kde uvedl mimo jiné: ‚Postoj České republiky k této dohodě je od začátku kladný. Je to dáno tím, že my se vlastně dlouhodobě na stabilizaci Afghánistánu podílíme. Máme tam poměrně veliký kontingent vojáků, jak všichni víte, v této chvíli docela pozoruhodně vysoký v porovnání s ostatními zeměmi. Afghánistán je poměrně velkou oblastí našeho zájmu a nemáme důvod to nepodpořit.‘ Letos navíc pan Zaorálek podpořil vyslání navýšení počtu vojáků na misích hlasováním. Zajímalo by mě, zda tento nový kurz zahraniční politiky bude zastávat i nový pan sociálnědemokratický ministr zahraničí Petříček,“ připomenul poslanec ODS Karel Krejza.

„Sdílím názor pana Zaorálka. Jsem přesvědčena o tom, že jsme měli vojenské mise držet v podobě čistě expertních útvarů, jako byli zdravotníci nebo chemici, kteří byli mimochodem velmi úspěšní,“ uvedla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

„Myslím, že jediný, kdo by se měl stáhnout, je pan Zaorálek. Zneužití smrti vojáků k politické propagandě je hloupé,“ reagoval europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„S názorem pana exministra zahraničí zásadně nesouhlasím a doufám, že to je jen jeho osobní názor, a ne názor ČSSD a současného ministra zahraničí. I mě mrzí ztráta na životech mezi hrdiny, kteří za nás a za naši vlast daleko od domova chrání naše bezpečí a bezpečí našich dětí. Jsou to hrdinové, kteří jsou ochotni za naše bezpečí položit i to nejcennější, tedy svůj život,“ říká senátor ODS Raduan Nwelati.

Ta politika je ale špína

„Chápu emoce, které vyvolává v krátké době další úmrtí českého vojáka na misi v Afghánistánu. I já jsem těmito zprávami hluboce zasažen a rád bych vyjádřil soustrast rodině a pozůstalým vojáka, který včera v Afghánistánu padl. Byla to ale oběť v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu a já jsem přesvědčen, že to v žádném případě nebyla oběť zbytečná. V Afghánistánu plníme svoje spojenecké závazky, naši vojáci zde chrání také Českou republiku před teroristickými hrozbami. A tyto závazky musíme a budeme plnit i nadále,“ uvedl poslanec ČSSD Roman Onderka.

„Souhlasím s postupným stažením a mělo by začít co nejdříve. Ostatně my jsme pro naši vojenskou účast tam nikdy nehlasovali. A teď k tomu, kdo to říká. Chtělo by se říci, že si pan Zaorálek nevidí do..., ale to říci nemohu. Doporučil bych tedy každému, aby si vyhledal, jak pan Zaorálek hovořil v době, kdy byl ministrem zahraničí. Nechce se mi ani věřit, že by se z válečného jestřába stala během roku holubice míru. Ach jo, ta politika je ale špína. Čemu má pak člověk věřit. Ale oni nám to novináři určitě řeknou včetně toho, co si máme myslet,“ reagoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Zúčastnit se vojenských misí v cizině je normální. Naši vojáci na misích odvádějí výbornou práci pro bezpečnost ČR. Vidíme, kde se všude účastní bojových akcí vojáci Ruska, USA a dalších zemí světa. Nejsme žádnou výjimkou,“ uvedl senátor ODS Jaroslav Zeman.

„To k těmto závěrům dospěl exministr Zaorálek až nyní? Ministr zahraničí bývalé vlády, která misi rozšířila, a člen strany, která je součástí nové vlády, která letos ve Sněmovně podpořila prodloužení mise? Překvapivé. Podle mě naši vojáci již dávno měli být doma, například s ukončením mise a návratem vojenské nemocnice. Ptám se, kolik našich vojáků ještě musí zemřít, než vláda pochopí zbytečnost mise?“ podotkl poslanec SPD Jiří Kobza.

Svůj názor ke stažení misí pak pronesli i komunisté. „S misemi zásadně nesouhlasíme. Tato mise je spíše mise válečná než humanitární,“ zmínil kriticky předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. I tak komunisté samozřejmě vyjádřili upřímnou soustrast rodině padlého vojáka.

Předseda SPD Tomio Okamura následně vyzval ke svolání mimořádné schůze na téma zahraničních vojenských misí.

autor: Lukáš Petřík