Kupka (ODS): Odstranění symbolu solidarity s Ukrajinou. Silný signál

Když někdo odstraňuje symbol solidarity s Ukrajinou, vysílá tím signál, že se vzdává podpory těm, na které Rusko každý den útočí. Jsou to obyčejní lidé - děti, ženy, muži. Taková je realita…
Tento krok Tomia Okamury podle mě pošlapává naši vlastní historickou zkušenost - tradici toho, že Československo i později Česká republika stály na straně slabších a proti porušování mezinárodního práva. To byla a je naše demokratická tradice a výbava.
Mgr. Martin Kupka
autor: PV