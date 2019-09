To je skandální, co v té Praze děláte. Pirát Michálek vytočil Zaorálka

Nedělní pořad Otázky Václava Moravce na ČT24 nabídl diskusi nad případným udělením abolice prezidentem Andreji Babišovi v případu Čapí hnízdo. K věci se vyjadřovali místopředseda Pirátů Jakub Michálek, místopředseda SPD Radim Fiala a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který za sebe i své kolegy jasně řekl, že by nezůstal ve vládě, která by byla spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše. A rovnou zkritizoval i nápad na vybudování vládní čtvrti v Letňanech.

Nejnověji se Česko objevuje v zahraničních médiích jako země v níž „Populistický prezident ochrání miliardářského premiéra před vyšetřováním z podvodu“. Ve čtvrtek M. Zeman oznámil, že v případě, pokud nejvyšší státní zástupce obnoví trestní stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo, tak stíhání zastaví. Dnes prezident dodal, že bude na Babišovi, zda se rozhodne abolici přijmout, pokud by nejvyšší státní zástupce stíhání v kauze Čapí hnízdo obnovil.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek označil možné udělení abolice prezidentem Babišovi za hanebnost. „Když ve volební kampani slíbí, že nebude dávat milosti a potom jí chce dát Babišovi, tak porušuje svůj základní volební slib občanům,“ uvedl Michálek a podotkl, že takovou věc je třeba odmítat už v zárodku, aby se už neopakovaly chyby, které se děly v minulosti. Připomněl například, jak exprezident Václav Klaus vyhlásil amnestií pro tuneláře. „V této zemi se dávaly amnestie jako v banánové republice, kterou se dřív nebo později můžeme stát,“ zdůraznil.

Šokuje ho, že se Zeman nejdříve stylizuje do bojovníka proti korupci, a pak uvažuje o něčem takovém. „Abolici Andreji Babišovi považuji za srovnatelnou s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem na konci jeho druhého funkčního období,“ zopakoval. „Situace nejvyššího státního zástupce je velmi paradoxní i v tom, že vláda má pořád možnost ho kdykoli bez udání důvodu odvolat,“ připomněl.

„Vy byste byl ve vládě, která by byla odpovědná za abolici premiérovi?“ přesměroval pak Moravec další otázku na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. „Tak jako bych nemohl být ve vládě, která je spoluodpovědná za amnestii, tak jak ji naplánoval bývalý prezident Klaus, tak bych nebyl ve vládě, která by byla spoluodpovědná za tuto abolici,“ uvedl jasně Zaorálek s tím, že takový názor může říct za celou ČSSD. Abolice je podle jeho slov mimořádné opatření, a tak by s ní měl prezident nakládat. Na základě dřívějších slov předsedy vlády věří, že taková situace vůbec nenastane.

„Prezident Zeman neudělal nic jiného, než že řekl, že má toto ústavní právo a v případě nějaké pochybnosti je připraven tento opravný prostředek použít. Nic se nestalo, nepoužil jej, jen upozornil,“ mírnil situaci místopředseda SPD Radim Fiala.

Následně zdůraznil, že tlaky budou nyní ze všech stran i proto, že se bude řešit zákon o státním zastupitelství. „Budou vyvíjeny tlaky na premiéra, na ministryni spravedlnosti i na státní zastupitelství. Abolici však nepovažuji za tlak na Pavla Zemana. Tečka,“ zopakoval Radim Fiala.

Piráti navrhli, aby se zrušilo to, že vláda může nejvyššího státního zástupce odvolat, a aby o tom rozhodoval kárný soud. Fiala na to připomněl, že Ústava však jasně říká, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné. „My si myslíme, že moc výkonná, tedy Ministerstvo spravedlnosti a vláda, by měly mít vliv na státní zastupitelství,“ řekl za SPD.

„Myšlenka, že by státní zastupitelství bylo jakási čtvrtá moc v Ústavě, je pro nás jako volný radikál spadající pod nikoho a je pro nás nepřijatelná,“ doplnil Fiala a zmínil, že s ministryní Marii Benešovu jsou připraveni o zákonu o státním zastupitelství jednat a uvažují o tom, že její návrh podpoří.

Na přetřes pak přišel plán na vytvoření vládní čtvrti v pražských Letňanech, kvůli kterému se Babiš dostává do střetu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Zaorálek plán odmítá a argumentuje tím, že peníze je třeba vložit úplně jinam. „Stavět vládní čtvrť, když nejsou peníze jinde, je skandální," zhrozil se Zaorálek, který nemá informace o tom, že by Praha měla ve své koncepci budování monotematických čtvrtí.

