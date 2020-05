To je něco: Zpěvák v ČT bez roušky. Za koronavirem je něco víc! řekl. A peníze od státu...

Filmař Ondřej Trojan má radost z toho, že stát českému filmu pomáhá i v koronakrizi, a váží si toho. Naproti tomu herec a zpěvák Vojta Dyk dostal prý od státu jen tři tisíce, ale prý ho to vlastně ani moc nepřekvapilo. Prozradil to v České televizi, kam dorazil bez roušky. Prý se prostě rozhodl, že už ji nebude nosit. Zdá se mu to totiž „celý trošičku scestný“ a má pocit, že je za koronavirem „něco víc“.

reklama

Od pondělí se mohla znovu otevřít kina a divadla, ale diváci mohou sedět jen ob jednu řadu a musejí mezi sebou mít volná sedadla. Ředitelka malého Klicperova divadla v Hradci Králové Eva Mikulková je proto zklamná a má pocit, že vláda mohla být benevolentnější. Za současných podmínek by totiž umělci mohli hrát jen pro 38 lidí, což je ekonomicky neudržitelné.

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 6% Nova 73% CNN Prima News 8% Barrandov 13% hlasovalo: 3066 lidí

„Jsme naštvaní, protože si myslíme, že ta opatření jsou zbytečně tvrdá, a myslíme si, že by se to dalo nějakým způsobem udělat jinak,“ prohlásila paní ředitelka.

Po ní promluvil herec a zpěvák Vojtěch Dyk, který se na kameru vyjadřoval bez roušky. „Vy už roušku nenosíte?“ zeptala se ho moderátorka Marcela Augustová. „Já jsem se dneska rozhodl, že ji nosit nebudu. Hlavně jsem byl teď testovanej, negativně, takže jsem si řekl, že už ji nosit nebudu,“ odvětil herec.

Naproti tomu filmař Ondřej Trojan i spisovatel Michal Viewegh roušku měli. Spisovatel Augustové prozradil, že pro něho samotného se toho ani v době koronakrize mnoho nezměnilo.

„Pro nás, co jsme už čtvrt století na volné noze, to zase tak velká změna není, ale chybí mi samozřejmě možnost třeba mít autogramiádu, chybí mi možnost chodit do knihkupectví a chybějí mi čtenáři,“ prohlásil Viewegh.

Psali jsme: Vadim Petrov: Špion s kufrem? Za troubu je Respekt. Hrozba to je, ale jinak. A Novotný? Tam vidím toto srovnání

4 a půl miliardy dej, státe! volají muzikanti. H*vada, ozvalo se. Budou koukat, od koho

Špion s kufrem: Nejsou důkazy. Takže úder na Rusko... Nová zjištění

Sám už stál na prahu smrti, a když už má tuhle zkušenost, tak se prý koronavirem tolik netrápil.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 33850 lidí

„Nechci, aby to znělo domýšlivě, ale když jednou málem umřete, tak nějaká protikoronavirová opatření nejsou tak silný hardcore. Takže je to pro mě vlastně legrace.“

Dyk prozradil, že si v době, kdy nemohl hrát, naordinoval alternativní program.

„Alternativní program, řezání dřeva, sázení stromů a procházení se v přírodě. Takovej podobnej jako hodně lidí teďka. A samozřejmě škola. Ale já bohužel stačím jen na našeho sedmiletého syna Lojzu. U těch starších už znalosti neovládám, takže to jsem přenechal panu Googlovi,“ prozradil se smíchem.

„Po pravdě řečeno, já jsem si na začátku řekl, že nechci přistoupit na tu hru toho viru, a jednou jsem začal dělat nějaký video na pomoc někomu, pak jsem nahrál nějakou písničku na podporu sestřiček, ale pak jsem si řekl, že je to celý trošičku scestný. Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale zase na druhou stranu, ‚odsaď podsaď‘, a mám pocit, že jak je ta věta krásná, že za tím je ještě něco jinýho, tak trošku to mám, tenhle pocit,“ pokračoval herec a zpěvák.

„Beru to jako cestu a prostě jsem se s tím nějak smířil. Jak říkám, nechtěl jsem přistoupit na tu hru, takže jsem si řekl, že z toho nebudu smutnej a že se pokusím tu situaci nějak využít. Tak se snažím toho nějak využívat,“ uvedl. Využil to prý jako příležitost k zamyšlení, usebrání se a vycházkám do přírody. „I to je kultura,“ zdůraznil.

Sám prý už cítí velkou potřebu potkat se s kamarády a doufá, že lidi budou mít stejnou potřebu, ale jestli se vydají třeba do kin, to si netroufl odhadnout. Jen v to doufá.

Zdá se mu, že lidé jsou z této situace ustrašení, a to i díky médiím. „Lidi jsou i díky médiím dost ustrašení, takže je možná načase začít říkat: nebojte se a dodržujte opatření, jaká tu jsou, jako třeba noste roušky,“ poznamenal Dyk a okamžitě se rozesmál. „Ten strach teď možná vládne celou generací a já bych naopak chtěl říct, ať se lidi zase tak nebojej,“ požádal diváky.

Když se dostal ke slovu Ondřej Trojan, prozradil, že v karanténě dodělával film a ve volných chvílích se věnoval kutilství a lepil polici pro svou ženu. Teď je prý zvědavý, kolik lidí bude po karanténě chodit do kina. „Jsem zvědavej, co se s tím kinotrhem stane. Ale na druhou stranu je to velký dobrodružství,“ poznamenal Trojan. Prozatím věří, že setkání diváků v kinech po mnoha týdnech bude pro všechny přítomné silným zážitkem, takže lidé do kin přijdou.

Pokud jde o pomoc státu kultuře, Trojan byl poměrně smířlivý. „My jako filmaři máme výhodu v tom, že máme fond kinematografie, který umí rozdělovat dotace, které kumuluje ze soukromých i státních zdrojů,“ uvedl.

Posléze dodal, že ministerstvo vypsalo několik grantů. Považuje tak za důležité, že bude v Česku točit i další zahraniční filmy. „Věci, které se dějí od státu směrem k nám, k filmu, tak to kvituju, protože i lidi, kteří jsou teď nejvíc zasažení nějakou koronavirovou krizí, tak se dočkají snad nějakých kompenzací.“

Dyk konstatoval, že od státu dostal pomoc 3 000 Kč, ale vlastně ho tak malá podpora nepřekvapila, protože mu ani v minulosti stát nijak nepomáhal, takže je zvyklý.

Psali jsme: Prouza se rozpálil na ČT: Co se týče ekonomických rozhodnutí vlády, řadíme se mezi nejhorší Prymula varoval: Jestli půjde reprodukční číslo přes 1, rychlé uvolňování končí Hospodářská komora: Snižme dočasně odvody na sociální zabezpečení. Odklady plateb problémy firem nevyřeší Vláda: Studenti u přijímaček a státnic nebudou muset mít roušky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.