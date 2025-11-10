Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář

10.11.2025 17:40 | Monitoring

Komentátor Petr Holec tvrdí, že prezident Petr Pavel i část odcházející garnitury se evidentně nemohou smířit s výsledkem voleb a i přes vlastní neschopnost se nyní snaží „dohlížet“ na vznik nové vlády Andreje Babiše. Působí to, jako kdyby „banda psanců chtěla dohlížet na dodržování zákonů, které sama ignoruje“, tvrdí Holec.

Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář
Foto: XTV
Popisek: Petr Holec v XTV

Holec se v komentáři podivuje nad tím, jak Fialova vláda i prezident „hlídají“ Andreje Babiše při skládání vlády. „Je to stejné jako nechat hlídat recidivistu, aby lidi nekradli v obchodě. Záhy bude krást s nimi, a ještě to celé bude řídit,“ poznamenává Holec s odkazem na chování dosluhujících politiků, kteří podle něj ztratili kontakt s realitou i s vůlí voličů.

Podle Holce prezident už nějaký čas překračuje hranice své ústavní role. „Prezident už nějaký čas zkouší skládat vlastní vládu navzdory hlasu voličů,“ píše komentátor. Připomíná přitom jak Pavlovo předvolební vymezování se vůči některým politikům, tak i jeho povolební „selektivní vylučování“ jmen z možného kabinetu.

Nejnovějším sporným momentem se podle Holce stala prezidentova žádost, aby Andrej Babiš dopředu doložil, jak hodlá řešit svůj střet zájmů. „Ano, Babiš ho jistě musí vyřešit, o tom žádná,“ připouští Holec, „ale ústava jasně říká, že to musí udělat do třiceti dnů po jmenování premiérem, ne před ním.“

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

93%
5%
2%
hlasovalo: 18666 lidí
Holec rovněž naznačuje, že prezident nemusí jednat sám. „Nebo přesněji ti, co ho řídí a kvůli vlastním obchodním zájmům ze všech sil oddalují nástup nové vlády,“ píše s narážkou na Pavlova poradce Petra Koláře. „Tímto zdravím především skutečného prezidenta Petra Koláře a jeho zbrojaře z prezidentsko-vládní muniční iniciativy, kteří nestačí počítat své pohádkové zisky.“

Komentátor tak připomíná dlouhodobé spekulace o vlivu Koláře a podnikatelských kruhů kolem Hradu, které mají blízko ke zbrojnímu průmyslu a profitují z pokračující podpory Ukrajiny.

Holec zároveň zdůrazňuje, že ústava v otázce střetu zájmů nenechává prostor pro interpretace. „Pavel má určitě právo zeptat se budoucího premiéra, jak takový problém vyřeší, a premiér mu už odpověděl,“ píše. „A Pavel dokonce veřejně oznámil, že to je právně v pořádku. Tak proč najednou to repete?“

Podle Holce se tím prezident zbytečně staví do pozice samozvaného dozorce nad vládou, místo aby respektoval hranice svého mandátu. „Ústava prostě – a v tomhle výjimečně jasně – nechává tuhle zodpovědnost na premiérovi. O tom, že by mu s tím měl jakkoli pomáhat prezident, v ní není ani slovo,“ má jasno Holec.

Holec v komentáři na svých stránkách dále hodnotí neskutečné divadlo kolem nedodání státního rozpočtu Fialovou vládou nebo snahy ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury, aby nová vláda dala záruky, že rozpočet dodrží, ačkoliv k tomu Stanjura nemá žádnou pravomoc. Holec se také pozastavuje nad vyvěšováním vlajek pětikoaličními politiky, což přitom je porušením zákona.

„Takže: žádné nezákonné vlajky ani vydírání příští vlády. A stejně tak žádné nezákonné kádrování budoucího premiéra. Pavel i fialovci totiž právě zkoušejí, co jim projde. A jestli jim prostě projde tohle, tak hned zkusí něco dalšího. Slabost vždycky přitahuje jen další útok, platí to všude,“ dodává Holec.

Psali jsme:

Útoky na zesnulého Duku pomstěny neobvyklým způsobem
Ošklivá pravda o Markétě Pekarové Adamové v den jejího konce
„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Petr Holec si to vyřídil s Jindřichem Šídlem

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/jak-muzou-na-babise-dohlizet-banditi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Holec , Kolář , Pavel , rozpočet , Stanjura , Ukrajina , Ústava , vlajka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte, že Fialova vláda by měla konečně uznat porážku a zmizet v propadlišti dějin?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Finance

Nejsem zastánce zadlužování, ale co mě taky dost zajímá je to, zda je vůbec reálné snižovat zadluženost a přitom zajistit, aby se lidi měli dobře? To druhé se vám totiž nepovedlo, i když někteří z vás to evidentně vidí jinak, ale většina lidí se dobře nemá. Jak se říká, může být i hůř, ale taky lépe...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To že za tím nejmenováním Babiše premiérem stojí Kolář se ví dávno.., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuse118milda53 , 10.11.2025 17:45:33
Ta loutka co si říká prezident by si měl uvědomit že nedodržuje ústavu a mohlo by se mu to vymstít.

|  6 |  1

Další články z rubriky

Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář

17:40 Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář

Komentátor Petr Holec tvrdí, že prezident Petr Pavel i část odcházející garnitury se evidentně nemoh…