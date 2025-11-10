Jihočeský kraj pokračuje v podpoře života v regionu

„Naším cílem je, aby se Jihočechům žilo lépe a aby prostředky z kraje putovaly tam, kde mají skutečný význam – tedy k menším obcím, spolkům či sportovcům. Celkovou alokaci dotačních programů zvyšujeme oproti minulému roku o více než 13 milionů Kč a žadatelé nepřijdou o žádný z tradičních programů, na které jsou zvyklí. Posilujeme zejména podporu sportu a oblastí, které pomáhají lidem – například paliativní péči,“ uvedl Tomáš Hajdušek, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje.
Největší část peněz zamíří tradičně do sportu, venkova a vodohospodářské infrastruktury – to jsou tři oblasti s nejvyšší alokací:
-
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a trenérské činnosti – 51 milionů Kč
-
Program obnovy venkova – 47,5 milionů Kč
-
Podpora obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury – 45 milionů Kč
V oblasti sportu došlo k pozitivní změně, a sice k rozdělení velkého dotačního programu zaměřeného na sportovní činnost dětí mládeže, výkonnostní sport a parasport na dva programy. Nově vzniklý program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a trenérské činnosti s částkou 51 milionů Kč byl již podle názvu rozšířen o podporu trenérů věnujících se mladým sportovcům. „Prostředky pro trenéry přinášíme navíc, není to tak, že bychom o ně ochudili kluby. S financováním trenérů je velký problém a my je chceme podpořit, aby mohli vůbec dojet na hřiště a nemuseli dávat peníze ze svého. Trenéři si takovou podporu opravdu zaslouží. Výchovu mládeže bereme jako velmi důležitou věc a věříme, že tahle podpora bude trenéry motivovat,“ uvedl náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek. Druhý program – Podpora výkonnostního sportu a parasportu – s částkou 13 milionů korun zachovává tradiční podporu kolektivních a individuálních sportů i sportovců se zdravotním postižením.
Jihočeský kraj bude pokračovat také ve zjednodušené administraci drobných dotací do 50 000 Kč, kterou zavedl v roce 2025. Žadatelé u těchto menších částek už nemusí dokládat jednotlivé výdaje a peníze dostávají formou paušálu. „Tento přístup se vloni velmi osvědčil – odpadla složitá administrativa a starostové a starostky se mohou víc věnovat své práci namísto papírování. Takové věci mají podle mého smysl,“ doplnil Tomáš Hajdušek.
O dotační programy Jihočeského kraje je dlouhodobě velký zájem. U téměř všech dotačních titulů je významný převis žadatelů i finančních požadavků, a právě z tohoto důvodu kraj některé programy pro rok 2026 finančně navyšoval. „Z toho je vidět, že pomoc kraje má v praxi opravdový dopad – dotace jsou využívány a projekty, které z nich vznikají, mají viditelné výsledky v každodenním životě Jihočechů,“ dodal Hajdušek
Dotační programy pro rok 2026 budou vyhlašovány ve dvou vlnách. První vlna (17 programů) bude vyhlášena 5. prosince 2025. Druhá vlna (6 programů) pak v průběhu prvních dvou měsíců roku 2026.
O administraci dotací se stará odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, žádosti i závěrečné vyúčtování se podávají elektronicky přes Portál občana Jihočeského kraje.
autor: Tisková zpráva