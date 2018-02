To snad ten Okamura nemyslí vážně, vypěnil Cyril Svoboda. To chce hlasovat o zákazu islámu, který vyznávají dvě miliardy lidí? A hlasování o EU se musí naprosto vyloučit

Podle Cyrila Svobody by bylo nejlepší, aby se nic nezměnilo a vše zůstalo při starém. „U zásadních otázek týkajících se budoucnosti země by měl být vždy nejdříve schválen ústavní zákon. Teprve když je v Parlamentu tímto ústavním zákonem rozhodnuta nějaká otázka, následuje referendum,“ zdůraznil premiérův poradce v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Referendum vidí prý jako pojistku, když nahodilá většina v parlamentu nemůže v zásadních otázkách rozhodnout něco jen o své vůli a lid to musí stvrdit. „Tak jako se to stalo v případě vstupu země do Evropské unie,“ připomněl. Pokud má být navrhovaný zákon schválen, je podle Svobody potřeba absolutně zpřísnit tu proceduru a dramaticky zúžit spektrum otázek, kterých se takové referendum může týkat. „Je to nutné, aby se to celé neotočilo proti zájmům země,“ varoval.

Původní zdroj ZDE.

Návrh SPD je podle něj naprosto amatérský a ostudný. „Být panem Okamurou, tak se za takovou amatérskou práci stydím. Nevěřím, že to myslí vážně, jistě nepočítá, že by takový návrh mohl být schválen, jen z toho vytlouká politický kapitál,“ je přesvědčen.

Dále také zdůraznil, že hnutí SPD je vlastně připraveno nechat hlasovat v zásadě o všech věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Paradoxně je prý ale možné, že podle tohoto návrhu rozhodne relativně malá skupina občanů třeba i o zrušení SPD. „Stejně tak by ale pan Okamura mohl iniciovat lidové hlasování o zákazu islámu, byť jde o náboženství, které ve světě vyznávají téměř dvě miliardy lidí,“ uvedl a zmínil, že není možné vyvolat referendum kdykoliv na jakékoliv téma.

Referendum prý určitě nemůže řešit otázku daní, otázky sociální a v podstatě nic, co je předmětem nějakých emocí. „Musí se velmi pečlivě selektovat. Měl by do toho mluvit i Ústavní soud. Co napsal pan Okamura, je extrémně amatérské. Jeho lidé to napsali ne horkým, ale žhavým perem,“ míní Svboda, podle kterého je návrh v mnoha směrech nedomyšlený. „Ještě snad větší hrůza je ale zákon o přímé volbě starostů,“ dodal.

Možnost referenda o vystoupení z EU a NATO by v návrhu zákona doporučil naprosto vyloučit. „To je nepřekročitelná podmínka. Zákon o referendu bude patrně v nějaké podobě nakonec přijat, ale pokud se tak má stát, tak doufám, že jen jako velmi minimalistický. Aby mohl být využíván jenom k zásadním otázkám, s velmi přísnou schvalovací procedurou,“ uzavřel Svoboda s tím, že je to problém a je to jeho rada nejen premiérovi.













autor: nab