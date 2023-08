To se hodně nepovedlo! Ambasáda spletla fotku masakru na Ukrajině. Už to jede

reklama

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze na svém Twitteru sdílelo ne příliš povedenou koláž dvou fotografií, která měla upozorňovat na činy ruské armády. Horní černobílá fotografie zobrazuje Prahu v roce 1968, kdy do Československa podnikly invazi vojska Varšavské smlouvy – hlavní podíl na invazi měly armády Sovětského svazu.

Druhá fotografie, již barevná, je z Oděsy. Ambasáda však k fotografii přiřadila nesprávný rok. Nejedná se o fotografii z roku 2023 při probíhající ruské agresi vůči Ukrajině, nýbrž fotografii zachycenou v roce 2014.

V Oděse na východě Ukrajiny 2. května 2014 došlo v rámci proruských nepokojů na Ukrajině ke krvavému střetu mezi proruskými radikály a stoupenci jednotné Ukrajiny.

"Mráz vždycky přichází z Kremlu." pic.twitter.com/NzHBmpjT4A — U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) August 21, 2023

Při pouličních střetech byly zapalovány světlice i molotovovy koktejly. Ty zapálily barikády, požár nastal v Domě odborů, v němž byli zabarikádování proruští aktivisté. Při požáru zemřelo 42 lidí, 200 jich bylo zraněno. Většina lidí se udusila, někteří uhořeli nebo se zabili při pokusu o seskočení z hořící budovy.

Celkem si událost vyžádala 48 mrtvých. Mezi obětmi bylo později identifikováno 15 občanů Ruska a 5 z Podněsterské moldavské republiky, což je ruskojazyčný, de facto nezávislý stát, je však silně podporován Moskvou. Rada Evropy následně Kyjev obvinila z nekompetentního vyšetření incidentu.

Podle ruské agentury ITAR-TASS „masové nepokoje v centru Oděsy vyprovokovalo asi 1500 radikálně naladěných stoupenců kyjevského režimu“. U toho měli údajně provolávat slávu Ukrajině a skandovat: „Smrt nepřátelům!“.

Zde lze vidět fotografii použitou americkou ambasádou v článku od rumunského zpravodajského kanálu B1TV z 6. května 2014, kde informují o obětech požáru v Domě odborů v Oděse. „Zatímco rodiny truchlí za mrtvé, na Ukrajině pokračuje násilí… V tichu mezi útoky truchlí příbuzní těch, kteří zahynuli při násilnostech v Oděse,“ píše se v článku.

Americká ambasáda se tak stala terčem kritiky. Její chybu komentoval i předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a.s. Robert Masarovič. Na Twitteru se příhodně zeptal, zda by se to dalo považovat za šíření dezinformace. „Když ambasáda země strýčka Sama, země našeho velkého vzoru, spojence, mentora a dodavatele zbraní všech velikostí, postuje fotku z Oděsy z roku 2014 a vydává ji za rok 2023, je to už šíření dezinformace, nebo je to stále nevhodný žert, který plebs v gubernii sežere i s chlupama? Vše je přece skvělé a progresivní,“ napsal Masarovič.

Když ambasáda země strýčka Sama, země našeho velkého vzoru, spojence, mentora a dodavatele zbraní všech velikostí, postuje fotku z Oděsy z roku 2014 a vydává ji za rok 2023, je to už šíření dezinformace nebo je to stále nevhodný žert, který plebs v gubernii sežere i s chlupama?… https://t.co/3OHhdaqsxD — Robert Masarovič (@MasarovicRobert) August 22, 2023

Omylu si všimli další uživatelé a fotografii prověřili za ambasádu. „Jues ambasáda si ani není schopná ověřit a datovat fotku… tak jsem pomohl… rozdíl pouhých 9 let,“ upozornil uživatel a sdílel screen článku z roku 2014, který upozorňoval na zatím 46 mrtvých.

Jues embasada si ani neni schopna overit a datovat fotku..tak jsem pomohl..rozdil pouhych 9let.. https://t.co/psCYTmAMt7 pic.twitter.com/2k2cXMLHjw — Jan???? (@lapak123456) August 21, 2023

„Ano, mráz z Kremlu, ale horko a plameny na fotce přišly z Kyjeva. Uhořelo tam tehdy, 2. května 2014, za velmi ohyzdných okolností 42 lidí zaživa. Z těch záběrů, které existují, a ne že ne, se dělá na blití dodnes…“ upozornil na tehdejší situaci v Oděse programátor Pavel Cimbál. „To máme ale spojence za všechny prachy,“ posteskl si.

Ano, mráz z Kremlu, ale horko a plameny na fotce přišly z Kyjeva. Uhořelo tam tehdy, 2. května 2014, za velmi ohyzdných okolností 42 lidí zaživa. Z těch záběrů, které existují, a ne že ne, se dělá na blití dodnes.,,https://t.co/BggbFbE3GT



To máme ale spojence za všechny prachy https://t.co/fqXgOJsxlU pic.twitter.com/zliyISsLIB — Pavel Cimbál ???? (@xcimbal) August 22, 2023

Spojeným státům vyčinil i uživatel s přezdívkou Smutný muž. „Mráz přichází z Kremlu… blbost a lži z Washingtonu,“ zhodnotil situaci.

Mráz přichází z Kremlu

… blbost a lži z Washingtonu. https://t.co/SL6VRRg37g — Smutný muž (@mocsmutnymuz) August 21, 2023

„Kde je Cemper, Rakušan a spol? US ambasáda šíří tyhlety dezinformace,“ sháněl se jiný uživatel po českých politicích, kteří se bojem s šířením dezinformací zabývají.

Kde ne Cemper, Rakušan a spol? Us ambasáda šíří henty dezintetoformace. https://t.co/vFOGSU4guh — Simpleton (@thesimplers) August 21, 2023

Psali jsme: Prezidenti dorážejí na velký summit. Modí je na cestě, Putin bude na videu Další den, další obsazená vesnice. A nejde o úspěch Ukrajinců 1968: Připomínky ruského zla. A pak se zeptali mladých, nastaly rozpaky Zbavit se dolaru: Už se to řeší. Bez Američanů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama