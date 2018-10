To je blábol, ohradil se Zaorálek proti generálovi, kterému se chtělo zvracet. A generál Pavel také blábolí...

V úterý vzbudil Lubomír Zaorálek značný rozruch. Čím? Po oznámení úmrtí dalšího českého vojáka v Afghánistánu dal bývalý šéf české diplomacie najevo, že by se čeští vojáci měli z Afghánistánu stáhnout. Poslankyně ODS Jana Černochová a celá řada dalších politiků a osobností nenechala na Zaorálkovi nit suchou. Ale on si trvá na svém.

„Ta situace ukazuje, že v Afghánistánu míříme do zdi. Ty výsledky voleb, které máme z Kábulu, ukazují, že tato vláda důvěru nemá,“ uvedl Zaorálek s tím, že současný vládní kabinet v Afghánistánu považuje za slabý a zkorumpovaný.

Jednoznačně také odmítl slova armádního generála Karla Řehky, který po Zaorálkových slovech napsal na sociální síti Facebok, že se za Zaorálkovo vyjádření stydí, považuje ho za nedůstojné a ostudné vzhledem k tomu, jakou práci čeští vojáci v Afghánistánu odvádějí. Řehka dokonce napsal, že se Zaorálek vyjádřil podobně jako členové teroristického hnutí Tálibán.

„To je blábol,“ odmítl Zaorálek generálova slova. „Já jsem mnohokrát seděl na jednáních NATO a rokovali jsme o tom. Je třeba si uvědomit, že jsme v situaci, ze které odešli Francouzi nebo Kanaďané, a já sám jsem se dohadoval s Američany, že jim ještě budeme pomáhat, tak teď je načase si říci, jak dál,“ pokračoval host.

Ve stejném duchu se vyjádřil i ke kritickým slovům generála Petra Pavla, který Zaorálka taktéž kritizoval.

„Já říkám, že pan generál blábolí. Já si velmi vážím toho, co dělají naši vojáci v zahraničních misích, vážím si toho, co dělají v Mali i v Afghánistánu, ale je otázka, jestli má v takové situaci vykřikovat, že tam zůstaneme za každou cenu. My si musíme uvědomit, proti čemu bojujeme. V Afghánistánu ve skutečnosti náš nepřítel není. Saúdská Arábie vyprodukovala mnohem více terorismu. My jsme tady měli informace, že ten Tálibán je lokální hnutí ... se kterým dnes jednají Rusové i Američané. Američané začali jednat s Tálibánem z obavy, aby tam Rusové nezískali větší vliv,“ uvedl Zaorálek. „Pan generál opět trochu kalí vodu. Ve Vojenském výboru NATO se politická debata nevede,“ smetl námitku generála Pavla ze stolu Lubomír Zaorálek.

Současná situace v Afghánistánu je podle Zaorálka bezvýchodná a on na to údajně neupozorňuje poprvé. Situace v Afghánistánu se zhoršuje, pokračoval ve slovní kanonádě host. „Já si nejsem jist, jestli o tom s námi americká strana mluví. Dnes americká strana dělá kroky, které se nás tady v Evropě nesmírně týkají, jako je třeba odstoupení od smlouvy o omezení raket krátkého a středního doletu, a já bych si přál, abychom mohli jednat i o těchto věcech. Jinak to na nás bude padat a my s tím nic neuděláme,“ zlobil se Zaorálek. „Tady je celá řada věcí, které s námi konzultovány nejsou. Já si např. nejsem jist, jestli bude Donald Trump řešit situaci např. v Turecku,“ pokračoval v házení slovních granátů exministr.

Nedávno čeští poslanci rozhodli o tom, že mandát českých vojáků v Afghánistánu byl prodloužen o dva roky, což poskytlo politikům čas jednat o tom, jak v Afghánistánu dál. Zaorálek se domnívá, že nemáme plán, co dál, a považuje to za velkou chybu.

„Já už jsem vám jednou řekl, že Tálibán je lokální teroristická skupina, která na vlastním území bojuje s al-Káidou, která je naším skutečným nepřítelem. Já bych si přál, aby naše armáda nebyla redukována jen na expediční sbor, ale abychom se víc soustředili i na obranu vlastního území, jak to vidíme třeba v Polsku. Dnes naše armáda připomíná expediční sbor, který má jen 30 tanků,“ rozčiloval se Zaorálek.

„Já jako politik mám právo upozorňovat na to, když se děje něco, o čem si myslím, že to ohrožuje Českou republiku a bezpečnost českých vojáků v Afghánistánu. Pak mám právo bít na poplach,“ prohlásil Zaorálek s tím, že je známo, že až třetina afghánské armády je dnes v kontaktu s Tálibánem. „Dnes jsou na naší straně, zítra jsou na druhé,“ varoval Zaorálek.

Působení NATO v Afghánistánu stálo mnoho peněz i lidských životů a podle Zaorálka je o tom třeba mluvit.

Oznámil také, že o situaci v Afghánistánu debatoval i s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a prý se názorově v podstatě shodnou.

Generál Karel Řehka doslova napsal:

Mluvčí TALIBANU by to neřekl lépe, než pan Zaorálek....

STYDÍM SE, STYDÍM SE, STYDÍM SE!!! Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet, a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost.... to se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR.

Aby bylo jasno, politická a veřejná diskuze nad nasazováním našich vojáků; kritické posuzování kde, kdy, jak, s kým, proč a za co se angažovat; kritické zkoumání našich strategií atd.... to vše je nejen potřebné, ale v demokratické společnosti přímo nutné. Ale NE TEĎ A NE TAKHLE!

Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Talibanu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále..... a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potencionálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží. Teroristům říkáme, že jsme dobrý cíl, protože se lehce najde dostatečně vysoko postavený blb, který jim v jejich úsilí (šíření strachu a nenávisti) beztrestně pomůže, a že jsme tak slabá společnost, že by minimální úsilí mohlo přinést kýžený efekt. Všem současným i možným budoucím spojencům říkáme, že na Čechy se nemají spoléhat, protože až půjde do tuhého, začnou se rozkládat, utíkat z boje a svalovat vinu na druhé. Také jim to říká, že si mají dvakrát rozmyslet, jestli za Čechy krvácet, protože až se to otočí, tak oni za ně krvácet rozhodně nebudou. Našim občanům tím říkáme, že už se fakt nedá věřit ničemu, protože bůhví jak to všechno vlastně je ("....říkali, jak je to potřeba, a teď sám bývalý ministr zahraničí tvrdí, že to byly jen kecy....a příště to zase budou jen kecy"). Co tím říkáme našim vojákům, to raději ani nechci psát.

O efektivitě spojenecké - a tedy i NAŠÍ - strategie v Afghánistánu si mohu myslet svoje, ale čas k diskuzi není uprostřed bitvy, kdy umírají naši vojáci. A způsob, jak to řešit, rozhodně není takovéto mediální vyjádření poslance a bývalého ministra zahraničí. Mimochodem, je to vyjadřování poslance a bývalého člena vlády, který u aliančních diskusí k afghánské strategii seděl, mohl je oponovat a který teď zcela vědomě podkopává komunikační úsilí aliance, její jednotu a válečné úsilí ve válce, kterou nebojujeme jen na zemi, ale také v informačním prostoru.

V Afghánistánu jsem byl jako voják speciálních sil nasazen několikrát. Dobře si pamatuji doby, kdy nebylo dne, aby naši spojenci, kolegové, kamarádi nepřicházeli o své spolubojovníky, a to v mnohem větších počtech. Sdíleli jsme s nimi břemeno a vždy jsem byl schopen se jim podívat do očí. Rád bych u toho pocitu sebeúcty zůstal. Jestli chytré hlavy vyhodnotí, že se máme z Afghánistánu stáhnout, nebo jestli prostě nebude politická vůle pokračovat - budiž. Ale NE TEĎ A NE TAKHLE!

Vy přátelé, kteří máte možnost veřejného působení, nenechte to tak prosím.

Obecně se k věcem, které zavání politikou nerad takto (polo)veřejně vyjadřuji. Tohle jsem ale musel a kdykoliv se pod to podepíšu (sdílejte podle libosti).

Odbočka:

Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník, § 314 Sabotáž říká:

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace,......ozbrojených sil...... , nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,.............

(3).....c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem......

Ano, nejsem právník, jistě nelze prokázat záměr a dopady, poslanecká imunita atd........ Za mě je to ale jasná sabotáž! Možná ne v trestněprávní rovině, ale v morální ano. O tom nepochybuji.

