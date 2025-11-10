Kupka (ODS): Odstranění symbolu solidarity s Ukrajinou. Silný signál

10.11.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odstranění ukrajinské vlajky z průčelí Polanecké sněmovny.

Kupka (ODS): Odstranění symbolu solidarity s Ukrajinou. Silný signál
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Když někdo odstraňuje symbol solidarity s Ukrajinou, vysílá tím signál, že se vzdává podpory těm, na které Rusko každý den útočí. Jsou to obyčejní lidé - děti, ženy, muži. Taková je realita…

Tento krok Tomia Okamury podle mě pošlapává naši vlastní historickou zkušenost - tradici toho, že Československo i později Česká republika stály na straně slabších a proti porušování mezinárodního práva. To byla a je naše demokratická tradice a výbava.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
