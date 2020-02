To už Foldyna přehnal. „Bude o rebela míň,“ zaznělo. Ale vyřeší to problém ČSSD?

Skončí Jaroslav Foldyna v ČSSD? Podle politologa Lukáše Jelínka tomu tak skutečně bude. I když je Foldyna v politice 20 let, přišel by o místa ve výborech a není jasné, kam se potom vrtne. Strana prý nestojí o vyčerpávající interní konflikty před volbami.

reklama

Není žádným tajemstvím, že mezi vedením sociální demokracie a poslancem Jaroslavem Foldynou to vře. Foldyna má spadeno zejména na ministra zahraničí Petříčka. Naposledy ho kritizoval kvůli vztahu české vlády k Libyi a kvůli tomu, co zaznělo na ČT v reportáži Lenky Klicperové a Markéty Kutilové. Například, že se bojovníci milic tripoliské vlády mohou léčit i v českých lázních. Podle informací ČT mají být zejména v Klimkovicích u Ostravy. „Jedná se o program libyjské vlády, která válečným veteránům, kteří utrpěli zranění ve válečném konfliktu, financuje léčení. Občané Libye mohou za účelem léčení přijet i do ČR. U těchto žádostí probíhá zvýšená kontrola ve vztahu k riziku pro bezpečnost ČR,“ uvedla k této skutečnosti Miriana Wernerová z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí.

„Tady bych očekával velkou zdrženlivost od vlády ČR, tedy ministerstva zahraničí. Asi marně. Ministerstvo zahraničí a pan ministr jen plní, co vidí na očích politiků zpoza Atlantiku. A co zájem ČR? Nic,“ pustil se Foldyna do svého sociálnědemokratického kolegy.

Psali jsme: Teroristé připluli s uprchlíky, padlo v ČT. A dokonce: Svhrli jsme Kaddáfího a s ním i Libyi

Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 4234 lidí Myslí si to Tomáš Jelínek, který na téma Foldynova eventuálního vyloučení ze strany sepsal komentář. Předně uvádí, že v českých stranách se politici většinou drží stranické linie. I jindy odbojný Jiří Čunek prý zkrotl a podporuje nového stranického šéfa Jurečku a Václav Klaus mladší byl pro změnu vyštípán z ODS. „Zbylé subjekty buď drží pohromadě díky společně sdílenému programu, nebo respektu k silnému lídrovi,“ tvrdí Jelínek.

Což se dle něj týká i sociálních demokratů, u kterých Jelínek zmínil dalšího rebela, Jiřího Zimolu, který po ztrátě podporovatelů prý „sejde z očí i z mysli“. Jan Hamáček údajně uzavřel příměří s Michalem Haškem, Zdeňkem Škromachem a volbou ministra Zaorálka i s Milošem Zemanem.

Na rozdíl od Zimoly se Foldyna dle Jelínkových slov neprojevil ani jako ideolog, ani jako stratég. Ale ČSSD přináší hlasy z Ústecka. „Je ale pravda, že v domovském Děčíně loni před voliči neobhájil ani svůj mandát městského zastupitele,“ dodává politolog. A dále je Foldyna samozřejmě také poslancem, kterých nemá ČSSD nazbyt.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To je dle politologa důvod, proč Foldynovi procházely jeho jízdy s Nočními vlky nebo vyhraňování se vůči menšinám. „Jakmile se ale začal vyskytovat vedle předáků české krajní pravice a verbálně napadat špičky ČSSD, přičemž výraz ‚neomarxisté‘ patří ještě k těm mírnějším, došla trpělivost i Hamáčkovi,“ tvrdí Jelínek. Jeden pokus o vyloučení Jaroslava Foldyny již proběhl, ale nebyl úspěšný. Jak říká Jelínek, členů bylo málo a pražští členové Hamáčka nepodpořili, protože nevynechají jedinou příležitost, jak mu nastavit nohu.

Nyní se Foldyna proslavil svým výrokem ze Sněmovny, že by se hlasování o volbě ombudsmana mělo odložit, protože Šimon Pánek posílá předsedům stran varovné SMSky. V rozhovoru pro iRozhlas pak potvrdil, že plánuje z ČSSD odejít. „Když neodejdou oni, odejdu já,“ prohlásil o místopředsedech Petříčkovi, Šmardovi a Janě Maláčové.

Jelínek míní, že to není poprvé, kdy jsou od Foldyny slyšet silná slova, ale nakonec možná dojde na to, že poslanec zařadí zpátečku. Připomíná, že Foldyna je již 20 let profesionálním politikem a místopředsedou dvou výborů ve Sněmovně. Jak je možné vidět z příkladu Václava Klause mladšího a Zuzany Majerové Zahradníkové, o funkce ve výborech by zřejmě přišel. A je zde také otázka, k jakému politickému subjektu by se Foldyna následně přidal. „Tu a tam sice koketuje s Okamurovou SPD nebo Klausovou Trikolórou, s nimiž ho pojí radikální národovecké postoje nebo kritika Evropské unie, v jiných oblastech by ale coby druhdy skalní levičák mohl u krajní pravice narazit,“ říká politolog.

Ale na druhou stranu dodává, že tentokrát může váhajícího Foldynu postrčit sociální demokracie. „Před blížícími se volbami nestojí o rozmazanou mediální tvář a vyčerpávající interní konflikty. S liberálními akcenty sice šetří, ale nahnědlá rétorika je už pro ni příliš. A tak je pravděpodobné, že během několika týdnů bude v české politice opět o jednoho stranického rebela méně,“ předvídá politolog Lukáš Jelínek. Jak ale tvrdí komentátor Petr Hartman, ČSSD si vyloučením Foldyny moc nepomůže. „Za odliv přízně voličů nemohou především jeho leckdy kontroverzní výroky, ale neschopnost ČSSD být srozumitelnou a důvěryhodnou stranou,“ říká pro iRozhlas.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD 2019

Psali jsme: „Krvavá Madlenko, ty jsi jen prachsprostá zlodějka!“ „Český národ nikdy Kosovo neuzná“. Připomínka „dne uloupení“ byla ještě bouřlivější, než jindy Rozchod Foldyny a ČSSD: Své si řekl i bývalý předseda Paroubek. Z břicha do větru... Nám berou, posílají to množícím se Afričanům. Je to vykořisťování a genocida, přitvrdil Foldyna. Raději nečíst Telefonát z Hradu, nátlak z Člověka v tísni? U Moravce se řešilo zákulisí zvolení Křečka. A Minář dostal radu





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.