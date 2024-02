Točit gay porno v Senátu není trestné, rozhodla policie. Nevzbudila potěšení

reklama

Bývalý zaměstnanec Senátu, který se v prosinci natáčel při sexu v soudní síni Hart Senate Office Building, nebude obviněn, oznámila ve čtvrtek policie Kapitolu.

V prosinci byla zveřejněna americkými médii, jako je The Spectator a The Daily Caller část videa, které ukazuje dva muže mající sex na pódiu v kancelářské budově Senátu. Jeden z nich byl identifikován coby zaměstnanec demokratického senátora Bena Cardina, jménem Aidan Maese-Czeropski.

Senátor se nechal již v prosinci slyšet, že je incidentem „rozzlobený“ a „zklamaný“. „Je to porušení důvěry. Je to tragická situace a přináší spoustu hněvu a frustrace,“ dodal senátor.

„Pro tuto chvíli uzavíráme vyšetřování faktů a okolností souvisejících se sexuálním videem, které bylo natočeno uvnitř budovy Hart Senate Office Building ve středu 13. prosince ráno,“ napsala policie Kapitolu v prohlášení.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5036 lidí

The New York Post nicméně informoval, že aktivita provozovaná v senátním výboru byla jasným porušením zákona Washingtonu, vzhledem k tomu, že zákon zakazuje „osobě na veřejnosti obscénně nebo neslušně odhalovat své genitálie nebo řitní otvor, masturbovat nebo se podílet na sexuálním aktu“.

Záběry na videu ukazují mladě vyhlížejícího mužského zaměstnance sklánějícího se v konferenční místnosti v Hartově budově Senátu. Další muž stojí za ním a natáčí sexuální akt, který předvádějí. Zaměstnanec je vidět na obrázku nahý a na všech čtyřech na stole, kde senátoři často sedí a kladou otázky během slyšení. Záběry byly údajně sdíleny v soukromé skupině pro gaye na politické scéně a údajně se objevily na od té doby smazaném účtu na X.

Obě osoby, které se natáčení videa účastnily, s policií odmítly spolupracovat. „Dvě zájmové osoby nespolupracovaly, ani nebyly splněny prvky žádného z možných trestných činů. Zaměstnanec Kongresu, který mezitím rezignoval na svou práci, využil své právo na pátý dodatek mlčet a odmítl s námi mluvit,“ stojí v prohlášení policie.

Zaměstnanec senátora, Aidan Maese-Czeropski, se během vyšetřování dovolával pátého dodatku proti sebeobviňování a neřekl vyšetřovatelům nic.

Policie Kapitolu dále uvedla, že „prozatím“ uzavírá vyšetřování faktů a okolností souvisejících se sexuálním videem, ale že vyšetřovatelé „jsou ochotni přezkoumat nové důkazy, pokud by nějaké vyšly najevo“.

Sám Maese-Czeropski se k incidentu ještě před zveřejněním stanoviska policie vyjádřil takto: „Bylo to pro mě těžké období, protože jsem byl kvůli politické agendě napadán za to, koho mám rád. I když některé mé činy v minulosti ukázaly špatný úsudek, miluji svou práci a nikdy bych neznevážil své pracoviště. Jakékoliv pokusy charakterizovat mé jednání jinak jsou vykonstruované a já budu prozkoumávat, jaké právní možnosti mám v této záležitosti k dispozici.“

S prohlášením policie jsou ne všichni spokojeni. „Spravedlnost je mrtvá!“ napsal na X producent Robby Starbuck a poukázal na to, že se liší chování policie k demokratům a republikánům. „Páni. Federálové oznamují, že NEBUDOU obviňovat dva chlápky, kteří natočili gay porno v senátní síni. MAGA babička s rakovinou dostala vězení za to, že vstoupila do Kapitolu, ale zaměstnanec Dem dělá gay porno v senátní síni a není obviněn,“ nechápal Starbuck.

Wow. Feds announce that they will NOT be charging the two guys who filmed a gay porno in the Senate hearing room.



A MAGA grandma with cancer got jail time for walking into the Capitol but a Dem staffer makes gay porn in a Senate hearing room and isn’t charged.



Justice is dead! pic.twitter.com/Mj2aSbvvn6 — Robby Starbuck (@robbystarbuck) February 1, 2024

„Jen si představte, kdyby to udělal republikánský zaměstnanec. Myslíte si, že by byli zproštěni obvinění? Ani náhodou,“ souhlasí jiný uživatel X.

Just imagine if a Republican staffer did this.



You think they’d be let off the hook?



Heck no. — Paul A. Szypula ???? (@Bubblebathgirl) February 1, 2024

„Právní stát na Západě mizí,“ seznal další.

The rule of law is disappearing across the West — Darkness (@SmackandNikes) February 1, 2024

Další uživatel se zase zamýšlel nad tím, jak někdo americkou vládu může brát vážně, když „klauni vedou klauny“. „Neznají studu,“ pohoršoval se.

How does anyone take our government seriously?



??’s leading ??’s



While “we the people” suffer



They have no shame ?? — LOREN HAMMOND????????+LGB (Angela’s Brother)?????? (@kc2mia2nash) February 1, 2024

Psali jsme: „Příští týden...“ Počkejte na traktory. Zlomová slova odporu proti Fialovi Nová éra, ohlásila Černochová. Superstíhačky mají českému průmyslu přifouknout 15 miliard Zbyněk Fiala: Máme tu konflikt Sever proti Jihu? Kobza (SPD): Nová válka Severu proti Jihu?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama