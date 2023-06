To si pomohli, učitel bude řídit zemědělství. Smích vzdělání Výborného, ale Pekarová ho chválí

MONITORING SÍTÍ Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) rezignoval na post ministra zemědělství, protože prý v poslední době necítil podporu vedení strany. Nahradit by ho měl šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný, který by se mohl úřadu ujmout k 1. červenci. Právě nominace vystudovaného teologa Výborného na post ministra zemědělství ale budí rozpaky.

O Nekulově konci se již nějaký čas spekulovalo, jeho výroky o slevách v Lidlu nebo řešení cen cukru se stalo vděčným tématem českých satiriků. Podle komentátora serveru Seznam Zprávy Václava Dolejšího je dobře, že Nekula odchází, protože to nebyl dobrý politik a každý jeho výrok zaváněl průserem.

Nekulův pravděpodobný nástupce Marek Výborný se ale ještě ani neujal úřadu, a na jeho adresu už srší vtipy. Ty většinou směřují na Výborného vzdělání teologa a historika, které ho podle mnohých asi na práci na resortu zemědělství příliš dobře nepřipravilo.

„Nový ministr zemědělství Výborný za lidovce vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté v roce 2001 nastoupil na Gymnázium Mozartova Pardubice, tam před vstupem do profesionální politiky vyučoval dějepis a základy společenských věd…,“ stálo v jednom z příspěvků od bývalého ministra Budínského, který se tak přidal k bývalému šéfredaktorovi Reflexu marku Stonišovi, který výměnu ministrů prohlásil za „výměnu žárovky v domě před demolicí“.

Nový ministr zemědělství Výborný za Lidovce vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté v roce 2001 nastoupil na Gymnázium Mozartova Pardubice, tam před vstupem do profesionální politiky vyučoval dějepis a základy společenských věd …. https://t.co/XO0UFf5ysP — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) June 14, 2023

Tomuto kroku se podivil i novinář Petr Honzejk, který nechápe personální kroky lidovců už delší dobu. „Máte experta na zemědělství, ale pošlete ho na Ministerstvo práce. Na zemědělství místo něj šoupnete mimoně, a když zcela předvídatelně selže, nepošlete místo něj toho experta na zemědělství, ale člověka, který se dosud zabýval školstvím. Kdo tomu rozumí, může volit KDU-ČSL,“ reagoval Honzejk.

Máte experta na zemědělství, ale pošlete ho na ministerstvo práce. Na zemědělství místo něj šoupnete mimoně a když zcela předvídatelně selže, nepošlete místo něj toho experta na zemědělství, ale člověka, který se dosud zabýval školstvím. Kdo tomu rozumí, může volit @kducsl. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) June 14, 2023

A přidal se i poslanec ANO Martin Kolovratník, který alespoň Výborného pochválil, že je to milý člověk. „Kolega Výborný, bývalý ředitel gymnázia a učitel dějepisu, ZSV a latiny. Každopádně lidsky milý člověk,“ uvedl Kolovratník.

Kolega Výborný, bývalý ředitel gymnázia a učitel dějepisu, ZSV a latiny ????



Každopádně lidsky milý člověk. — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) June 14, 2023

Také podle lékaře a zastupitele Olomouckého kraje za Piráty Martina Eliáše je tento tah lidovců podivný. „Tohle je Výborný! 1. Pozdě. 2. Jak je vystudovaný teolog a historik kompetentní vést resort zemědělství? Vážně mi děláte radost, (ne)milí LIDLovci. Ukazujte dál, jak jste (ne)kompetentní, a už se s váma nebude zahazovat ani ta ODSka. S napětím očekávám další úspěchy,“ napsal Eliáš s tím, že pozitivem je alespoň Nekulův konec.

Tohle je Výborný!

1. Pozdě.

2. Jak je vystudovaný teolog a historik kompetentní vést resort zemědělství? ??



Vážně mi děláte radost, (ne)milí LIDLovci. Ukazujte dál, jak jste (ne)kompetentní a už se s váma nebude zahazovat ani ta ODSka. ??



S napětím očekávám další "úspěchy". ?? https://t.co/ebDoYDbSrO — Martin Eliáš (@MartinMorong3) June 14, 2023

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl se neudržel a přidal rovnou dvě sarkastické připomínky. „Lidovci nasazujou na zemědělství teologa. Asi bude dojednávat počasí,“ trefoval se podobně jako ostatní do vzdělání Marka Výborného.

Poté okomentoval také chování premiéra Petra Fialy, který je v celé estrádě asi jen divákem. „Nejlepší na Fialovi je to, jak si myslí, že se ho Nekulův odchod z vlády vůbec netýká. Nejhorší je, že má vlastně pravdu,“ uvedl Plesl.

Tato výměna nic nezachrání ani podle bývalého šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše. „To je jako vyměnit prasklou žárovku ve sklepě domu, který je těsně před demolicí,“ srovnal Stoniš.

To je jako vyměnit prasklou žárovku ve sklepě domu, který je těsně před demolicí. https://t.co/eyRXa7Y831 — Marek Stoniš (@MarekStonis) June 14, 2023

O kvalitách Výborného pro resort zemědělství je tak přesvědčena asi jen předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Marek Výborný je skvělý politik a jsem přesvědčena, že Ministerstvo zemědělství by v něm získalo člověka, který by řešil problémy resortu, zejména ceny potravin a chování agrobaronů. To se Zdeňku Nekulovi bohužel nedařilo,“ uvedla šéfka TOP 09.

Marek Výborný je skvělý politik a jsem přesvědčena, že ministerstvo zemědělství by v něm získalo člověka, který by řešil problémy resortu, zejména ceny potravin a chování agrobaronů. To se Zdeňku Nekulovi bohužel nedařilo. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) June 14, 2023

Psali jsme: Němci si dupli, jídlo jde dolů. ČR? Penny, Tesco, konec srandy „Co výrok, to pr**er.“ Konec ministra Nekuly Nekula: Obchody dávaly slevy špatně. Budou pokuty, kontroly budou pokračovat Vejce, mléko, kuřecí, vepřové. Bez velkých firem se neuživíme. Margita Balaštíková to rozsekla

