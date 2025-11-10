Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“

Mezi dlouhodobé české projekty na podporu Ukrajiny patří Drony Nemesis, tedy akce spolku Skupina D. Jeho zakladateli a členy jsou například plukovník Otakar Foltýn, náčelník generálního štábu Karel Řehka, herec Ondřej Vetchý nebo bezpečnostní analytik Mikulecký.
Ještě dva dny před volbami (2. října – pozn. red.) se Drony Nemesis chlubily tím, že překonaly hranici 260 milionů korun vybraných na drony pro ukrajinské ozbrojené složky. A to kvůli dvojnásobnému daru v hodnotě 800 000 Kč. Pro srovnání, 5. června bylo dle příspěvků na sociálních sítích vybráno přes 250 milionů Kč a 14. dubna 240 milionů korun.
Přes noc dorazilo na účet 2× 800 tis. Kč. Tím jsme překročili hranici 260 mil. Kč – bez jediné koruny do reklamy! A to navzdory špíně v rouše beránčím, která nám hází klacky pod nohy. Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme! Slyšíte? Nikdy! ?? Skupina D ?????? #VictoryForUkraine #SkupinaD pic.twitter.com/kb1k15hW80— Skupina D - Drony Nemesis (@DronyNemesis) October 2, 2025
Poslanec ANO Pavel Růžička ale naznačuje, že po volbách došlo ke změně. „Tak mě tak napadá: Jak vám jde teď Drony Nemesis, vývoz dronů na Ukrajinu? Nebo jste jen tak náhodou zrovna nyní s vývozem dronů skončili? A co peníze, dárci je už neposílají, co?“ naznačuje významně ústecký poslanec, který proslul konflikty právě s náčelníkem generálního štábu Řehkou.
??Máme po volbách a řada věcí se změnila. Tak mě tak napadá: jak vám jde teď @dronynemesis vývoz dronů ?? na Ukrajinu? Nebo jste jen tak náhodou zrovna nyní s vývozem dronů skončili? A co peníze ??, dárci je už neposílají, co?— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) November 10, 2025
Ke dnešku je podle stránek Drony Nemesis vybráno 263 972 797 Kč, což by mělo odpovídat 26 397 dronům. Ke druhému říjnu to bylo 261 369 900 Kč. Což vychází na darovaných 66 741 Kč za den. Přitom mezi 14. dubnem a 5. červnem bylo tempo příspěvků 196 605 Kč za den a mezi pátým červnem a druhým říjnem pak 101 102 Kč za den. Statisticky řečeno, od voleb došlo k výraznému zpomalení výběru peněz.
Vybraná suma na Drony Nemesis
Zdroj: Drony Nemesis
Není to poprvé, co se Pavel Růžička zajímá o iniciativu Drony Nemesis a o osoby s ní spojené. Před měsícem vyzýval, aby byla zveřejněna část Výroční zprávy Vojenského zpravodajství, která se dle poslance a bývalého člena Výboru pro obranu týká právě projektu Drony Nemesis, ve kterém se angažují armádní špičky. „Ať si každý, kdo přispívá, může udělat jasný přehled o tom, na co jdou jeho peníze,“ apeloval.
A ke konci září naznačil, že dle zjištění Vojenského zpravodajství u Dronů Nemesis „ODS kryje lumpárny“. Jednalo se o reakci na poslance ODS, Pavla Žáčka.
?? Domnívám se, že je ve veřejném zájmu a vůči dárcům transparentní, aby byla oficiálně zveřejněna ta část Výroční zprávy VZ, která se týká projektu @DronyNemesis. ?? Ať si každý, kdo přispívá, může udělat jasný přehled o tom, na co jdou jeho peníze. pic.twitter.com/maPNn89zUN— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) October 11, 2025
Když už tady cituješ komisi VZ @PavelZacek_69, tak řekněte vašim voličům, jaké lumpárny kryje @ODScz v příběhu Nemesis @DronyNemesis. Ještě speciálně pro tebe, jsem to četl nahlas, aby jsi to náhodou nepřehlédl. https://t.co/GRP6cn4ICB— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) September 26, 2025
ParlamentníListy.cz se dotázaly, co svými slovy poslanec myslel. „Dlouhodobě se zajímám o aktivitu Skupiny D a doposud jsem nedostal žádné veřejné vysvětlení jejich činnosti. Proto se jich ptám,“ odpověděl Pavel Růžička.
Na dotaz, co by s Armádou ČR měl dělat nový ministr obrany, Růžička uvedl: „V první řadě řadě provést reorganizaci Speciálních sil, aby tuto speciální jednotu nezneužívala skupina podnikatelů a novinářů.“
autor: Karel Šebesta