To je občanský pohled... Ministr v demisi Vojtěch v ČT setřel Hilšera

„Odvolal jsem dva ředitele. Nemyslím si, že by to byly rozsáhlé změny. Další personální změny nechystám,“ podotkl Vojtěch úvodem k tomu, že odvolal ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a ostravské nemocnice Svatopluka Němečka.

„Nepřísluší mi posuzovat, zda měl být ředitel ostravské nemocnice odvolán. Ale přijde mi, že vládě v demisi je vytýkáno, že něco dělá, kdyby nic nedělala, bude jí to rovněž vytýkáno,“ sdělil Pafko. „Jako občan si myslím, že demokracie jako taková má nějaké procedury. A my tady máme vládu v demisi, která nevíme, jak tady dlouho bude,“ poznamenal pak Hilšer. „Proto, aby mohla být důvěra v tyto změny, které mohou být dobré, tak si myslím, že by to měla dělat vláda, která získala důvěru,“ podotkl také bývalý prezidentský kandidát.

„To je občanský pohled. Ale já jsem zodpovědný za řízení těch nemocnic, a když mám informace, že se tam něco děje, musím zasáhnout,“ oponoval Vojtěch.

Kromě financování zdravotnictví se pak hovořilo také o počtu lékařů. „Je problém i s počty zdravotních sester, zavírají se mnohá oddělení. Je velký problém, jak lidi do zdravotnictví přilákat,“ sdělil k tomuto tématu Hilšer.

Jeho slova pak podpořil i Pafko, který pohovořil o feminizaci ve zdravotnictví. „Je třeba přemýšlet o tom, že ženy chtějí být matkami. A bude to problém v nemocnicích, kde je nepřetržitý provoz,“ varoval.

„Za to nesou vinu předchozí garnitury, že to neřešily. Do deseti let se může stát, že ti lékaři nebudou,“ podotkl pak ministr Vojtěch, jenž situaci řeší i s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). „Počítají se například náklady na studenty. Do konce března to chceme mít připraveno, na vládu chceme předložit společný materiál ministerstva školství a zdravotnictví,“ řekl jasně Vojtěch. Hilšer podotkl, že v této otázce bude Vojtěchovi držet palce. Pafko pak jen dodal, že v Česku v současné době schází tisíc lékařských úvazků. „Že se problém bude prohlubovat, je hotová věc,“ zakončil Pafko.

