To vás neomlouvá! Selhání při covidu: Šéf NKU zchladil Babiše. Pracuje s policií

reklama

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 11144 lidí

Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu stát zanedbal přípravu na pandemii a v boji s ní si počínal zmatečně. Moderátor připomněl, že premiér Andrej Babiš vzkázal Kalovi, že prý v NKÚ objevili Ameriku a že na epidemii nebyl dobře připravený žádný stát. „Tak určitě to zaskočilo všechny, na druhou stranu někdo byl připravený lépe, někdo hůře. Já bych chtěl říci, že takové vzkazování si navzájem nemá žádný smysl, smysl má to, co jsme udělali, popsali jsme situaci, dodali jsme doklady a chceme, aby se to v budoucnosti neopakovalo,“ prohlásil předseda NKÚ Kala.

Samotné nakupování ochranných pomůcek podle kontrolorů z NKÚ provázel chaos, prý i proto, že na Ministerstvu zdravotnictví a na Ministerstvu vnitra existovaly na sobě nezávislé nákupní týmy a tyto týmy nespolupracovaly. Ministerstva ale tvrdí opak, prý spolupracovala na denní bázi. „No je otázka, na denní bázi čeho. Pojďme se podívat, jak třeba nakupovaly v jednu chvíli stejné zboží za rozdílné ceny a pravděpodobně si na tom trhu i konkurovaly, nicméně my se opíráme i o mezinárodní zkušenosti, třeba z Velké Británie nebo Lotyšska, kde oni ty týmy záhy sloučili. Určitě by bylo správné, aby do budoucna za stát jednala jedna organizace, která ty postupy bude mít profesionálně zvládnuté,“ myslí si Kala.

Ministerstvo zdravotnictví podle Kaly vůbec nezajistilo průzkum trhu, nenastavilo žádné parametry pro hodnocení nabídek. „To znamená, že ta spolupráce mezi ministerstvy byla asi na denní bázi, tak nebyla o tom nejdůležitějším, tedy co se na trhu děje.“

Moderátor pak upozornil na to, že třeba v březnu loňského roku nakoupilo ministerstvo respirátory za neuvěřitelných 777 korun za kus. Ministerstvo se hají s tím, že šlo o čas. To podle Kaly prý není omluva. „Protože zhruba v týdenním rozptylu se to zboží nakupovalo zhruba za 250 korun, v některých případech i méně, takže určitě to omluva není. Chaos panoval, globální trh byl otřesený, jednotlivé státy mezi sebou soupeřily, ale to neznamená, že je možné opomenout ten pohled na hospodárnost takovým způsobem,“ domnívá se úředník.

Psali jsme: 20× předražené nákupy respirátorů? Šéf NKÚ v ČT udeřil. Mohou padat hlavy

Moderátor se také vyptával, jestli a které informace z šetření předali policejním orgánům. Kala ho opravil: „Já vás musím opravit, my jsme byli vyzváni orgány činnými v trestním řízení, abychom jim poskytli součinnost. Pro tuto součinnost já jsem zbavil příslušné zaměstnance mlčenlivosti a tuto součinnost jsme v plném rozsahu poskytli. Nemohu být nikterak konkrétní. Policie oslovila nás.“

Další problém NKÚ vidí v kvalitě nakupovaných pomůcek. „Tam my jsme prokázali, že respirátory, které vyhověly testování kvality, tak představovaly asi 30 % finančního objemu, nebyly testovány respirátory v hodnotě asi 20 % a při prvních testech kvality, což je téměř polovina toho finančního objemu, asi 13 milionů kusů, nevyhověly. Velká část respirátorů neprošla testy, a přesto byla distribuovaná,“ uvedl Kala.

„Kontrola ukázala, že stát nebyl připravený, že ta nepřipravenost je šíleně drahá a vytváří prostor pro nejrůznější záležitosti, které my jednotlivě popisujeme, ale vyplývá z toho to nejdůležitější, že stát má v každé krizi své občany ochránit, připravit a musí reagovat,“ prohlásil Kala s tím, že zaznamenal určitou dobrou vůli a snahu ke zlepšení státních řídicích procesů.

Kalův úřad také prý ještě dlouho před pandemií kritizoval vládu za nedostatečné vytváření finančních rezerv a nedostatečnou reformu státní správy. „Bohužel ten vývoj nám dal za pravdu dříve, než jsme čekali.“

Psali jsme: Dozvuky vyšehradské schůzky rozkrývají chobotnici ve skupině VZP. Budete zírat Vláda chce do povinného testování zařadit i firmy do 10 zaměstnanců a OSVČ Trestní oznámení na Pavla Novotného za 3, 2, 1... Krize. Utrácení zvířat v zoo? Padla vážná slova Evropská agentura nedoporučuje lék ivermektin proti covidu-19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.