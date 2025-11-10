Poslankyně, co nevyhodila Klause z baru, odhalila příběh s novinářem

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„Poobědová káva“ mi ovšem nestačí. Kofein je jednou z mých mála neřestí, a jestli mám být pracovitá – a že si za peníze daňových poplatníků nedovolím nebýt – tak beru na milost Starbucks, který je od sněmovny, co by kamenem dohodil. Poroučím si kávu velkou a bez sirupu, nechávám tam šílené peníze, a v kanceláři pak nadávám na Evropskou unii, protože přes to papírové brčko to chutná, jako bych olizovala krabice.
A tak volám našemu brněnskému kolegovi Luborovi Novákovi, který se mnou sdílí kancelář jakožto jeden z asistentů, že fakt nutně potřebuju kávovar a na středeční schůzi ho tam prostě musím mít.
Díky Bohu, že mám úžasné a spolehlivé kolegy, protože kávovar se objevuje hned následující den v kanceláři, a to ještě neví, že pojede jako perpetum mobile, protože schůze se protáhne – především díky Pirátům – do nočních hodin.
Ráno na schůzi poslaneckého klubu s kolegou Gregorem porovnáváme doma upečené buchty. Já bábovku od maminky, on ořechovou od tchýně. A podepisujeme koaliční smlouvu, což je věc, která mi kvůli médiím přišla děsivá, protože strašily, že nás budou nutit podepsat, koho musíme volit. A ono se přitom nic takového nekoná. Smlouvu celou čtu, dokonce dvakrát, podepisuji naprosto dobrovolně a samozřejmě, protože na ní nevidím nic, před čím média varovala, a znovu mám chuť si nafackovat, že jsem jim zase jednou uvěřila.
Jsem hříšnice – nevyhodila jsem z baru prezidenta Klause
Využívám pár minut pauzy při ustavující schůzi a hledám s kolegy fit centrum, které by se prý mělo někde v budově nacházet. Na schodech mě dohoní novinář Nejedlý ze Seznam zpráv. „Máte na mě 15 minut, paní Sedláčková? Píši o vás portrét, a je lepší, aby byl o vás a s vámi, než bez vás...“ ptá se. Odpovídám, že čas bohužel nemám a že mu neodpovídám na smsky vysvětluji popravdě: „Chodí mi asi 300 zpráv od novinářů denně, opravdu na ně odpovídat nestíhám. Navíc vím, že jste psal snad všem lidem z mého okolí, takže je mi jasné, že si stejně onen portrét vykonstruujete. Ale můžete mi poslat otázky do e-mailu, ať to máme černé na bílém, a já odpovím. “ Pan Nejedlý potvrzuje. „Jen upozorňuji, že dnes tu schůzujeme do noci a určitě se k tomu nedostanu, dejte mi prosím na odpovědi do zítřejšího večera.“ Potvrzuje přikývnutím a otázky mi opravdu přicházejí do e-mailu.
Reakce, které mi chodí od cizích čtenářů na článek, jsou úsměvné: „Chtěl bych mít takové problémy, abych přestal chodit do podniku proto, že jsem tam zahlídl Klause nebo Gregorovou.“
Nebo: „Štamgast je holt snowflake.“ Případně: „Co přesně tímto příspěvkem chcete sdělit? Že Petr (bývalý štamgast) nemá rád profesora Klause? A kde je ta přidaná hodnota?“ Tak tedy profesionálně několik týdnů připravovaný článek se smrskl na informaci o tom, že někteří mí štamgasté nebyli demokraté, čímž pádem už ani panu Nejedlému na otázky neodpovídám, nemá to smysl. Každý, kdo mě potká, se mě teď ptá, kolik jsem za takový propagační článek zaplatila, a já mám radost z toho, že nic. Stačí být „trnem v oku“, nebo v okolí někoho, kdo je trnem v oku, a jde to samo.
Hayato Okamura si spletl sněmovnu s Poštou pro tebe
Středeční volební schůze je přinejmenším komická. S Miroslavem Samašem, kolegou z hnutí ANO, který sedí abecedně v jednacím sále vedle mě, si děláme při několikátém projevu pana Hřiba legraci, že bychom mohli hrát bingo a zaškrtávat políčka jako „Hitler“, „proruský“ a „nácek“, protože je téměř jisté, že v každém pirátském vystoupení alespoň jedna tato lehkovážně udělená nálepka padne.
Jsem ráda, že Tomio Okamura občasně odchází ze sálu, protože sedět tam, a někdo mě takto hloupě urážet, pouze prostřednictvím nálepek, bez konkrétních argumentů, asi bych se neudržela a chtěla to vracet zpátky. Ale někteří služebně starší kolegové jsou už moudřejší a vědí, že na některé věci netřeba reagovat. Ať si divák a volič udělá názor sám.
Kolegové poslanci! Jestli se okamžitě nevzpamatujeme, a nezačneme dělat politiku, jak se sluší a patří, a budeme opravdu tolerovat to, že sněmovna se změnila v jeden velký bulvár, a poslanci si sněmovní pultík zaměňují za zpovědnici, anebo pořad Pošta pro tebe, tak to jsem tedy zvědavá, jak dlouho na nás budou zvědavi voliči! Vraťme do politické kultury debatu! Argumenty! Snahu dohodnout se! Tak, abychom posouvali naši zemi vpřed. Snad se nám to počas mandátu podaří, ale nebude to tedy lehká role, to vám povím...
Do Bratislavy za sestrami a bratry
Jsem ráda, že z toho panoptika musím na služební cestu do Bratislavy. Pozvali mě do panelové diskuse na Konzervativný summit, který pořádá každoročně Inštitút Ladislava Hanusa, abych promluvila o ETS2 – tedy povolenkách pro domácnosti, a o tom, jaký vliv budou mít na ekonomiku a rodinu. Podklady si připravuji ve spolupráci s našim energetickým expertem, Pavlem Janečkem, a sama jsem vyděšená tím, co se na nás valí.
Pokud neodstavíme českou energetiku od blouznění bruselské politiky, pak to na nás bude v následujících desítkách let velmi nekomfortně dopadat. Nejhorší dopad budou mít povolenky pro domácnosti na střední vrstvu společnosti. Bohatí to bez problému zaplatí, chudí budou muset žádat dotace a střední třída, která drží naši ekonomiku nad vodou, bude šetřit, rušit podnikání, padat na hubu... Na běžné domácnosti se to projeví v desítkách tisících ročně. Ano, někteří experti spočítali částky menší, ale jsou to bohužel ti experti, kteří z Green Dealu profitují, a tak jim, bůhvíproč, nevěřím. V panelu se plně shoduji s dalšími řečníky – s Ľudovítem Gogou – poslancem Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SME RODINA a s Milanem Krajniakem – bývalým ministrem práce, sociálních věcí a rodiny SR. Shodujeme se, že je třeba vypovědět, alespoň v této věci, poslušnost Evropské unii.
O pauzách mezi skvělými přednáškami absolvuji spoustu důležitých setkání. Zase po roce se vítám s Krzysztofem Bosakem a jeho manželkou, polskými pravicově konzervativními politiky, nebo s Gudrun Kuglerovou, členkou rakouského parlamentu. Všichni se shodujeme, že naše mezinárodní spolupráce musí být intenzivnější a efektivnější. Tak to bychom měli. Už jen uzdravit ten český parlament. Při návratu do Čech totiž nemám pocit, že se vracím do budov, kde se dělá politika. Spíše jako bych se vracela do příšerně nekvalitní reality show!
