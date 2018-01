To je síla! Volkswagen a další testovali dieselové motory na lidech. Vdechovali toxické zplodiny

Vlajková loď německého automobilového průmyslu, skupina Volkswagen, do níž spadá i mladoboleslavská Škoda Auto, má další problém. Poté, co během víkendu unikla zpráva, že skupina spolu s dalšími německými automobilkami financovala testy škodlivosti zplodin dieselových motorů na opicích, se nyní ukázalo, že podobné testy se měly vztahovat i na lidské subjekty.

S informací ohledně testování zplodin na opicích vyrukoval o víkendu americký deník NY Times. Podle jeho informací, které citoval populárně vědecký server Phys.org., bylo někdy v roce 2014 deset pokusných opic drženo ve vzduchotěsných kapslích, kde sledovaly kreslené seriály. Během té doby měly vdechovat toxické výpary z dieselových motorů, které pocházely z oblíbeného automobilu Volkswagen Beetle.

Pokusy, které měla sponzorovat a rovněž i objednat trojice prominentních německých automobilek Volkswagen, BMW a Daimler, probíhaly pod záštitou a organizací Evropské výzkumné skupiny pro zdraví a životní prostředí v dopravním sektoru (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, EUGT), která byla předloni rozpuštěna. Podle nejnovějších informací, se kterými přišel server německé veřejnoprávní televize Deutsche Welle (DW.com) s odkazem na dva lokální německé deníky, se ale pokusy měly vztahovat i na lidské subjekty.

Se zprávami podle DW.com přišly německé deníky Stuttgarter Zeitung a Suddeutsche Zeitung. Podle těchto deníků měly být lidé, kteří s pokusy souhlasili, vystaveni toxickým plynům, které se nacházejí ve výparech dieselových motorů; pokusy se prováděly mezi lety 2012 a 2015. Experimenty se zaměřily na „krátkodobou inhalaci oxidu dusičitého zdravými lidmi“, uvádí německé noviny. Celkem 25 jedinců, kteří se na experimentu podíleli, následně vyšetřila univerzitní nemocnice ve městě Aachen, a to poté, co inhalovali různé množství zplodin během několika hodin.

Vdechovali škodlivé látky!

Server Phys.org zmiňuje v té souvislosti i některá zdravotní rizika, která z vdechování oxidu dusičitého mohla testovaným subjektům plynout. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je vystavení tomuto plynu spojováno s možností předčasného úmrtí, a to z důvodu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění.

Jak zmínila německá média, výrobci automobilů k dané skutečnosti prohlásili, že důvodem experimentů byla snaha prokázat efektivnost moderních technologií dieselových motorů v souvislosti s lidským zdravím, tedy že nové technologie německých firem vedou k tomu, že výpary dieselových motorů jsou méně škodlivé.

K samotnému způsobu toho, jak byly testy prováděny, se ale například Volkswagen staví odmítavě. „Jsme přesvědčeni o tom, že vědecké metody, kterých bylo v daný čas použito, byly špatné,“ sdělil automobilový koncern ve svém tiskovém prohlášení. Další z automobilek, která měla výzkumy pod hlavičkou EUGT financovat, společnost Daimler, zase v neděli oznámila, že je rozsahem experimentů a způsobem, kterým byly provedeny, šokována. „My takové testy silně odsuzujeme,“ prohlásil Daimler s tím, že nedisponoval žádnou možností, kterou by samotnou testovací metodu mohl ovlivnit. BMW se podle všeho k aféře dosud nevyjádřilo. Daimler nicméně oznámil, že se o celou věc velmi zajímá a spouští vlastní vyšetřování. Trojice automobilek Volkswagen, Daimler a BMW experimenty financovala.

K aféře, která by mohla snadno přerůst v další katastrofu německých automobilek v oblasti public relations, se již vyjádřil Bernd Althusmann, ministr financí státu Dolní Sasko. Právě Dolní Sasko je domovem centrály koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Spolkový stát je rovněž jedním z největších akcionářů firmy. Podle Althusmanna by měly být vyvozeny „přísné osobní následky“. Althusmann sám je členem dozorčí rady společnosti.

autor: Jonáš Kříž