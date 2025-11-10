Rakušan (STAN): Pod ostudou zvanou Okamura je podepsáno 107 poslanců

Politický obchod vyhrál nad politickou kulturou. Pod ostudou zvanou Okamura je podepsáno 107 poslanců nové koalice, jak jsem se dozvěděl v OVM od Radka Vondráčka, šlo prý o “kolektivní emoci”. Já asi tuším o jakou: strach z toho, že šéf mojí strany bude vydán k trestnímu stíhání. Pokud i pro koalice platí paralela masarykovského “státy se udržují těmi idejemi, na kterých se zrodily”, tak nás čeká vláda koalice slepené strachem ze spravedlnosti.
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV