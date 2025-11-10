Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář

Holec se v komentáři podivuje nad tím, jak Fialova vláda i prezident „hlídají“ Andreje Babiše při skládání vlády. „Je to stejné jako nechat hlídat recidivistu, aby lidi nekradli v obchodě. Záhy bude krást s nimi, a ještě to celé bude řídit,“ poznamenává Holec s odkazem na chování dosluhujících politiků, kteří podle něj ztratili kontakt s realitou i s vůlí voličů.
Podle Holce prezident už nějaký čas překračuje hranice své ústavní role. „Prezident už nějaký čas zkouší skládat vlastní vládu navzdory hlasu voličů,“ píše komentátor. Připomíná přitom jak Pavlovo předvolební vymezování se vůči některým politikům, tak i jeho povolební „selektivní vylučování“ jmen z možného kabinetu.
Nejnovějším sporným momentem se podle Holce stala prezidentova žádost, aby Andrej Babiš dopředu doložil, jak hodlá řešit svůj střet zájmů. „Ano, Babiš ho jistě musí vyřešit, o tom žádná,“ připouští Holec, „ale ústava jasně říká, že to musí udělat do třiceti dnů po jmenování premiérem, ne před ním.“
Komentátor tak připomíná dlouhodobé spekulace o vlivu Koláře a podnikatelských kruhů kolem Hradu, které mají blízko ke zbrojnímu průmyslu a profitují z pokračující podpory Ukrajiny.
Holec zároveň zdůrazňuje, že ústava v otázce střetu zájmů nenechává prostor pro interpretace. „Pavel má určitě právo zeptat se budoucího premiéra, jak takový problém vyřeší, a premiér mu už odpověděl,“ píše. „A Pavel dokonce veřejně oznámil, že to je právně v pořádku. Tak proč najednou to repete?“
Podle Holce se tím prezident zbytečně staví do pozice samozvaného dozorce nad vládou, místo aby respektoval hranice svého mandátu. „Ústava prostě – a v tomhle výjimečně jasně – nechává tuhle zodpovědnost na premiérovi. O tom, že by mu s tím měl jakkoli pomáhat prezident, v ní není ani slovo,“ má jasno Holec.
Holec v komentáři na svých stránkách dále hodnotí neskutečné divadlo kolem nedodání státního rozpočtu Fialovou vládou nebo snahy ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury, aby nová vláda dala záruky, že rozpočet dodrží, ačkoliv k tomu Stanjura nemá žádnou pravomoc. Holec se také pozastavuje nad vyvěšováním vlajek pětikoaličními politiky, což přitom je porušením zákona.
„Takže: žádné nezákonné vlajky ani vydírání příští vlády. A stejně tak žádné nezákonné kádrování budoucího premiéra. Pavel i fialovci totiž právě zkoušejí, co jim projde. A jestli jim prostě projde tohle, tak hned zkusí něco dalšího. Slabost vždycky přitahuje jen další útok, platí to všude,“ dodává Holec.
autor: Jakub Makarovič