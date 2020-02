To už je jako za socialismu. Kašpařina, postbolševická banda. Metody estébáků. Soukromníci nevidí světlo na konci tunelu

reklama

„Vláda neví, ze které do které. Dramaticky rostou ceny, ekonomika se zpomaluje, vládě chybějí peníze na rozverné utrácení a rozhazování peněz ze státního rozpočtu,“ varoval předseda Soukromníků Petr Bajer.

Navíc podle něj úředníci zpackají, na co sáhnou. To se ukázalo třeba při aktuálně diskutované kauze „snížení DPH na pivo“. „Ta kašpařina s pivem vznikla nejspíš tím, že na ministerstvu působí lidé, kteří tomu nerozumějí, ale jsou to kamarádi kamarádů,“ myslí si Bajer.

„Aby se hospodský u každého piva radil s daňovým poradcem,“ povzdechl si pak předseda Soukromníků. Urážející ale podle něj je, že se premiér nestydí vzkazovat, že by hospodští měli zlevnit pivo, a zcela otevřeně štve štamgasty proti hostinským.

Po začátku května, kdy obě ustanovení mají vstoupit v platnost, lze očekávat další vlnu zavírání živností. Místopředseda Soukromníků Ladislav Línek se k tomu pochlubil se svou zkušeností: „Včera jsem se šel nechat ostříhat. Byly tam čtyři kadeřnice, tak jim říkám, jak se připravují na EET. První mi odpověděla, že má docela bohatého manžela, tak raději zůstane doma, druhá se vyděsila, co všechno bude potřebovat, třetí, že bude raději kamarádky stříhat doma, a čtvrtá mi sdělila, že příště po EET už to místo za 200 korun budu mít za 400,“ vyprávěl.

Petr Bajer k tomu upozornil, že končící živnostník si nechává svou síť kontaktů a přesouvá se do šedé ekonomiky, kde státu neprospěje už vůbec. „Drobné podnikání vždycky zaplňovalo díru, když přišly krize,“ upozornil s tím, že jedna taková se nám celkem zjevně blíží.

Místopředseda Línek dodal, že první a druhá vlna EET nepřinesly navzdory obrovským slibům ekonomice vůbec nic. „Pouze v propočtech, které si cucá z prstu paní ministryně, v žádných jiných jsem to neviděl,“ dodal Línek.

Zato je však již dnes zjevné, že přinesly konec hospod a konzumů na venkově. A tím současně vláda ubíjí kreativitu venkova. „Však si všimněte, že ty vesnice už zase šednou a zapadají zpátky do toho socialismu,“ podotkl.

Vrcholným nesmyslem jsou podle něj dotované „obecní krámky“, kdy obec přispívá na provoz místního obchodu, místo aby jej nechala provozovateli za výhodnějších podmínek a umožnila mu předvést, co dovede. „To už je zase socialismus non plus ultra,“ poznamenal Línek. Dokonce se mluví o „státních hospodách“, což už je naprosto šílené.

Po zavedení třetí a čtvrté vlny se podle něj dá očekávat „řev“, protože zatímco v prvních dvou vlnách byly postiženy skupiny, které nemají příliš silné lobbistické zastoupení, teď dochází na opravdu velké lobby – lékaře a advokáty, kteří se odrbat rozhodně nenechají.

Proč jsou zmatky kolem daně na pivo? Možná kvůli EU...

Restaurační služby se budou současně muset vyrovnat s novou daní na pivo, prezentovanou jako „úleva“.

„Pan premiér se tomu posmíval, že je to idiotská tabulka, že ji vymyslel nějaký idiot. Je to jinak: ne že ji vymyslel idiot, ale někdo, kdo na idioty chtěl upozornit,“ zaznělo k tomu na tiskové konferenci.

Místopředseda Línek k tomu dodal postřeh, že důvodem přijatého paskvilu mohou být tradiční obavy Andreje Babiše z tlaku Bruselu. „Je všeobecně známo, že EU tlačí naopak na zvyšování DPH na alkohol, hlavně to jde ze severských zemí. My se to snažíme obcházet, tak to maskujeme jako službu, že nám to pivo nalil atd. A z toho vznikl ten zmatek,“ myslí si.

Další věci, které podnikatele v dohledné budoucnosti postihnou, jsou změny v oblasti daní. Tou první je prodloužení lhůty pro nadměrné vratky DPH, druhou pak nová pravomoc finančních úředníků pořizovat si i bez souhlasu kontrolovaného záznam z průběhu kontroly. Doposud druhá strana musela souhlasit.

Senátor Láska: Dobrá zpráva

A postiženi samozřejmě budou i horšící se ekonomickou situací. „Inflace letí nahoru, a hlavně brutálně stoupají ceny v těch nejpodstatnějších oblastech – potraviny a nájmy,“ varoval místopředseda Línek.

A do toho vstupuje vláda, kde zejména ČSSD tlačí vyloženě socialistické experimenty. Ministryně Maláčová se snaží, jak upozornil předseda Bajer, zvýšit minimální mzdu, což pro živnostníky bude znamenat další zvyšování odvodů, které jsou už teď dramaticky vysoké.

ČSSD je prý nepoučitelná a stále hledá úspory jen na straně aktivních lidí. Na sociální dávky nesáhne, protože si na nich pěstuje své voliče. „Poslední roky tu dramaticky chyběly desítky tisíc pracovních míst. A přesto tu bylo 200 000 nezaměstnaných. Lidí, které ani nenapadlo to zkusit, i když všude kolem nich zoufale sháněli lidi,“ kroutil hlavou místopředseda Línek.

Vláda si navíc vůbec nepřipouští, do jaké krize se země dostává. „Lednový rozpočet vyšel minus 9 miliard – takže se evidentně v prosinci manipulovalo s náklady, aby konec roku vyšel hezky,“ povšiml si Línek.

„Chaos, dezinformace – to je přesně cíl estébáků. My je musíme porazit ve volbách, jiná šance není,“ poznamenal vedle něj sedící zakladatel strany Rudolf Baránek.

V dohledné budoucnosti ale podle něj vláda bude s katastrofální situací konfrontována: „Všechny rezervy, které tu byly, jsou spotřebované. Není kde brát,“ dodal.

Zadání od Babiše bylo: Tu komisi rozbít

Třetí téma tiskové konference Soukromníci nazvali „žebrácké důchody“. Ty se týkají jednak živnostníků, kterým po čtyřiceti letech práce vyměřili důchod pět či šest tisíc, ale i zaměstnanců nebo jiných skupin. Proto o nápravě této situace Soukromníci jednají například i s odbory.

Zakladatel strany a člen rozšířeného předsednictva Rudolf Baránek se rozohnil, že novináři píší, že živnostníci si platili „minimální odvody“, tak se nemají divit, že mají minimální důchod. „Živnostníci neplatí minimální odvody. Platí odvody určené státem. A někteří si k tomu platí něco navíc,“ vysvětlil.

Pak si vzal slovo expert na sociální systémy profesor Jaroslav Vostatek, který je členem „Komise pro spravedlivé důchody“, vedené ministryní Janou Maláčovou.

„Komise pro spravedlivé důchody má 43 členů a je těžkopádná. Má tam zásadní vliv paní ministryně. Jen jednou, když chyběla, tak to řídila ta paní profesorka, která tomu předsedá,“ vyprávěl profesor Vostatek.

A tato těžkopádnost podle něj politikům velmi vyhovuje. „Zadání ze strany pana Babiše bylo tu komisi rozbít. To mi řekli dva lidé,“ prozradil novinářům.

Rudolf Baránek pak vyjádřil názor, že jakákoliv reforma z vládní dílny je odsouzena k neúspěchu vzhledem ke známé a zcela mimořádné rivalitě ministryní Maláčové a Schillerové.

Model, jaký Soukromníci prosazují, by zajistil těm nejchudším důchodcům, kteří nyní berou klidně pět nebo šest tisíc, přilepšení alespoň na 11 tisíc. A netýkalo by se to pouze bývalých živnostníků.

„Chceme, aby byla stanovena hranice minimálního důchodu ve výši 32 procent průměrné mzdy, a to jak pro živnostníky, tak pro zaměstnance,“ vysvětloval Rudolf Baránek. Návrh by zatížil rozpočet maximálně sedmi miliardami ročně. „Zabezpečí to důstojné stáří pro každého, ať už byl v roli zaměstnance, či zaměstnavatele. Na rozdíl od vládní garnitury Strana soukromníků ČR nestaví lidi proti sobě,“ zdůraznil. Nikdo si podle něj nezaslouží být na stará kolena žebrákem.

Soukromí podnikatelé se podle něj podíleli na důchodovém systému takovým způsobem, jaký jim určily vlády. Proto je dnes ostudou vládních představitelů, že na živnostníky ukazují prstem jako na vyžírky. „Jsou to právě soukromí podnikatelé, kdo vytváří hodnoty, pracovní příležitosti a investice,“ zdůraznil Baránek.

„Doba je taková, že nemůžeme čekat, že tato postbolševická banda živnostníky ocení,“ povzdechl si poté. Podle něj jde dnes hlavně o to, aby stav drobných živnostníků ataky ze strany vlády vůbec přežil. Zásadní pro to budou volby v říjnu 2021. „Dnes nevidíme ani světlo na konci tunelu,“ posteskl si Rudolf Baránek.

